Sebastián Rodríguez, figura de Peñarol, se acerca a Alianza Lima y sería su último fichaje extranjero en 2024

Sebastián Rodríguez, volante titular de Peñarol, cerca de recalar en Alianza Lima para la Liga 1 2024 - Crédito: Gastón Britos

Alianza Lima ya tendría decidido al jugador extranjero que ocupará su sexta y última plaza de foráneos para la Liga 1 2024. El elegido es el volante uruguayo Sebastián Rodríguez, quien actualmente milita en Peñarol de su país y tiene contrato hasta finales de año.

No obstante, este no es un impedimento para el elenco de La Victoria, pues en las últimas temporadas viene realizando fuertes desembolsos económicos para adquirir el pase de diversos futbolistas de su interés. En esta ocasión no es la excepción, pues el periodista argentino César Luis Merlo dio a conocer que ya existiría un acuerdo entre ambas instituciones para la transferencia del elemento de 31 años.

“Exclusivo. Sebastián Rodríguez, mediocampista uruguayo, jugará en Alianza Lima. Ya hay acuerdo entre clubes para comprarle el pase”, informó el comunicador en su cuenta de Twitter.

De confirmarse el traspaso por ‘Cabecita’, sería la quinta experiencia que el nacido en Canelones tendría en el exterior después de sus estancias en España (Almería), Suiza (Locarno), México (Veracruz) y Ecuador (Emelec).

El periodista César Luis Merlo aseguró que Sebastián Rodríguez llegó a un acuerdo con Alianza Lima. Crédito: Captura

El experimentado centrocampista viene de cumplir una destacada temporada con el conjunto ‘mirasol’, siendo titular en todo el 2023. En un total de 43 presentaciones, acumuló hasta 3,716 minutos en el campo, logrando marcar nueve anotaciones y repartir seis asistencias. Tuvo participación en la reciente edición de la Copa Sudamericana, en la que logró marcar dos tantos, uno ante Defensa y Justicia de Argentina y el restante frente a América Mina Gerais de Brasil.

Rodríguez Iriarte viene de ser subcampeón de la liga uruguaya con la escuadra ‘amarilla’. Si bien llegaron a forzar una definición con Liverpool, los ‘auriazules’ fueron superiores en las definiciones de ida y vuelta, imponiéndose por un global de 3-0. El ‘Mago’ fue inicialista en ambos cotejos.

‘Sebas’ contaba con una cláusula de salida al exterior, la cual era válida solamente hasta el domingo 31 de enero del 2023, por lo que hoy ya no sería ejecutable. Es por ello que, para concretar el pase, se debe llegar a un entendimiento entre ambas instituciones.

Sebastián Rodríguez viene de marcar nueve goles con Peñarol en 2023 - Crédito: Juan Manuel Ramos

Los otros refuerzos extranjeros de Alianza Lima

El primer movimiento de Alianza Lima, en cuanto a jugadores foráneos se refiere, para el curso 2024, fue anunciar la renovación del préstamo por un año más del delantero colombiano Pablo Sabbag. El elemento, cuyo pase pertenece a La Equidad de su país, marcó una decena de anotaciones el pasado 2023.

Posteriormente, se acordó el arribo del pivote argentino Adrián Arregui, como agente libre desde Temperley. Lo siguieron los préstamos de los defensores centrales, Jiovany Ramos y Juan Pablo Freytes, desde Independiente de Panamá y Newell’s Old Boys de Rosario, respectivamente.

El último en desembarcar en el barrio de Matute fue otro panameño, el delantero Cecilio Waterman. El internacional centroamericano de 32 años llegó procedente de Cobresal de Chile, con el que no renovó contrato, luego de hacer nueve anotaciones en 27 presentaciones.

En adición a los extranjeros, Alianza es uno de los elencos que más se reforzó para la Liga 1 y Copa Libertadores 2024, pues también incorporó a cinco nacionales. Pagó las cláusulas de rescisión del carrilero izquierdo Jhamir D’ Arrigo y el atacante Kevin Serna, así como la cesión con opción de compra del polifuncional Catriel Cabellos. Por último, el lateral diestro Marco Huamán y el zaguero Renzo Garcés firmaron sin costo desde Sport Huancayo y Universidad César Vallejo, respectivamente.