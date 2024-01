Mayra Couto se endeudó para crear ‘Mi cuerpa, mis reglas’ a pesar de recibir 75 mil soles del Estado

Mayra Couto gastó más de 75 mil dólares en la realización de la serie "Mi cuerpo, mis reglas".

Mayra Couto, reconocida por su papel como ‘Grace Gonzales’ en la serie ‘Al Fondo Hay Sitio’, reveló que el dinero proporcionado por el Ministerio de Cultura para la creación del piloto de ‘Mi cuerpa, mis reglas’ no fue suficiente. Por tanto, tuvo que utilizar sus propios ahorros y recurrir a préstamos bancarios para completar las grabaciones de la miniserie.

Te puede interesar: Mayra Couto se sincera sobre ‘AFHS’ y su denuncia contra Andrés Wiese: “En el 2016 el acoso laboral no existía”

En el 2020, la actriz peruana se hizo acreedora del premio del Ministerio de Cultura en la categoría de Piloto de Serie de la Dirección Audiovisual, la fonografía y los Nuevos Medios (DAFO), recibiendo así un estímulo económico de 75 mil soles para la realización del primer episodio del proyecto audiovisual.

Luego de que la noticia saliera a la luz, se generó una enorme crítica en el país, ya que muchas personas consideraron que era un gasto innecesario en plena crisis por la pandemia. Incluso, se lograron reunir más de 250 mil firmas para exigir que Ministerio de Cultura le retirara el premio a Mayra Couto.

Mayra Couto se encuentra en Perú después de vivir varios años en Colombia y Cuba, donde estudió cine. Instagram/@coutomayraof

Mayra Couto defiende ‘Mi cuerpa, mis reglas’

Ahora que Mayra Couto ha regresado a Lima, ha decidido aclarar algunas de las controversias que la rodean, incluido el premio otorgado por el Ministerio de Cultura. En una entrevista con el diario El Comercio, la popular ‘Grace’ afirmó que ganó de manera legítima los 75 mil soles.

Te puede interesar: “Me amenazaron”: Mayra Couto cuenta el terror que vivió después de denunciar a Andrés Wiese por acoso

“Fue un malentendido gigante porque no es un regalo el que me dieron. No hubo favoritismo. Al jurado lo conocí el día que tenía que argumentar mi proyecto. No lo volví a ver después. No sé mucho de ellos tampoco, pero vieron en mi propuesta y en las otras 360 y tantas que ganaron ese 2020, que es vendible y transmite valores. Si yo como Ministerio voy a invertir en un proyecto, este tiene que ser redituable porque le va a beneficiar al país”, manifestó.

El piloto de la miniserie 'Mi cuerpa, mis reglas' fue estrenado en diciembre de 2021. Instagram/@coutomayraof

Incluso, la exactriz de ‘Al Fondo Hay Sitio’ afirmó que terminó endeudada en la realización del piloto de ‘Mi cuerpa, mis reglas’. Sin embargo, no se arrepiente de haberlo hecho y no teme en rendir cuenta de los gastos que hizo, pues toda la información es pública.

“No quiero sonar petulante ni nada por el estilo, pero hacer un capítulo de una serie nivel cinematográfico, no es económico. El dinero no cubrió todo. Me endeudé, lo cual está bien porque como productora tengo que aportar. Y rendí cuentas de cada transacción que se hizo, con recibo por honorarios y facturas perfectamente firmadas. Para que me den mi certificado, el cual ya lo están emitiendo, tuve gastar hasta el último centavo que me dieron. Igual toda esa información es pública. Está en mesa de partes”, precisó.

Mayra Couto defiende el uso del lenguaje inclusivo. Instagram/

¿De qué trata ‘Mi cuerpa, mis reglas’?

La miniserie ‘Mi cuerpa, mis reglas’ consta de 8 episodios, cada uno con una duración de 26 minutos. La trama se enfoca en Magra (interpretada por Mayra Couto) y Julia (encarnada por Rosario Montesino), dos amigas que toman la decisión de vivir juntas un pequeño departamento en Lima. A pesar de su buena relación, la convivencia desencadenará una serie de situaciones cómicas y tensas.

Te puede interesar: Latina TV repetirá la última entrevista que Jaime Bayly le hizo a Pedro Suárez Vértiz: ¿qué día y a qué hora podrás el programa?

Por el momento, el piloto se puede ver en las redes sociales de ‘Mi cuerpa, mis reglas’, siempre y cuando se pague antes una suscripción. Mayra Couto espera que la miniserie vea la luz pronto en una plataforma de streaming.

“Ventana Sur nos llamó, nos acogió en su catálogo como proyecto de serie. Estamos listos para que nos compren la serie, la idea o el enlatado”, destacó.

Mayra Couto creó 'Mi cuerpa, mis reglas' a partir de una tesis que hizo en su universidad en Cuba. Facebook/@Couto Mayra Of

Mayra Couto habló sobre Andrés Wiese

La recordada ‘Grace Gonzales’ se refirió a la denuncia que interpuso contra Andrés Wiese en el 2020, la cual ya fue archivada por la justicia peruana. Según Mayra Couto, ella decidió demandar a su excompañero al enterarse que una menor de edad lo acusó de acoso sexual.

“El que sea menor me tocó fibras muy íntimas y personales. Nunca nos vimos, no la conocí, pero quiero que sepa que estoy con ella. En el 2016 el acoso laboral no existía. Nadie puede juzgar un delito que existe hoy, pero que en ese tiempo no. Lo que él estaba haciendo en ese momento, no era un delito sino una incomodidad. Y lejos de encontrarme con un caballero que asume su error o tontería, me encontré con una pared”, señaló.

Mayra Couto confirmó sus deseos de regresar a 'Al Fondo Hay Sitio', donde interpretó a 'Grace Gonzales'.

La actriz peruana Mayra Couto precisó que no la pasó nada bien después de denunciar públicamente a Andrés Wiese, principalmente porque no tenía apoyo legal, estaba lejos del Perú y los usuarios parecían no creer en su testimonio.

“Salí a denunciar sin abogado, sin Internet. Estaba en Cuba. Solo me cargaba Instagram. Ese día, ni bien denuncié, una chica feminista me escribió para avisarme que alguien estaba publicando toda mi información: mi dirección, mi teléfono, los nombres de mis papás, mis estados financieros, mi número de cuenta del banco y cuánta plata tenía. Empecé a temblar. Mis papás estaban aterrorizados. Temían que les hagan algo. A mí me amenazaron [de muerte]. Cerré todas mis cuentas. Fue hardcorde”, enfatizó.