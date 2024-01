Novia de Piero Quispe se pronuncia luego de las críticas por viajar a México: “Soy una niña de bien”

Piero Quispe: Cielo Berrios responde a las críticas. | Instagram @pieroquispe01 @Universitario

El mediocampista peruano Piero Quispe, anteriormente jugador de Universitario de Deportes, ha marcado un hito en su carrera al integrarse al Pumas de la UNAM en México. Este cambio de rumbo profesional se efectuó tras su llegada a México el 25 de diciembre. La noticia se ha destacado tanto por su fichaje como por la acompañante de Quispe, su novia Cielo Berríos, quien ha estado en el centro de la atención mediática y de las reacciones en redes sociales.

El traspaso de Quispe y la presencia de Berríos han generado una ola de comentarios y especulaciones sobre el apoyo que el jugador recibirá en su nueva etapa profesional. Y es que, la joven de 20 años de edad se quedará a vivir en México, acompañando al futbolista.

Ante las críticas recibidas, Berríos se expresó a través de sus historias de Instagram, agradeciendo a sus padres por el apoyo recibido a lo largo de su vida, destacando la fortaleza y el amor incondicional por encima de lo material, y valorando las enseñanzas y el sacrificio familiar.

Cielo Berrios y Piero Quispe celebraron año nuevo en México.

¿Qué dijo Cielo Berríos, pareja de Piero Quispe?

Cielo Berríos, en su mensaje, recalca la influencia positiva de su progenitores en su formación personal, haciendo énfasis en las adversidades superadas como familia y los valores inculcados. Asimismo, menciona la importancia de los estudios y el apoyo constante que ha recibido, resaltando la figura materna como su mejor amiga y confidente, y a su padre, como un modelo a seguir.

“Gracias a mis padres, soy muy fuerte ahora. Ellos me enseñaron que no todo en la vida es fácil, ambos crecieron desde muy abajo y los admiro por darme todo y no lo material, sino el amor de verdad. Mi papá, una persona trabajadora hasta el día de hoy, te admiro tanto por ser el hombre que eres. Solo la familia sabe por todo los momentos duros que hemos pasado, momentos que nunca se borrarán de nuestra mente”, sostuvo.

“Gracias papás por todo y por ser los mejores padres que he podido tener, nunca me cansaré de decirles que sin ustedes yo no hubiera sido una niña de bien”, agregó.

Cielo Berrios y su pronunciamiento a las críticas por vivir en México con Piero Quispe

Cabe mencionar que el video de la pareja en el aeropuerto hacia México provocó una ola de críticas sobre la decisión de Quispe de viajar con su pareja en lugar de sus padres. Los hinchas de Piero Quispe están supuestamente preocupados por su concentración futbolística ante la influencia de su joven novia. Algunas opiniones reflejaron la postura de que debería priorizar a su familia, mientras otros esperan que mantenga el enfoque en su carrera.

¿Quién es Cielo Berríos? Cielo Berríos, de 20 años, ha ganado popularidad entre los seguidores de Universitario por su apoyo constante a Quispe, de 22 años y revelación de la Liga 1 2023. Su relación parece robusta, demostrada por publicaciones y mensajes de aliento mutuo en Instagram, donde Berríos supera los 70 mil seguidores. La pareja mantiene su romance encendido, pese a iniciar una vida en México.

El futuro de Piero Quispe

Piero Quispe se convirtió en fichaje estrella para los Pumas UNAM tras coronarse campeón con Universitario de Deportes en el torneo Perú 2023. El mediocampista ha destacado por su excepcional talento en el campo, cualidades que lo colocan ahora en el primer plano del fútbol internacional.

Piero Quispe firmó un contrato de tres temporadas con Pumas UNAM. - Crédito: Morris Pagniello.

El traslado de Quispe a México se produce bajo la batuta del agente FIFA Morris Pagniello, de origen italoaustraliano. Convencido del potencial del jugador, Pagniello ha manifestado su convicción en el futuro de Quispe: “Creo muchísimo en Piero, hay pocos con su talento”, apuntó en diálogo con Infobae Perú.

Los planes de desarrollo de carrera para Piero Quispe son ambiciosos. Pagniello tiene la intención de llevarlo a Europa, específicamente a España o Italia, considerando su actual desempeño como “una joya de Sudamérica”. Asimismo, el agente prevé que el éxito de Quispe allane el camino: “Estamos trabajando para ayudar otros talentos a salir muy pronto”, sugiere un horizonte prometedor para futbolistas emergentes.