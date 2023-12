Año Nuevo 2024: Estas son las consecuencias de tomar bebidas alcoholicas adulteradas

El alcohol adulterado puede generar ceguera y otros males a quienes lo consumen. (Foto: ANDINA)

Como parte de las celebraciones por la llegada del año nuevo 2024, es común que varias fiestas dispongan de la distribución y venta de licor entre los asistentes. Sin embargo, es importante resaltar que el consumo de sustancias que sean adulteradas puede tener graves consecuencias para la salud de las personas.

En ese sentido, los consumidores deben estar pendientes de que las bebidas alcohólicas que consuman en alguna de las fiestas a las que puedan asistir tengan un origen lícito, pues esto garantizaría su bienestar.

Es por eso que la experta en toxicología, Melinda Valdivia Infantas, del Servicio de Emergencia del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, indicó a la Agencia Andina, que uno de los síntomas más comunes de una intoxicación causada por el consumo de una sustancia como esta, es la presencia de vómitos.

Además, se pueden presentar otros síntomas adicionales como náuseas, diarreas, dolor abdominal, convulsiones, pérdida de la conciencia y dificultad para respirar. Estos podrían ser causados por la presencia de metanol en estas bebidas. “Ingerirlo puede provocar ceguera, daño cerebral, insuficiencia renal y hasta la muerte”, consideró la profesional de la salud.

El alcohol adulterado con metanol puede generar intoxicación que tiene consecuencias mortales. (Crédito Canva)

Cómo identificar una bebida alcohólica adulterada

A diferencia de otros productos, cuya versión adulterada es reconocible, en el caso de las bebidas alcohólicas estas no cuentan con una forma segura de distinguirse, pues la presencia de metanol en una botella o vaso no es posible de diferenciar. Esto se debe a que no emite un olor o un sabor característico.

La mejor forma de identificar a una bebida adulterada con metanol es por medio de su precio: si este es demasiado bajo para el mercado, es altamente probable que se trate de una botella de alcohol adulterado que no debería estar en circulación. Además, la naturaleza de local es un aspecto importante pues, estos deben estar autorizados para realizar este tipo de ventas.

En caso de que una persona haya consumido alguna de estas bebidas, Valdivia aseguró que provocar el vómito no es una opción saludable. De hecho, según la profesional, lo que se debe hacer en estos casos es que se tendrá que facilitar leche u otros productos similares que ayuden a asimilar mejor la sustancia tóxica en el cuerpo.

Si el paciente está inconsciente o convulsionando, colóquelo de costado para evitar que se ahogue con sus secreciones y, ante todo, es importante llevarlo a un establecimiento de salud para que pueda ser evaluado por un médico y se le brinde un tratamiento adecuado”, refirió la especialista.

Metanol es un insumo que se usa para adulterar las bebidas alcohólicas.

En el caso de que una persona sea testigo de que otra presenta síntomas de intoxicación por el consumo de alcohol adulterado, es importante entender que el ofrecer leche no es suficiente y que debe estar preparada para acompañar al paciente durante el tiempo que sea necesario hasta que llegue el servicio de emergencia.

La atención inmediata y el brindar la mayor información posible sobre el paciente a los especialistas de la salud puede ser la diferencia que salve la vida de una o varias personas durante las celebraciones por año nuevo.

Este problema que afecta a la salud pública tiene gran magnitud durante las fiestas de fin de año porque, según un estudio realizado en noviembre del 2023 por Apoyo Consultoría indicó que, del consumo de alcohol informal, el 56% es adulterado.

Es justamente la población más joven y que no tiene gran poder adquisitivo la que se encuentra más vulnerable ante los problemas de salud que pueden causar el consumo de estas bebidas adulteradas, por lo que es importante orientarlas a siempre consumir con moderación, responsabilidad y en un ambiente seguro.