Vida e infinita tristeza de Cecilio Waterman: su madre lo abandonó de niño junto a 10 hermanos, no comía, robaba y el fútbol lo salvó

El sólo nombre de Cecilio Waterman (Ciudad de Panamá, 1991) ha generado un absoluto debate entre los seguidores de Alianza Lima. Las reacciones ante la confirmación de su contratación no han sido las esperadas. Una gran mayoría ha arremetido contra él por el simple hecho de provenir de Centroamérica sin haberse despuntado en sus experiencias por Sudamérica.

Mientras que Cecilio aterrizaba en Lima en compañía de su agente Gastón Filgueira, las redes sociales se volcaban en contra suya. Poco a poco el alud de ataques crecía, aunque eso no hacía eco en las oficinas del estadio Alejandro Villanueva, pues ya estaba totalmente decidido cerrar la incorporación del delantero surgido en Sporting San Miguelito. Si bien su primer contacto con los ‘íntimos’ ha sido con el marcador en contra, no es la primera vez que experimenta un suceso similar.

Sus inicios no fueron sencillos. Y hay pasajes que sostienen esa afirmación. De niño, Waterman tuvo que tirar de esfuerzo en medio de una ausencia vital. “Mi mamá me abandonó cuando era chico”, dijo en una entrevista con La Tercera de Chile. En medio de esa dolorosa situación intentó dar con el paradero de su progenitora y con el paso del tiempo lo logró, aunque su relación nunca avanzó: “La busqué por muchos años y hace dos o tres recién la conocí, pero no volvimos a hablar”.

Para Cecilio su infancia fue difícil, pues careció de muchas cosas pero jamás olvida su pasado. Muy por el contrario, lo mantiene siempre presente para redoblar esfuerzos cada vez que surge una adversidad. “Tengo 10 hermanos y siempre recuerdo que mi papá nos mandaba a la escuela solamente con plata para el pasaje. Cuando comenzaba al recreo, sólo quedaba mirar a mis compañeros como comían. Nunca hay que olvidar de donde uno viene. En la vida hay que crecer y seguir siempre adelante, ¿qué sacamos con desanimarnos y tirar todo?”, reflexionó.

Esas sufridas vivencias lo empujaron a hacer de todo, según detalló a Emol: “Era difícil. A veces no había regalos de navidad. Me mandaban con poco dinero a la escuela, solo para el pasaje. Hacía cosas malas con mis amigos en el barrio, como robar celulares. Son cosas de las que uno aprende, lo hacía por necesidad. Pude salir adelante gracias a Dios.

Otro recuerdo de Cecilio, compartido a Diario de Concepción, fue que “en primaria vendían una masa de harina con salchicha que ponían en el mostrador y, cuando tenía hambre, la tomaba prestada o robaba por decirlo así. Me faltaban zapatos para jugar y mi padre siempre me los consiguió”.

La constante lucha de Waterman frente a los cuestionamientos

Pero, además de las dificultades familiares, Cecilio tuvo delante otro problema: los señalamientos por su fútbol. Hace más de 15 años que se alejó de Panamá, pero en cada lugar que ha paseado su fútbol siempre despertó reprobaciones: en Uruguay y Chile fue objeto de reproches, los mismos que pudo transformar en halagos por su constante esfuerzo.

En su tierra también fue seriamente cuestionado, cuando apenas surgía en el profesionalismo, por las ocasiones que generaba y al tiempo desperdiciaba con la selección. Lejos de frustrarse, salió adelante a base disciplina y trabajo hasta instalarse como un efectivo distinto en los ‘canaleros’. La hinchada reconoció su mal accionar toda vez que lo abrazó en el grupo de Thomas Christensen.

Aquellos momentos los recuerda perfectamente Julio Shebelut, reconocido comentarista y cronista con más de tres décadas en ejercicio periodístico: “Tuvo un pasaje en las Eliminatorias 2014 donde no le fue bien e inclusive fue muy criticado. No fue convocado años en la selección. A pesar de eso, siguió jugando superando las críticas y sigue haciendo goles en selección. Fue figura en Chile con Cobresal. No tengo duda de que va a triunfar en Perú y será goleador”.

Le asigna, además, cualidades humanas excepcionales. “Cecilio Waterman es el vivo ejemplo de una superación, no solamente como futbolista sino como humano; viene como que bien dice del sufrimiento y ha podido superar todos los obstáculos. Primero por la buena persona que es y segundo por lo profesional”, mencionó a Infobae Perú.

De tal manera que Waterman volverá a transcurrir por un camino ya superado, el cual está marcado por las críticas, las dudas, las controversias y los juicios de valor infundados. Y como lo hizo antes, tomará cada uno de esos apartados para transformarlos en motivación a fin de salir adelante. Porque, como bien dijo, “en la vida siempre he puesto al equipo por sobre mí, ya que mis compañeros son quienes trabajan para que yo haga goles”.