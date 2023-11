Miguelito Barraza denuncia ser víctima de extorsionadores: “Por hacer reír me quieren matar”

Miguel Barraza denuncia extorsión por persona que dice ser presidente del ‘Tren de Aragua de Lince’. (Captura Día D)

Lamentable. El destacado comediante Miguelito Barraza se suma a la creciente lista de artistas afectados por el aumento de la delincuencia en el país. Ha denunciado ser víctima de extorsión por parte de alguien que afirma ser el presidente del ‘Tren de Aragua de Lince’.

Estos individuos delictivos han dirigido sus acciones hacia el artista y su representante, exigiéndoles dinero para prevenir posibles amenazas contra sus vidas o las de sus seres queridos. Barraza indignado afirma que le exigen la suma de 3 mil soles.

Así lo insinuó el humorista durante la entrevista con las cámaras del programa dominical “Día D”, que originalmente estaban allí para promocionar su película junto a ‘Melcochita’. Sin embargo, compartió la desgarradora noticia de que está experimentando momentos de terror al recibir audios amenazadores con un tono caribeño.

Miguel Barraza denuncia extorsión por persona que dice ser presidente del ‘Tren de Aragua de Lince’. (Captura: Día D)

El artista de 74 años manifestó su indignación al pensar que no es justo que deba esforzarse tanto trabajando a su edad, solo para que otra persona llegue y se lleve el fruto de su labor. De manera contundente, afirmó que no se quedará callado y respaldó sus palabras al mostrar audios y capturas que evidencian la extorsión a la que está siendo sometido.

“Hablo con mis muchachos para que te rellenen de plomo”, fueron algunas de las amenazas extorsivas que el comediante recibió y no duda en hacerlo público. En otro fragmento, se escucha a los delincuentes mencionar la posibilidad de dejarle una granada o amenazar con atentar contra su integridad.

En respuesta a estas amenazas, el reconocido ‘Chato’ Barraza solicitó respeto por su trayectoria a los delincuentes y afirmó que no se rendirá hasta descubrir quiénes están detrás de estas acciones. Con notable desánimo, el comediante expresó: “Les pido por favor que tengan piedad de uno. Hay que respetar el trabajo del artista”, dijo el artista nacional.

Miguelito Barraza y los momentos más duro que su vida. (Foto: USI)

Manager de Miguelito Barraza también está siendo objeto de extorsión

Adicionalmente, la representante Violeta Cabellos también ha sido víctima de extorsión. Ante esta situación, Miguelito Barraza ha optado por compartir sus días con su amiga, y ambos relatan que hace una semana los extorsionadores extranjeros volvieron a llamar utilizando el mismo ‘modus operandi’, pero esta vez dirigiéndose a la manager del ‘Chato’.

“Te saluda Carlos Eduardo Mendoza, líder presidente principal positivo y perteneciente a una organización reconocida en todo Lince como ‘El Tren de Aragua de Venezuela’. Necesito que me prestes atención y me escuches claramente”, se escucha en un audio que la señora ha guardado como evidencia.

En el audio se logra escuchar que la señora intenta finalizar la llamada con el propósito de disuadir al delincuente, pero este la amenaza, advirtiéndole que, si cuelga, atentarán contra su vida. “No quiero cortarle justamente me están llamando porque mi mamá también está delicada, tengo que ir a verla ahorita”, se le escucha decir.

“Si me cortas la llamada te quito un familiar, lo que queremos nosotros de su parte es una colaboración monetaria por una cantidad de 1000 soles”, fueron las palabras del delincuente de la supuesta organización criminal.

Miguelito Barraza y su manager son víctimas de extorsión por parte de 'El Tren de Aragua de Lince'. (Captura: Día D)

“Yo no le entiendo la verdad, pero yo no cuento con dinero, no tengo ni para comer el día de hoy, con eso le digo todo. De verdad mil disculpas, pero yo necesito cortar”, respondió la señora, sin anticipar la respuesta determinante del delincuente. “Ya te dije que si me llegas a cortar la llamada, te mando a meter plomo”, se le escucha decir al facineroso.

Ante el temor que los embarga, Miguelito y Violeta ya presentaron la denuncia correspondiente en la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) y están siendo protegidos por un efectivo. “Hemos informado a la Dirincri y de todas formas nos van a brindar la seguridad correspondiente”, concluyó.