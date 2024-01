TikTok: policía asegura que no tiene miedo de que le boten de la PNP porque él “le da imagen”

El agente Villareal Guevara declara abiertamente que no le preocupa salir de la institución por el contenido que publica en plataformas digitales. (YouTube / Giancarlo Sánchez)

En medio de la creciente presencia de las fuerzas de seguridad en plataformas digitales, un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP), Jeysi Villareal Guevara, ha generado controversia al desafiar las directrices establecidas por su institución con relación al correcto uso del uniforme policial en redes sociales.

Y es que, según se ha podido ver en una serie video en la plataforma de TikTok, el suboficial ha protagonizado diferentes ‘batallas’ virtuales mientras interactúa con seguidores, todo ello luciendo su uniforme policial.

Este actuar va en contra de las normativas que establecen pautas claras sobre la imagen institucional en el entorno digital. Ante las críticas, el agente responde con desafío, argumentando que no siente vergüenza y afirmando que contribuye a una imagen positiva de la PNP. ¿Tendrá razón?

En un tono desenfadado, Villareal menospreció a aquellos que lo critican, refiriéndose a ellos como “animales”. En un gesto desafiante, el agente sostuvo que se mantiene relajado y que no experimenta vergüenza al realizar transmisiones en vivo con el uniforme policial. Sus declaraciones provocativas han despertado una serie de interrogantes sobre la disciplina dentro de la institución y plantean un desafío a las directrices establecidas.

“Que me den de baja, normal, pero de acá a unos meses. En junio todavía (...) no me da vergüenza para otras cosas, me va a dar vergüenza para hacer transmisiones. Y con respecto a la imagen institucional, más bien, yo le doy imagen”, señaló en la transmisión en vivo que mantenía con otra tiktokera.

Vale recordar que, recientemente, la PNP tomó medidas severas expulsando a 1.030 efectivos por graves faltas disciplinarias. En este contexto, las acciones de Villareal podrían generar controversias adicionales en los esfuerzos de la institución por mantener la disciplina y preservar la imagen institucional.

Para ser más precisos, el polémico actuar del suboficial contradice directamente la Directiva N.º 151-2017-SUB-DGPNP, la cual establece claramente las regulaciones para el manejo de redes sociales por parte del personal policial.

Según esta normativa, los comentarios e interacciones en plataformas digitales deben ser realizados con respeto y tolerancia, sin afectar los bienes jurídicos de la PNP ni la reputación de sus miembros.

La mencionada regulación de la PNP también destaca la importancia de respetar la intimidad y vida privada de las personas, evitando cualquier acción que pueda dañar la identidad de institución a través de las redes sociales. En ese sentido, el comportamiento de Villareal en las redes sociales ha provocado serias interrogantes entre los internautas sobre su cumplimiento de estas normativas y cómo estas se aplican en un entorno cada vez más digital.

La situación del agente Villareal refleja un dilema contemporáneo sobre la relación entre las fuerzas de seguridad y las redes sociales. Mientras la institución busca mantener su integridad y respeto, los desafíos planteados por sus propios miembros subrayan la complejidad de gestionar la presencia en línea de una entidad encargada de salvaguardar la seguridad pública.

La discusión generada por las acciones de Villareal destaca la importancia de revisar y actualizar las normativas existentes para abordar los desafíos emergentes en el ámbito digital. La disciplina y la imagen institucional, elementos fundamentales en el ámbito policial, se ven cuestionados en un escenario donde las redes sociales desempeñan un papel cada vez más significativo en la percepción pública y la interacción con la ciudadanía.

La Policía Nacional del Perú se enfrenta así a un nuevo escenario en el cual la tecnología y las plataformas digitales plantean desafíos constantes a las normativas establecidas. La capacidad de la institución para adaptarse y gestionar estos desafíos será crucial para preservar la confianza pública y mantener la disciplina interna en un mundo cada vez más conectado.