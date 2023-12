Paolo Guerrero reveló que será entrenador tras su retiro del fútbol: “Ya saqué mi carnet”

Paolo Guerrero reveló que quiere ser entrenador - Créditos: Difusión

A sus casi 40 años, Paolo Guerrero demostró estar más vigente que nunca. Pese a que el 2023 estuvo lleno de altibajos, supo acabarlo de la mejor manera al consagrarse campeón de la Copa Sudamericana y de la LigaPro de Ecuador. Y no solo eso, pues también se convirtió en el máximo goleador de la selección peruana.

Sin embargo, no es novedad que su retiro del fútbol está cada vez más cerca. Es por esto que, durante una reciente entrevista, el delantero nacional reveló a qué le gustaría dedicarse cuando decida ‘colgar los chimpunes’.

Al ser consultado sobre si se había planteado ser entrenador en un futuro, el ‘Depredador’ respondió fuerte y claro. “Nooo, en este momento no. Yo ya saqué mi carné, pero es algo que se dará en cinco años ó más. Pero hoy por hoy quiero seguir jugando”, expresó en diálogo con ‘El Comercio’.

Sin duda alguna, esta noticia le cae muy bien el balompié peruano, considerando la experiencia con la que cuenta el ‘9′ y todo lo que podría aportarle a las futuras generaciones desde el banquillo. Además, del liderazgo que lo caracteriza.

Cabe resaltar que, hoy en día la idea de Guerrero es seguir sumando minutos en cancha. Si bien su futuro aún no está definido, son varios los equipos que quieren tenerlo entre sus filas: todos provenientes de la liga brasileña.

¿Volver a Brasil es una opción?

Paolo Guerrero volvió a la vitrina internacional tras conseguir dos título con LDU y es que desde Brasil ya habrían puesto los ojos sobre el artillero. También se habla de un posible acercamiento con Alianza Lima, pero nada oficial.

Según dio a conocer el medio ‘Mercado da Bola’, Criciúma, Juventude y Vitória son los clubes que estarían interesados en contar con él, todos recientemente ascendidos a la Serie A. Es importante mencionar que, el jugador vería con buenos ojos regresar a dicho país, ya que tiene propiedades y familiares.

Recordemos que, la vigencia de su contrato con el elenco universitario es hasta fines de diciembre de 2023, motivo por el cual, luego de esa fecha, podría empezar a negociar con cualquier otro equipo y que su traspaso se haga oficial.

El capitán de la ‘bicolor’ llegó a Ecuador a mediados de 2023 tras una accidentada salida de Racing de Argentina, donde no logró obtener la continuidad deseada. Con los ‘albos’ disputó un total de 20 partidos y tuvo la oportunidad de anotar ocho tantos.

El delantero peruano logró su quinto tanto en el liga ecuatoriana de Primera División. (Video: Star Plus).

Sus chances de quedarse en LDU

Paolo Guerrero se encuentra disfrutando de sus vacaciones en familia mientras define su futuro en el fútbol. No obstante, hace algunos días, dejó en claro que su deseo es seguir vistiendo los colores de LDU la próxima temporada.

“A mí me encantaría, me fascinaría continuar en Liga, pero la última palabra yo no la tengo. Créeme que si fuera dueño del club, yo mismo me contrataría”, sostuvo el artillero para ‘Área Deportiva FM’ de Ecuador.

Asimismo, dio a conocer que las negociaciones continúan y aún está esperando recibir una respuesta. “Me mandaron una propuesta, pero no me convenció. Yo les mandé una contrapropuesta, creo que un equipo grande como Liga está en condiciones de aceptarla. Y ahí quedó el tema”.

Con respecto a las ofertas que ha recibido en los últimos días, el atacante dijo lo siguiente: “He recibido algunas propuesta, como te digo, yo las estudio, trato de estudiarlas, analizarlas. Todavía no voy a tomar una decisión”.