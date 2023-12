De carpintero hasta los 21 años a campeón en Ecuador: Cusco FC fichó jugador emblema de superación

Juan Manuel Tévez jugará la Liga 1 2024 con Cusco FC - Crédito: difusión

La Liga 1 2024 iniciará en un mes, el 26 de enero, y los 18 equipos participantes vienen reforzando sus planteles para competir de la mejor manera en la venidera temporada. Uno de los conjuntos que viene realizando mayor número de contrataciones es Cusco FC, que ya oficializó a diez fichajes.

El martes 26 de diciembre, el elenco ‘dorado’ anunció la llegada del delantero argentino Juan Manuel Tévez procedente del Gimnasia y Esgrima de Jujuy de la segunda división de su país. El futbolista vivirá su sexta experiencia en el exterior.

Pese a su ya dilatada experiencia, los inicios del ‘Búfalo’ no fueron nada sencillos e incluso superada la mayoría de edad se encontraba sin club profesional y desempeñándose en otros oficios.

Del abandono al deporte a la ansiada oportunidad

El jugador nacido en Coronel Rosales un 28 de agosto de 1987 arrancó su carrera profesional en Sporting Punta Alta de la misma localidad en Buenos Aires, donde hasta el 2005 disputó diversas competiciones, pero no profesionales. Ante las pocas probabilidades de dejar el mundo aficionado, decidió dejar de lado su pasión e ingresó a trabajar en una empresa del sector mobiliario.

“Hasta el 2005 jugué en ligas amateurs, como la liga sanlorencina en Maciel, la ciudad donde hice la secundaria, pero no era profesional. Después entré a trabajar en una fábrica donde nos encargábamos de hacer sillones, catres, pero al fútbol ya lo había dejado de lado”, declaró en una entrevista a Redacción 351.

No fue hasta 2008, ya con 21 años, que recibió la ansiada chance de integrarse a un club como Guillermo Brown del ascenso ‘gaucho’ con el que llegó a subir hasta la tercera categoría. Tévez ya se había instaurado en el sistema del fútbol argentino.

“En el 2008 un amigo me dijo que si quería ir a probar suerte a Puerto Madryn, armé las valijas y me fui. Después de un par de pruebas me dijeron que me tenía que quedar. Ahí jugué en la local por cinco meses, salí goleador, siempre jugando de delantero. El técnico me sumó a la primera, pero no me daban ni un minuto, por temas de resultados los técnicos cambian (…) El club seguía con problemas, ahí es cuando aparece Arnaldo Sialle y me empieza a poner todos los segundos tiempos, hice cerca de 11 goles, nos salva del descenso y al año siguiente ya con ‘Cacho’ desde el principio logramos un ascenso a la B Nacional. Todo pasó muy rápido, en el 2008 estaba trabajando y en el 2011 ya jugaba el nacional”, comentó en la misma nota.

En dos temporadas consiguió hacer 11 goles y dio el salto a un cuadro más importante como Talleres de Córdoba, pero no tuvo éxito en su préstamo pues solo hizo un tanto. No obstante, su carrera dio un giro importante, ya que fue cedido a Unión La Calera de Chile en 2015 y marcó en seis ocasiones. En la nación de la ‘estrella solitaria’ también pasó por Coquimbo Unido, donde vio puerta en 13 oportunidades en 2016.

Con 21 años, Juan Manuel Tévez arrancó su carrera profesional en Guillermo Brown - Crédito: difusión

El éxito en Ecuador

Después de su etapa en Chile, decidió probar suerte en otro país de la región como Ecuador, donde actuó en tres conjuntos distintos y en uno de ellos tuvo la oportunidad de consagrarse campeón nacional por primera vez en su carrera.

En 2017 firmó por el CD Macará, en el que se mantuvo hasta finales de 2018 y registró los mejores números de su carrera, haciendo 35 goles en la máxima categoría ‘tricolor’. En 2019 llegó a Aucas, donde en 35 apariciones bajó su producción ofensiva a seis tantos. Ello lo llevo a ser prestado a Universidad Católica durante 2020 y 2021 donde logró 14 dianas, incluyendo Copa Libertadores y Sudamericana.

Su buen desempeño provocó que en Aucas vuelvan a apostar por su juego en 2022, donde infló redes ocho veces y brindó cinco asistencias. En dicha campaña consiguió ser campeón de la LigaPro bajo el mando del entrenador venezolano César Farías, consiguiendo su primer trofeo tanto él como la institución ‘amarilla’.

Juan Manuel Tévez fue campeón de la LigaPro de Ecuador en 2022 con Aucas - Crédito: difusión

Retorno a Argentina y salida al Perú

No obstante, para el vigente 2023 no fue considerado en el plantel campeón y retornó a su país para jugar en Gimnasia de Jujuy. En el ‘lobo jujeño’ tuvo amplia continuidad, jugando 34 compromisos y sumando un total de 2351 minutos, haciendo seis conquistas y dando dos pases de gol.

A sus 36 años volverá a salir de su patria para jugar en Cusco FC a las órdenes de su compatriota César Rondelli y deberá disputar un puesto en el equipo con Luis Ramos.