Sporting Cristal: Independiente confirmó conflicto contractual con Martín Cauteruccio y exige pago de millonaria cláusula

Sporting Cristal anunció el fichaje del atacante argentino Martín Cauteruccio para la temporada 2024. Sin embargo, el club Independiente de Avellaneda aclaró que el futbolista mantiene vínculo contractual con el ‘rojo’ pese a declararse libre. Daniel Seoane, secretario general, habló con Infobae Perú y dio detalles del conflicto.

Te puede interesar: Sporting Cristal vs Independiente: Joel Raffo explicó cancelación de amistoso internacional

En primera instancia, el directivo gaucho confirmó la postura del club y explicó el origen de la controversia entre las partes. Luego, puso énfasis en el monto de indemnización de salida del ariete y comprometió a Sporting Cristal en una futura resolución del tema.

“El jugador se fue declarándose despedido por falta de pago, cosa que no pasó, Independiente cumplió. Entonces, iniciaremos acciones legales. El jugador tiene una cláusula de rescisión de USD 5 millones de dólares y el club le va a reclamar eso”, aseguró Seoane.

Te puede interesar: Sporting Cristal anunció a su goleador para el 2024: fichó al uruguayo Martín Cauteruccio

Seoane reveló que el club Independiente de Avellaneda le informó a Sporting Cristal sobre la situación legal y contractual con Cauteruccio a fin que tome las medidas del caso. Además, advirtió que la institución ‘celeste’ será tercero responsable del proceso contra el delantero.

“Le mandamos una carta notificación a Sporting Cristal que están adquiriendo un jugador que tiene problemas y que si ellos lo fichan serán solidariamente responsables de la demanda que le haremos al jugador. Cristal está al tanto de la situación”, afirmó.

“Nosotros vamos a ir con el conflicto hasta el final”, dijo Seaone.

El secretario general lamentó la línea de conducta de Cauteruccio y su entorno con el club Independiente. Inclusive, deslindó responsabilidad de Sporting Cristal en la transacción del futbolista y señaló que es probable que no tengan la información completa.

Te puede interesar: Martín Cauteruccio, refuerzo de Sporting Cristal, será denunciado por millonario monto por su exequipo

“De Cristal no lo sé, del jugador sí (Martín Cauteruccio), obviamente, de Cristal no sé, por allí están engañados y piensan que tiene razón el jugador. La verdad no lo sé, yo a la gente de Cristal no los conozco. Nosotros le mandamos la carta, calculo que la recibieron hoy (viernes 5 de enero) avisándole la situación para poner en conocimiento nada más. No le decimos que lo contraten o no lo contraten, que ellos hagan lo que quieran, pero les explicamos cuales son las consecuencias, nada más”, dijo Seoane.

La primeras palabras de Martín Cauteruccio como jugador de Sporting Cristal | Cristal TV

Independiente hará respetar contrato de Martín Cauteruccio

Ante la posibilidad de un acuerdo entre los clubes, Independiente y Sporting Cristal por el pase de Cauteruccio, el secretario general del club de Avellaneda aseguró estar dispuestos a conversar, aunque con las reservas del caso.

“En realidad, si hoy vienen y nos plantean esa situación habría que analizarla. Antes de lo ocurrido, que el jugador haga esta movida, nosotros estábamos dispuestos a negociar la salida, pero la verdad que cuando el jugador actúa de mala fe la última decisión la debe de tomar el presidente del club”

Seoane terminó de manifestar la postura de Independiente de forma categórica. Si bien intentará llegar a una solución, tienen previsto que sus derechos sean respetados y para ello recurrirán a todas las instancias respectivas.

“Seguramente, que, si quieren acordar, nosotros no queremos tener ningún tipo de conflicto con nadie. Vamos a buscar un punto de acuerdo, pero si no quieren acordar, nosotros vamos a ir con el conflicto hasta el final. Nosotros queremos resolverlo y si se favorablemente, mejor”, concluyó.

Despedida de Martín Cauteruccio

El delantero argentino, Martín Cauteruccio, tuvo palabras de agradecimiento para el club Independiente de Avellaneda y sus hinchas pese al conflicto contractual. El mensaje lo dio a través de sus redes sociales. “Gracias a toda la gente de Independiente por acompañar y apoyar siempre, me despido y les deseo lo mejor para lo que venga. #Cau7e”.