Estrella Feijoó se retira de la música: cantante fue agredida por su expareja antes de Navidad

Estrella Feijoó, conocida por haber sido integrante de ‘Los Rebeldes de la Cumbia’, anunció su retiro temporal de los escenarios musicales tras haber sufrido una agresión por parte de su pareja. El incidente tuvo lugar el pasado viernes 22 de diciembre en la discoteca La Esquina de Chiclayo.

La artista recibió un fuerte golpe en la cabeza con una botella de cerveza, lo que le causó la pérdida de conciencia y una herida de gravedad. En respuesta al ataque, la joven comunicó a través de redes sociales su decisión de hacer una pausa en su carrera para centrarse en su bienestar personal, familiar y profesional.

¿Qué le pasó a Estrella Feijoó?

El hecho de violencia que llevó a Estrella Feijoó a tomar distancia de los escenarios habría ocurrido en medio de una discusión con Juan Caldera Piscoya, quien según la denuncia policial interpuesta, le causó una herida en la cabeza al aventarle el recipiente de vidrio tras tener una discusión.

Familiar de la cantante mostró preocupación por su seguridad, pidiendo garantías públicas y denunciando el violento acto a través de sus historias de Instagram: “Pido garantías públicas hacia mi hermana, su expareja acaba de reventarle una botella en cabeza”, se lee en su publicación.

Como parte de su decisión, Feijoó planea continuar con sus compromisos a partir del próximo año, incluidos shows con su orquesta y la grabación de nuevos proyectos musicales, según afirmó en el mensaje enviado.

El comunicado de Estrella Feijoó

Feijoó expresó que, durante su retiro musical, aprovechará para grabar nuevos mixes musicales en colaboración con una productora, con el fin de regresar a la industria con mayor fuerza y una renovada propuesta artística.

“Quiero agradecer por el largo tiempo que me han venido apoyando en el ambiente musical, realmente no me alcanza las palabras para expresar mi agradecimiento. En esta oportunidad, me tomaré un tiempo para enfocarme mi, en mi familia y mis estudios”, redactó la intérprete.

“Haré shows con mi orquesta a partir del próximo año, tengo varios proyectos y en este tiempo estaré grabando nuevos mix junto a una productora musical para regresar con más fuerza y con una nueva propuesta”, agregó.

Sus seguidores, tras el anuncio, han expresado un amplio apoyo a la artista, deseando su pronta recuperación y esperando su regreso a los escenarios. La cantante se ha destacado en la industria musical por su contribución a la cumbia norteña, género que goza de gran popularidad en Perú.

¿Quién es Estrella Feijoó?

Estrella Feijoó es una de las voces más conocidas de la cumbia norteña. Su nombre volvió a sonar tras ser anunciada como el reemplazo de Azucena Calvay en ‘Los Rebeldes de la Cumbia’. Ella ya era conocida por los seguidores de la agrupación, pues fue parte de la misma durante el año 2022 tras su breve paso por Son del Duke, otra conocida banda del género.

Su regreso marcó el retorno de la voz original del mix “Dejar de amarte”. Su experiencia previa en la banda le permitió desarrollarse en el panorama musical. Esta transición representó para ella una continuidad en su carrera.

La despedida de Feijoó de la agrupación en noviembre del 2022 estuvo llena de agradecimientos y reconocimientos por parte de la artista hacia el público que la apoyó durante su estadía con el colectivo.

“He vivido una muy linda experiencia junto al grupo. He crecido musicalmente y con ganas de seguir aprendiendo cada día más. En esta oportunidad me despido de la agrupación y agradecer a cada uno de ustedes, público en general, por el cariño que me han brindado”, manifestó en ese entonces la joven intérprete.