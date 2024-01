Explosión por pirotécnicos en SMP: Policía que trató de proteger a civiles podría perder un ojo

Efectivo de la PNP se encuentra en estado crítico y podría quedar ciego de un ojo. Composición Infobae/RPP

Los intentos de un vendedor de fuegos artificiales informal por evitar ser detenido por la Policía Nacional del Perú, han traído consecuencias graves para uno de los agentes policiales que atendió el caso. Como se sabe, el último 31 de diciembre, a horas de la celebración de Año Nuevo, un vendedor del Mercado Sarita Colonia en el límite entre San Martín de Porres y el Callao explotó su carro de pirotécnicos para evitar ser detenido. El hecho terminó por afectarlo no solo a él, sino también al suboficial PNP Vilmert Joel Ayala Delgado, quien sufrió graves heridas a raíz del hecho.

Te puede interesar: Explosión en mercado de San Martín de Porres por venta de pirotécnicos: Hay 12 heridos y edificios quedaron afectados

Según lo relatado por el informe de la plataforma Rotafono, de RPP; Ayala Delgado se enfrentó a la ignición de un artefacto pirotécnico durante un operativo en el que el vendedor se encontraba inmiscuido. Los resultados de esta violenta explosión fueron un saldo de al menos 12 heridos y daños materiales a una vivienda cercana.

¿Cómo fue herido el policía y qué otras lesiones tiene?

Y entre todos los heridos, el de Ayala Delgado es el caso más crítico, pues el suboficial intentó bloquear el explosivo al darse cuenta de que uno de los productos había sido encendido durante la confiscación. La detonación resultante causó una reacción en cadena con otros productos del puesto y afectando directamente al agente policial en el ojo izquierdo. Este daño sería el mayor de los sufridos por Ayala, pero no el único.

Auto lleno de pirotécnicos explota en mercado de San Martín de Porres | Canal N

Tras haber sufrido el terrible accidente, Delgado fue llevado de emergencia al Hospital del Policía ubicado en la avenida Brasil, Jesús María. Allí, fue atendido por quemaduras en extremidades, manos y graves fracturas en la cabeza. Para su pareja, Claudia Sambrano Pariona, el estado de salud de Ayala Delgado es crítico y reveló a RPP que los médicos habían anticipado que la visión del ojo izquierdo del suboficial probablemente no se pueda salvar.

Buscan el traslado del policía al INO

En sus declaraciones, Sambrano Pariona también le pidió a la ciudadanía y a la institución de la PNP que le brinde apoyo con urgencia a finde que se pueda facilitar el traslado de Vilmert al Instituto Nacional de Oftalmología (INO). Ello en una clara intención de que se busquen otras opciones tras la alerta de la pérdida de visión del ojo izquierdo del policía.

Te puede interesar: ‘Mama rata’ explotó en rostro de niño minutos antes de Nochebuena, ¿cómo actuar frente a una quemadura?

Como se sabe, el traslado se buscaría ser a esta institución por ser una entidad con especialización necesaria para tratar este tipo de lesiones oculares. No obstante, este requerimiento no sería tan fácil. Para que Ayala Delgado pueda ser cambiado de institución médica, esta solicitud debe ser aprobada con la referencia del mayor de la Comisaría PNP Oquendo, que hasta la fecha no ha brindado mayores detalles.

Policía sufrió quemaduras, lesiones y fracturas graves. Se encuentra ingresado en el Hospital del Policía. Composición Infobae/RPP

Mientras batalla por la recuperación del suboficial, la familia de Ayala Delgado, también clama por justicia. Su deseo es que se esclarezcan los hechos y se lleven ante la justicia a los responsables de vender material pirotécnico de forma ilícita, que generó este lamentable episodio, el cual podría terminar no solo con la carrera de un policía comprometido, sino también con su calidad de vida.

Te puede interesar: Miami Beach ilumina la llegada del 2024 con fuegos artificiales y conciertos gratuitos

Ante el pedido de Sambrano, la Policía Nacional del Perú ya ha puesto en marcha la ejecución de acciones e investigaciones que permitan dar con los responsables de la explosión; además de buscar maneras de determinar las causas exactas del hecho que, como ya se sabe, no solo ha afectado la vida de Ayala Delgado; sino de otras once personas que salieron heridas en dicho operativo y cuyas consecuencias se vienen mostrando recién, con la historia del suboficial además de los otros afectados.