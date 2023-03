Quién es la cantante Azucena Calvay y por qué sus fans la defienden de ‘Los Rebeldes de la Cumbia’

'Los Rebeldes de la Cumbia' dejan sola en el escenario a Azucena Calvay. TikTok

“Sentada en un bar, mis bebidas mezclo con mis lágrimas”, inicia uno de los temas más pedidos de este verano y que el público no deja de corear en las fiestas y discotecas del Perú. La intérprete de este tema se llama Azucena Calvay, quien con tan solo 21 años y una voz muy particular ha sabido ganarse el cariño de la gente.

Luego de pertenecer a la orquesta ‘Los Rebeldes de la Cumbia’ se ha tomado un respiro para lanzar su carrera como solista; sin embargo, su última presentación con la mencionada agrupación de cumbia en Trujillo se convirtió en viral en TikTok, debido a la actitud de sus excompañeros que la dejaron sola en el escenario.

Cantante que quiere ser médico

Azucena Calvay, desde pequeña, mostró habilidad por la música y su familia al ver su talento siempre creyó y apostó por ella. Fue gracias a su abuelo quien pulió su técnica para el canto y desde muy joven tenía claro que quería dedicarse a la música.

En una entrevista comentó que su primera presentación fue en un bautizo y luego la llamó la agrupación ‘Los Los Hermanos Mendoza’, luego integró ‘Los Andaluces de Ferreñafe’, ‘Suena Reflejos’, ‘Los Claveles de la Cumbia’ y ahora último estuvo en ‘Los Rebeldes de la Cumbia’.

Sin embargo, no solo siente pasión por el arte sino por los estudios, ya que se encuentra estudiando la carrera universitaria de Medicina Humana en la Universidad Señor de Sipán. Ella divide sus tiempos para cumplir con sus conciertos los fines de semana y sus clases todas las mañanas.

Azucena Calvay y su comunicado. Instagram

La chiclayana alcanzó la fama por los temas ‘Dejar de amarte’ y ‘Sentada en un bar’ que se encuentran en un solo video como un mix en la cuenta oficial de ‘Los Rebeldes de la Cumbia’. Registra más de 3 millones de reproducciones.

Por su lado, Azucena Calvay es muy activa en redes sociales, donde cuenta con más de 58 mil followers en su cuenta de Instagram y 335 mil seguidores en TikTok.

Salida de ‘Los Rebeldes de la Cumbia’

A inicios del mes de marzo, la joven publicó un comunicado en sus redes sociales informando que se retiraba de la orquesta ‘Los Rebeldes de la Cumbia’, esto dejo sorprendido a varios porque pensaron que abandonaría la música, pero más adelante comentó que a la par de su carrera en la medicina continuará cantando pero esta vez como solista.

“Con mucha tristeza tengo que comunicar que necesito más tiempo para seguir mis estudios y de común acuerdo con los dueños de la orquesta ‘Los Rebeldes de la Cumbia’, he decidido retirarme. Agradezco la oportunidad y el cariño que me dieron”, dice el mensaje.

Azucena Calvay y su comunicado. Instagram

Última accidentada presentación en Trujillo

Según un video que está circulando en TikTok, la orquesta ‘Los Rebeldes de la Cumbia’ se encontraban realizando una presentación en Trujillo el domingo 5 de marzo, cuando el público comenzó a pedir la presencia de la cantante Azucena Calvay y esto molestó a los integrantes de la agrupación.

El animador Diego Cruz se encargó de aclarar que la cantante ya no formaba parte de la conjunto musical, pero les aseguró que si llegaría porque tiene un contrato pactado.

“Azucena Calvay ya no pertenece a los Rebeldes, pero ya no demora en llegar porque tiene una presentación, en unos instantes estará con nosotros, pedimos el respeto para continuar, sino, terminamos”, dijo el presentador ante los gritos de la gente que pedía a la joven cantante en el escenario.

Azucena Calvay y Los Rebeldes de la Cumbia. Facebook

Bochornosos videos

Eso no fue todo, ya que cuando la estudiante llegó, sus compañeros se mostraron distantes, miraban sus celulares y cuando interpretó el tema ‘Dejar de amarte’, prácticamente la dejaron cantando sola sobre el escenario y solo algunos músicos la acompañaron.

En otro video que está circulando en TikTok, se puede ver que el tecladista recibe indicaciones y deja de tocar. Después, los otros cantantes se retiran del escenario, abandonando a Azucena en la tarima.

“Pero los rebeldes se volvieron bien rebeldes...”, “¿Qué pasó chicos, hubo chat grupal? igual ella brilla sola”, dicen las descripciones de los videos en la red social china.

Seguidores apoyan a Azucena Calvay

Luego de que los videos salieran a la luz, los seguidores de la cantante del norte del país, inmediatamente salieron a respaldarla y consideraron como una falta de respeto que los sus excompañeros se hayan mostrado así con ella en su última presentación con ellos.

“Tan linda, ella me encanta, su actitud con el público”, “Una falta de respeto, pero ella sin coristas brilla. Bendiciones”, “Linda, ellos son unos malcriados, no pasa nada”, “Lo mejor que hiciste es que te separaste de ese grupo que no pasa nada”, “Ni sabíamos que existía ese grupo, en su voz de Azucena sonó”, “Ella tan linda y profesional.

Azucena salió al frente y contó detalles de su carrera artística

Azucena decidió pronunciarse tras su última presentación con su antigua agrupación en Trujillo, agradeció las muestras de apoyo que le han hecho llegar y comentó que se encuentra enfocada en su carrera como solista.

“Agradezco infinitamente las muestras de cariño y comprensión a las decisiones de dedicarme a mis estudios y paralelamente al arte que me apasiona. Cuento con el soporte de un equipo de profesionales con experiencia a tiempo completo, encargado en exclusiva de mis producciones y presentaciones. Prometo poner todo de mí, parte para no defraudarles”, se lee en el comunicado.