‘Esto es Guerra’: ¿Cuánto dinero se llevaron los ‘combatientes’ por salir campeones del reality?

‘Esto es Guerra’ tuvo un emocionante final el pasado 22 de diciembre. Como todos los años, ‘guerreros’ y ‘combatientes’ tuvieron que enfrentarse en un impresionante circuito. El equipo liderado por Renzo Schuller fue el gran vencedor de la noche, llevándose la copa y una jugosa cantidad de dinero.

En este circuito final, los participantes tuvieron que demostrar gran destreza física y mental, ya que al ser de largo aliento, no podían desanimarse a mitad de camino en caso hubieran sido ampliamente superados por su contrincante. Sin embargo, pese al esfuerzo que hicieron cada uno de ellos, solo un equipo podía resultar ganador.

Tras varios enfrentamientos emocionantes, los ‘combatientes’ se consagraron campeones de la temporada 2023. Asimismo, recibieron la copa como símbolo de vencedores y se anunció que también una fuerte cantidad de dinero. Para sorpresa de más de uno, la producción decidió hacerles la entrega de un cheque con el valor de 40 mil soles.

Esto es Guerra.

Destacadas figuras como Alejandra Baigorria, Pancho Rodríguez, Michelle Soifer, Facundo González y Said Palao, no pudieron evitar mostrarse emocionados al recibir este reconocimiento a su esfuerzo, pues durante varios años han intentado llevarse la copa, pero siempre eran superados ampliamente por los ‘guerreros’.

Asimismo, el conductor de ‘Esto es Guerra’, Renzo Schuller, expresó su felicidad por este importante logro para sus muchachos. “Impresionante, mis muchachos. Lo dijimos: ‘La final es nuestra y es nuestra’. Porque esta es nuestra casa”, comentó.

Por su parte, el capitán del equipo, Pancho Rodríguez le mostró su gratitud a los seguidores de ‘Combate’, quienes pese a los años, se mantienen fieles a ellos. “Agradecer de corazón a la gente que sigue a ‘Combate’ de toda la vida y por sobre todo las cosas. También a los fans y a la familia de ‘Esto es guerra’, hoy, 2023, todos somos una familia por ustedes. Porque Combate es bacán”, indicó el chileno.

Esto es Guerra.

¿Qué pasará con ‘Esto es Guerra’?

A diferencia de otras temporadas, en el que al finalizar el programa se daba a conocer un avance de los cambios que harían, en esta ocasión no se dio a conocer nada. Aunque ‘Esto es Guerra’ probablemente siga en el 2024 con total normalidad por América Televisión, no se tiene fecha de posible estreno. Esto ha llamado la atención de los fans del reality de competencia, pues no saben cuándo estará nuevamente al aire.

Cabe mencionar que a lo largo del año, la producción ha jugado con la idea de hacer un cambio generacional y hasta de conductores, como fue el caso de Johanna San Miguel, quien fue reemplazada por Katia Palma cuando se fue a una gira por Europa durante unos días.

Esto es Guerra.

Facundo González besó a Johanna San Miguel en la final

Mientras se estaban colocando las medallas de los ganadores de esta temporada, Facundo González no pudo evitar mostrar su emoción por salir campeón con el equipo de los ‘combatientes’, por lo que le dio un efusivo beso a Johanna San Miguel.

La actriz cómica quedó en ‘shock’ con el comportamiento del chico reality; sin embargo, tras esta acción, la conductora solo atinó a sonreír e irse a otra posición, pues debía de cumplir con felicitar a todos los competidores del equipo contrario.