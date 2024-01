Austin Palao da vuelta a la página con Flavia Laos y recibe el Año Nuevo en compañía de actriz mexicana y amigos

Austin Palao da vuelta a la página con Flavia Laos y recibe el Año Nuevo en compañía de actriz mexicana, Grettell Valdez. (Captura: @austinpalaoc)

Recientemente, Austin Palao y Flavia Laos causaron asombro entre sus seguidores al anunciar en sus redes sociales su ruptura amorosa. A través de un mensaje compartido, la pareja dio a conocer las razones detrás de su decisión de separarse, un hecho inesperado para muchos, ya que las impresiones previas sugerían que mantenían una relación sólida.

Mientras Flavia se concentra en su carrera musical, el hermano de Said Palao, ha optado por continuar adelante disfrutando de sus vacaciones de verano en Tulum, México. En compañía de amigos, entre ellos Diego Rodríguez, Austin ha llamado la atención al ser visto en compañía de una reconocida actriz mexicana, generando curiosidad y comentarios entre sus seguidores.

Y es que, en su cuenta oficial de Instagram, el integrante de “Esto es Guerra” compartió que se encuentra pasando sus días en las idílicas playas mexicanas junto a la ex pareja de Janick Maceta. Allí, también publicó fotografías y disfrutó de veladas en una discoteca de prestigio, donde conoció a Grettell Valdez.

La química entre Austin y la exactriz de “Rebelde” durante su encuentro en Tulum fue tan evidente que Valdez compartió en sus redes sociales videos y fotos con el influencer peruano. Estas publicaciones han generado interés y especulaciones entre sus seguidores en Instagram, quienes comentan no sobre la posibilidad de una relación romántica, sino sobre la conexión que parecen haber establecido, sugiriendo el inicio de una amistad.

“Me encuentro en Tulum, pasándola terrible. No me acompaña el cielo, pero me acompaña mi hermano (Diego Rodríguez)”, mencionó la expareja de Flavia Laos, dando a entender que está disfrutando mucho sus vacaciones con sus amigos. Con estas palabras, Palao transmite a sus seguidores el entusiasmo y la intención de cerrar un ciclo respecto al año 2023.

Por su parte, la actriz mexicana compartió una publicación, en la cual resalta el gran momento que está viviendo en sus días de playa junto a sus amigos más cercanos. Asimismo, la publicación cuenta con fotografías en las cuales aparece el integrante de “Esto es Guerra”.

“Cerrando este año con un gran viaje, gracias por tantas risas y amor #tulum #todoconamor”, escribió Grettell en su publicación, que Austin no tardó en comentar e intercambiar palabras con la artista. “Qué team”, dijo el modelo comentado la foto de la actriz. Como era de esperarse, la actriz de “Rebelde” también comentó. “Austin, pura diversión, lástima que somos todos tímidos”, responde.

¿Quién es Grettell Valdez?

Grettell Valdez es una actriz mexicana de 47 años, conocida en el ámbito de las telenovelas, donde ha tenido roles destacados. Madre de un hijo con el actor argentino Patricio Borghetti, su carrera ha estado marcada por su participación en producciones televisivas como ‘Rebelde’ —donde compartió escenas con Borghetti—, ‘Alma de hierro’, ‘Lo que la vida me robó’, ‘Cuando me enamoro’, ‘Las Amazonas’, ‘Camaleones’, ‘Lola, Érase una vez’ y ‘Clase 406′. Estas telenovelas han contribuido a su reconocimiento en la industria.

Alejandra Baigorria asombrada con ruptura de Austin Palao y Flavia Laos

Hace unos días, la participante de ‘Esto es Guerra’ Alejandra Baigorria expresó su sorpresa ante la noticia de la separación entre Austin Palao y Flavia Laos, mencionando que no esperaba este desenlace, ya que los percibía felices juntos hasta hace poco. Por otra parte, Baigorria indicó que no está al tanto de los motivos que llevaron a la ruptura, pero considera que debió haber sucedido algo significativo para desencadenar una decisión tan repentina.

“Me agarró de sorpresa, de una semana a otra, de verlos bien a recibir ese baldazo de agua fría para toda la familia.Tiene que haber pasado algo, porque hasta donde yo los vi estaban bien. Tiene que haber ocurrido algo en el transcurso de los días y deben saberlo ellos, nada más”, indicó.”, manifestó la empresaria.