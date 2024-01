Miguelito Barraza experimenta desperfecto en avión de regreso a Lima: “Nos hemos golpeado, otros lloraban”

Miguelito Barraza experimenta desperfecto en vuelo hacia Lima: “Nos hemos golpeado, otros lloraban”. (Composición: Infobae)

El humorista Miguelito Barraza vivió momentos de tensión a inicios del 2024, debido a que el avión en que regresaba a Lima, procedente de Tacna, presentó una falla técnica en vuelo, forzando un aterrizaje de emergencia. Barraza había viajado para presentar un espectáculo en la ciudad de Juliaca por las celebraciones de Año Nuevo.

Según el comediante, relató que el piloto del avión tuvo que realizar una detención abrupta, lo que provocó que varios pasajeros sufrieran golpes y algunos empezaran a llorar debido al susto. Él mismo se golpeó, pero afirmó que las consecuencias podrían haber sido más graves si no hubiera llevado puesto el cinturón de seguridad de manera correcta.

“Viajé con uno de mis hijos hasta Juliaca para hacer un show por Año Nuevo, fui por avión hasta Tacna y luego por tierra a Puno. Lo que me sucedió pasó al regreso, estaba en el avión para volver a Lima, comenzó a tomar vuelo antes de despegar y el piloto frenó casi en seco”, dijo el popular ‘Chato’ para un medio conocido.

“Todos nos hemos golpeado, yo estaba asustado y nervioso, pero otros lloraban. Sucede que el avión tenía un desperfecto y en el vuelo hubiese sido fatal”, agregó Barraza para Trome.

Es por ello, que el actor cómico tuvo que quedarse un día más en Tacna. “Felizmente no, esos cinturones de seguridad me han protegido, pero igual sientes un gran sacudón por el freno en seco. Pero mucha gente lloraba, gritaba, mucho alboroto. Luego, nos dijeron que teníamos que bajar del avión y al rato nos dijeron que no había otro vuelo hasta el día siguiente. Menos mal que la aerolínea cubrió el hospedaje y comida de todos y pude recién pude regresar hoy (ayer)”, acotó.

Finalmente, Miguelito Barraza, con su característico sentido del humor, comentó que aún es apreciado en la vida y expresó su alegría por estar bien y poder continuar entreteniendo a sus seguidores. “Sí, pero lo bueno es que el barbón de arriba ni el diablo me quieren, así que aún estoy por aquí para seguir haciendo reír al público”, manifestó el comediante.

Chato Barraza denuncia ser víctima de extorsionadores

Recientemente, el comediante Miguel Barraza ha denunciado estar sufriendo extorsión junto a su representante. El extorsionador, que se identifica como el presidente del ‘Tren de Aragua de Lince’, les ha exigido dinero a cambio de no atentar contra su vida o la de sus familiares cercanos.

Ante ello, el artista, de 74 años, ha manifestado su indignación frente a la situación de extorsión que está viviendo. Argumenta que no es justo tener que trabajar arduamente a su edad para que otro individuo pretenda apropiarse de sus ingresos. De forma determinante, Barraza ha declarado que no guardará silencio ante este acto delictivo y ha reforzado su denuncia presentando audios y capturas de pantalla que demuestran la extorsión de la que está siendo víctima.

“Hablo con mis muchachos para que te rellenen de plomo”, fueron algunas de las amenazas extorsivas que el comediante recibió y no duda en hacerlo público. En otro fragmento, se escucha a los delincuentes mencionar la posibilidad de dejarle una granada o amenazar con atentar contra su integridad.

“Les pido por favor que tengan piedad de uno. Hay que respetar el trabajo del artista”, dijo el artista nacional en respuesta a estas amenazas, donde también solicitó respeto por su trayectoria a los delincuentes y afirmó que no se rendirá hasta descubrir quiénes están detrás de estas acciones.