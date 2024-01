Marco Zunino trabajaba de mozo mientras estudiaba teatro en Estados Unidos: “También he limpiado teatros”

Marco Zunino trabajaba de mozo mientras estudiaba teatro en Estados Unidos | YouTube Ricardo Morán

Marco Zunino es uno de los actores peruanos que brilló internacionalmente en Broadway; sin embargo, su camino para llegar a ese logro fue bastante largo y con ello hizo más de un sacrificio para tener lo que ahora ha logrado.

Es así que, en una reciente entrevista, Zunino conversó con Ricardo Morán y habló de sus inicios en la actuación. Recordó su paso por Nubeluz y también Torbellino, pero dio más detalles de su trabajo en Estados Unidos.

Y es que a fines de los 90, el actor viajó hasta el mencionado país con una beca para estudiar actuación en el Circle in the Square Theatre School. Por su gran labor como estudiante y al lograr salir destacado, fue parte de las obras de teatro Into the Woods y Mysterious Man.

Aunque muchos solo pudieran haber visto éxitos de Marco Zunino, lo que no saben es que el artista tuvo más de un trabajo para poder mantenerse, pues reveló que solo viajó con mil dólares en el bolsillo. Según reveló, fue mozo y hasta limpió teatros, pero no dudaba en hacer todo lo que necesitaba para seguir manteniéndose en ese país.

“He chambeado de mozo, limpiando teatros, chambeado en un gimnasio, dándole audífonos a la gente. Duró un año y me pagan 25 dólares la hora”, comentó al inicio en la mencionada entrevista.

Incluso, cuando tenía tiempo libre en una de sus labores, aprovechaba para seguir estudiando todo lo que la escuela le pedía que hiciera. “Estaba sentado en una mesa, entregaba audífonos y luego me los devolvían. Entonces aprovechaba y estudiaba, me aprendía líneas y todo lo que tenía que hacer en la escuela. Y los sábados y domingos trabajaba de mozo en ‘brunch’”, sentenció sobre su experiencia.

Marco Zunino padeció de cáncer de piel

El conocido artista relató que fue diagnosticado con cáncer de piel y compartió cómo vivió esa experiencia. A pesar del fuerte impacto inicial, siente gratitud por haber detectado la enfermedad a tiempo.

“Cuando te dicen que tienes cáncer, te da un ‘shock’ momentáneo. Por suerte la gente que manejó mi tema fue bacán. Recuerdo que estaba comiendo con una amiga, cuando me llamaron del consultorio de la doctora que me había extraído el lunar para analizarlo, dijeron que debía ir. De hecho intuí que algo malo pasaba, colgué el teléfono y fui corriendo a verla”, relató al diario El Comercio.

Posteriormente, el artista explicó que se enfrentó a un tipo de cáncer de piel muy agresivo que le fue descubierto hace unos 5 años. Marco Zunino precisó que fue diagnosticado con un melanoma tempranamente y que tuvo fortuna en la detección y tratamiento.

El artista también reflexionó sobre su comportamiento pasado respecto a la exposición solar y cómo eso ha cambiado. Ahora toma medidas de precaución significativas después de su diagnóstico para proteger su piel.

“De niño me gustaba destruirme en la playa, el verano significaba insolarme, y antes no nos echaban bloqueador, sino bronceador, terminaba morado porque tengo la piel sensible. Ahora me cuido mucho uso bloqueador todo el tiempo, y me hago chequeos permanentemente”, finalizó sobre el tema.