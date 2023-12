Tepha Loza cuenta la verdad sobre su relación con Pancho Rodríguez: “Me sacó la vuelta”

Tepha Loza revela que Pancho Rodríguez le fue infiel. | YouTube

Tepha Loza y Pancho Rodríguez se convirtieron en una de las parejas más populares y estables de la farándula peruana, a mediados de la década del 2010. Se conocieron en el reality show ‘Combate’ y mantuvieron un romance por cinco años. Sin embargo, su relación terminó de forma abrupta y misteriosa, dejando a muchos fans con la duda de qué fue lo que pasó entre ellos.

En una reciente entrevista con Giancarlo Cossio, para su podcast ‘Kuuu’ de YouTube, la modelo reveló que el chico reality chileno le fue infiel, sin ofrecer mayores detalles por respeto a su situación actual.

“Fue una relación. Se dio allí (en ‘Combate’). Pero bueno, Dios te saca y te pone las personas correctas en tu vida. Fue parte de mi vida”, recordó la joven. “Me sacó la vuelta”, respondió tras ser consultada si él la engañó.

Tepha Loza revela que Pancho Rodríguez le fue infiel. | captura YouTube/América TV

¿Qué dijo Tepha Loza sobre Pancho Rodríguez?

En el espacio de conversación, Tepha Loza se abrió sobre su experiencia en la televisión y su vida personal. La excombatiente recordó cómo inició su relación con Rodríguez en el programa de ATV y enfatizó en que siempre mantuvo respeto por lo que vivieron juntos, aunque esto no fue recíproco.

“Yo sé lo que pasó realmente, porque a veces la gente juzga por lo que ve en televisión, más no por lo que uno sabe internamente. Solo puedo decir que estoy con mi conciencia tranquila y que hice las cosas bien”, comentó la modelo.

Esta confesión ha puesto fin a los rumores y ha esclarecido el motivo del término de su relación de varios años, marcando un punto final en su historia como pareja dentro y fuera de la televisión.

Tepha Loza y Pancho Rodríguez se separaron en el 2021.

¿Cómo se conocieron Tepha Loza y Pancho Rodríguez?

Tepha Loza y Pancho Rodríguez, conocidos por su participación en realities de televisión peruanos como ‘Combate’, mantuvieron una relación de pareja durante cuatro años que finalizó en 2021. Tras dicho término, ambos han rehecho su vida sentimental con nuevas parejas.

Ambos, dedicados en ese entonces a equipos distintos, no desarrollaron una amistad hasta después que la modelo de 30 años se uniera a ATV tras la cancelación del programa ‘Bienvenida la tarde’. Es en este entorno donde su relación con el chileno evolucionó hasta convertirse en un noviazgo que duraría varios años.

“Él me decía en ‘Combate’ que su amor platónico era Melissa, me decía ‘uy no, Tepha, tú me tienes que presentar a tu hermana’. Y yo le decía que (Melissa) no le iba a hacer caso”, recordó en entrevista con el podcast ‘FM’.

Tepha Loza le deseó lo mejor a Pancho Rodríguez en su nueva relación. (Foto: Captura / Instagram)

También, señaló que durante su relación vivieron múltiples rupturas. A su vez, hizo alusión a los celos dentro de la pareja, justificando su comportamiento por las circunstancias de la relación.

“Fluyó, nació lo que nació en el momento y pasó lo que tenía que pasar. Yo creo que la vida te quita gente por algo. Estuvimos cuatro años. (Terminamos) como 200 veces”, añadió en la charla.

¿Tepha Loza era celosa?

Mario Irivarren, otra figura de realities de televisión, confirmó ser testigo de los celos entre Tepha Loza y Pancho Rodríguez durante el tiempo en que salían en grupo junto a su anterior pareja, Ivana Yturbe. “Eran celos con motivo. Nadie se vuelve loco de la noche a la mañana”, precisó.

Tepha Loza lamenta ataques de sus haters. (Instagram)

A pesar de estas tensiones, el joven destacó que la relación con la hermana de Melissa Loza fue la más duradera desde su llegada a Perú, llegando a considerar un futuro permanente junto a ella.

En la actualidad, Pancho Rodríguez mantiene una relación con Nathaly Terrones, candidata al Miss Perú 2012, mientras que Tepha Loza convive con el empresario peruano Mario Neumann.