Abogado de Martín Cauteruccio le respondió a Independiente: “Pretenden amedrentar a Sporting Cristal y al jugador”

Independiente de Avellaneda confirmó su controversia contractual con el atacante argentino, Martín Cauteruccio, luego de conocerse su reciente fichaje y presentación con Sporting Cristal. Al respecto, el abogado del ariete, Martín Auletta, le explicó a Infobae Perú los detalles de la desvinculación de ‘Caute’ de la institución ‘roja’ e insistió que fue dentro del marco legal vigente.

“La rescisión de Martín (Cauteruccio) con Independiente fue así: el club le debía un dinero en virtud de lo cual, Martín intimó al pago conforme a las disposiciones del convenio colectivo argentino. Intimó por 48 horas, el club no le pagó. No le depositó el dinero y en virtud de ello, como lo faculta, insisto, el convenio colectivo, el jugador se dio por despedido”, dijo a Auletta sobre el proceso finiquito del contrato.

Auletta abundó en detalles sobre al proceso de ruptura de contrato por incumplimiento de pago entre su patrocinado y el club de Avellaneda. Además, insistió en que se cerró el trato con el equipo ‘cervecero’ cuando había concluido su trámite legal en los plazos establecidos.

“Es decir, rescindió el contrato con causa justificada. Esto ocurrió el 14 de diciembre. En virtud de ello el jugador es libre y en esa condición en que lo contrata Sporting Cristal. Lo contrata en condición de jugador libre, sin contrato vigente con ningún club”, afirmó el letrado.

“Independiente lo que pretende en amedrentar al jugador y al club que lo contrate y lo que dice es que el jugador no rescindió correctamente, lo cual es falso”, dijo Auletta.

La disputa entre Cauteruccio e Independiente se basó en la falta del abono de las obligaciones por parte del equipo gaucho. En ese sentido, Auletta respondió al club y aclaró que no se realizó ningún pago o transferencia bancaria tras el requerimiento vía carta documento.

“Independiente no pagó. Supuestamente, entregó dos cheques comunes. Eso no equivale a pagar, porque los cheques pueden no tener fondos, por ejemplo. Por qué no le pagaron al jugador en su cuenta bancaria, como han hecho todos los pagos durante el año que estuvo contratado”, esclareció el letrado.

La primeras palabras de Martín Cauteruccio como jugador de Sporting Cristal | Cristal TV

Intimidación de Independiente contra Sporting Cristal

El asesor legal de Martín Cauteruccio se refirió a la intención de Independiente y aseguró que tratan de intimidar al atacante y a la institución deportiva que quiera contar con sus servicios tras quedar libre legalmente.

“Independiente lo que pretende en amedrentar al jugador y al club que lo contrate y lo que dice es que el jugador no rescindió correctamente, lo cual es falso. Todo lo que hizo el jugador es de acuerdo a lo que dispone el convenio colectivo”, apuntó a Infobae Perú .

El letrado, insistió en que la queja del equipo de Avellaneda no tiene sustento. “Lo que dice Independiente que va a reclamar, son esos 5 millones de dólares, es la suma que dispone el contrato de trabajo en términos de rescisión, es un reclamo, que si eventualmente lo realizan, no tiene fundamento para proceder”.

Auletta se refirió a los siguientes pasos en caso Independiente quiera formalizar una denuncia ante FIFA que le imposibilite jugar por Sporting Cristal. Para ello, el club argentino tendría que negarse a ceder la carta pase. “Si niegan el transfer, se pide una habilitación provisional a FIFA, que le permite jugar sin problemas. A Cauteruccio no le afecta en nada, porque rescindió de forma justificada e Independiente no tiene fundamentos para lo que aducen en la prensa”.

Por último, el abogado de Martín Cauteruccio, manifestó su predisposición para llegar a un acuerdo entre las partes para solucionar el impase. “Siempre que sea beneficioso para el jugador”, concluyó.