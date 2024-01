Cynthia Martínez le dedica mensaje a Pedro Suárez Vértiz a días de su partida: “Inicia un año en el que no estarás a mi lado”

Cynthia Martínez le dedica post a Pedro Suárez Vértiz.

Pedro Suárez Vértiz partió a la eternidad el 28 de diciembre del 2023, a pocos días de acabarse el año, el artista dejó de existir y su familia y cientos de seguidores mostraron la tristeza por esta pérdida. Sin embargo, una de las cosas que entristeció aún más a la familia fue que su esposa Cynthia Martínez recibiera esta noticia cuando se encontraba en España junto a dos de sus tres hijos.

Es así que, un día después, llegó hasta Lima para despedir a su amado esposo. Durante la misa de cuerpo presente, Cynthia tomó la palabra y agradeció las muestras de cariño por estar con la familia en ese momento.

“Acá todos lo vamos a extrañar y adorar, como siempre lo hemos hecho. Él está feliz porque ve a todos lo que lo amamos. Gracias por venir”, mencionó.

Sin embargo, este lunes 1 de enero, Cynthia Martínez volvió a usar sus redes sociales para dedicarle un mensaje a su esposo. Esta vez, la madre de los hijos de Pedro Suárez Vértiz publicó una inédita fotografía de sus manos juntas a la del cantante y expresó su tristeza por comenzar este nuevo año sin él.

“Después de más de 30 años de estar juntos, hoy inicia un año en el que no estarás a mi lado para cuidarte. Estoy segura que ahora te tocará a ti cuidarme desde el cielo. Te amo para siempre, esposo mío”, escribió el post.

Tomás Suárez Vértiz le dedicó palabras a su padre

La comunidad online ha reaccionado ante la pérdida de Suárez Vértiz, manifestándose en múltiples plataformas sociales. Tomás Suárez Vértiz, en medio del duelo, extendió su agradecimiento a los admiradores de su padre a través de las redes y compartió ‘Tema del Adiós’, una pieza musical que su padre dejó como legado.

El vinculo entre Pedro y Tomás siempre fue muy cercano, hecho que se reflejó en los mensajes que el artista dedicaba a su hijo. En un memorándum del pasado, cuando Tomás cumplía la mayoría de edad, Pedro escribió: “Hijo mío, eres tan parecido a mí físicamente, que ya ni siquiera dices tu apellido (...) Recuerdo cuando te fecundamos, imagínate. Estábamos en una reunión y de pronto vi a tu madre irresistiblemente hermosa y curvilínea. Me llevé a Cynthia a una habitación, cerramos la puerta, y ¡Pum! Llegaste”.

Durante las honras fúnebres, la música de Pedro Suárez Vértiz resonó entre la multitud que se reunía para dar su último adiós en un ambiente cargado de emoción y respeto. Su hijo Tomás, a través de su perfil en Instagram, expresó su gratitud hacia la actitud ejemplar de quienes asistieron.

“Todo lo que han hecho, todo lo que han generado no es caos, es una fiesta. No es triste, es conmovedor. La puerta de mi edificio parece la misma puerta al cielo. Son todos unas personas hermosas. Hay algo que quiero que sepan y es que Pedro no tiene fans, Pedro tiene amigos... Quiero darle a todos las gracias por mantener una disciplina adecuada con respecto a la situación... Son todos ángeles y estoy seguro que mi papá iluminará el camino de cada uno de ustedes”, expresó Tomás, subrayando la amistad y el cariño compartido por su padre.

La emotividad llegó a su punto máximo cuando Tomás hizo pública la letra de ‘Tema del Adiós’, una canción que simboliza el último legado musical de su padre y la especial relación que ambos mantenían. Al finalizar, prometió un reencuentro simbólico: “Y las manos chocarán, te lo prometo”.