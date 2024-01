MTC volvió a ampliar plazo para integrar brevete clase B al Sistema Nacional de Conductores: ¿Hasta cuándo?

MTC amplió plazo para integrar licencias de conducir clase B al Sistema Nacional de Conductores. (Vídeo: Comunidad Motera Del Perú)

Desde el año 2022, el Ministerio de Transporte y Comunicaciones (MTC) intenta reducir la informalidad en el proceso de emisión de licencias de conducir de clase B, la cual autoriza la conducción de motos, mototaxis, entre otros.

Para conseguir que Perú cuente con un sistema ordenado, se inició con un proceso de integración para que todas las personas que tramiten dicho título sean incorporados, por primera vez, al Sistema Nacional de Conductores (SNC).

Pero, ¿qué pasaría con los conductores de moto y mototaxi que ya habían obtenido su licencia de clase B en alguna de las 196 municipalidades provinciales de todo el país? Para ellos, el MTC decidió brindar una serie de plazos a la espera que estas entidades migren los planillones con las licencias emitidas bajo su juridicción en todos estos años.

Amplían plazo de integración de las licencias de la clase B exclusivamente para las municipalidades provinciales no capitales de departamento y la forma de dicha integración.

¿Cuál es el nuevo plazo para integrar las licencias de conducir clase B al SNC?

Hasta hace unas semanas, se creía que el último plazo brindado por el sector de Transportes y Comunicaciones, para integrar las licencias de conducir de clase clase B faltantes, expiraba el 1 de enero del 2024, sin embargo, a través de la Resolución Directoral N° 028-2023-MTC/18, se brindó una nueva fecha para que las municipalidades provinciales que no son capitales departamentales puedan completar la migración.

En el referido documento dieron cuenta que el plazo para que se inscriban los brevetes de motos y mototaxis se amplió hasta el 8 de abril del 2024. Esta prórroga podrá extenderse hasta el 12 de julio del 2024 para aquellos municipios que lo soliciten, previa evaluación y cumplimiento de la norma.

Esto quiere decir que, mientras no terminen las migraciones, ni la Policía Nacional del Perú (PNP), ni otra autoridad, podrá sancionar a un conductor cuyo brevete no figure en el Sistema Nacional de Conductores. “Las consultas web implementadas no deben ser usadas para la verificación de la validez de este tipo de licencias”, afirma la norma.

Es importante precisar que al continuar con la integración de las licencias de conducir de clase B al Sistema Nacional de Conductores, las consultas web implementadas no deben ser usadas para la verificación de la validez de este tipo de licencias.

“En el marco del proceso de integración de las licencias de la clase B al SNC, a la fecha se muestra un avance importante en el registro de la información histórica de dichas licencia de conducir, siendo que 188 de las 196 municipalidades provinciales a nivel nacional, han solicitado el acceso para el mencionado registro”, se lee en la RD N° 028-2023-MTC/18.

Asimismo, el MTC reportó que, hasta el momento, se ha realizado satisfactoriamente el registro de 2.060.320 licencias de conducir de clase B en el registro. “Es necesario tomar en consideración que, únicamente 21 municipalidades provinciales han culminado con éxito la integración al SNC”, se detalla en el texto referido.

“Motivo por el cual, resulta necesario aprobar medidas para la continuidad de la implementación eficiente del citado proceso, a través de la ampliación del plazo de integración de las licencias de la clase B exclusivamente para las municipalidades provinciales no capitales de departamento y la forma de dicha integración”, continúa en el documento.

Mientras no terminen las migraciones, ni la Policía Nacional del Perú (PNP), ni otra autoridad, podrá sancionar a un conductor cuyo brevete no figure en el Sistema Nacional de Conductores. (Foto: Andina)

¿Cómo verificar si mi licencia figura en el SNC?

La página web para consultar sobre la validez de tu licencia de conducir Clase B se encuentra, hasta la publicación de este artículo, en mantenimiento.

La página web para verificar la validez de la licencia de conducir de Clase B se encuentra en mantenimiento. (Foto: Captura MTC)

En su lugar, te detallamos la manera en que se puede consultar si tu brevete de Clase A figura en el Sistema Nacional de Conductores. Para ello, debes ingresar al portal web del Ministerio de Transporte y Comunicaciones y seguir los siguientes pasos: