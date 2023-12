Juliana Oxenford confronta a Michael Finseth: “¿Estás picón? El papel de farsante te iría bien”

Michael Finseth se suma a las críticas contra Juliana Oxenford y ella lo llama “farsante”. | captura ATV/difusión

Juliana Oxenford, quien recientemente fue retirada de ATV, se enfrentó en redes sociales al actor Michael Finseth tras comentarios sobre su rating en el canal de televisión. La periodista arremetió contra el recordado integrante de ‘Mill oficios’ luego de que este hiciera referencia a las cifras que la mujer de prensa hacía en su programa informativo.

Esto provocó que la comunicadora le lance una respuesta directa, calificándolo de “picón” y “farsante”. El intérprete había señalado que el desempeño de ella era deficiente y sus número bajos. “¿Y con 4 puntos estabas en el canal? Que tal aguante por parte de la directiva”, fue el texto que redactó.

La hija de Marcelo Oxenford, quien previamente había respondido a Magaly Medina por su salida del canal, no esperaba ser criticada por Finseth sobre cómo le iba en términos de audiencia.

Juliana Oxenford habla del rating de ATV. | captura/Twitter

¿Qué le respondió Juliana Oxenford a Michael Finseth?

La comunicadora le replicó diciendo que no podía entablar una conversación técnica acerca de ratings con él porque no es periodista ni tiene conocimientos en la materia. En esa línea, dejó entrever que darle explicaciones le hacía perder tiempo.

“Discúlpame, pero no puedo explicarte sobre cómo funcionan las cifras, el colchón y el análisis de los números de TV en función al crecimiento con respecto al programa que antecede porque no eres periodista, actor, animador. Te quitaría parte de tu valioso tiempo”, afirmó Juliana Oxenford.

Esta respuesta fue una alusión clara a que el actor no estaba calificado para discutir el tema. No pasó mucho tiempo y el actor contraatacó insistiendo en la importancia del rating y mencionó indirectamente el gobierno de Martín Vizcarra, señalando que durante su mandato ella obtuvo mejores números.

Juliana Oxenford señaló que vivido momentos muy duros después de su inesperada salida de ATV. IG.

“Si mi tiempo es muy valioso, como el rating para un canal es por eso que ya no estás ahí. Y con Vizcarra te fue muy bien, ¿cierto? Las cifras eran buenas en plena pandemia, pero más bien de una cuenta corriente. Saludos”, manifestó el expostulante por Renovación Popular.

Sin detenerse, la periodista respondió con sarcasmo recomendándole incursionar en la comedia y sugiriendo que su rendimiento en los escenarios no había sido exitoso, pero que en eventos políticos de Keiko Fujimori había logrado captar algo de público.

“¿Qué pasó? ¿No te funcionó el negocio de las ‘cañitas’ y estás picón? Anímate por la comedia. El papel de farsante te iría bien. Aunque creo que la estás haciendo linda en la escuelita naranja”, puso la exfigura de ATV.

Juliana Oxenford se pelea con Michael Finseth. | captura/Twitter

¿Qué pasó con Juliana Oxenford y ATV?

A finales del mes de noviembre de este 2023, la periodista Juliana Oxenford anunció que dejará de formar parte de ATV tras la decisión del canal de no renovar su contrato. Su salida se efectuará el 15 de diciembre, marcando el fin de su programa ‘Al Estilo Juliana’.

La mujer de prensa comunicó esta noticia durante la emisión de su espacio informativo, mencionando que este sería su último periodo en el set. “No he sido yo la que ha renunciado, para que quede claro, y tampoco Javier Ávila. Nos han dicho que la idea es que ya no estén el próximo año, pues se viene la preventa y varios eventos naturales en todos los medios de comunicación”, dijo.

Juliana Oxenford asegura que se va de ATV sin entender el motivo. Al estilo Juliana

Durante la programación, la comunicadora expresó su agradecimiento al canal por la libertad de opinión que le brindó y se despidió de su colega Ávila. A pesar de la sorpresa que significó la noticia, se abstuvo de detallar las razones específicas de su salida, subrayando que una corporación privada tiene el derecho de modificar su equipo de acuerdo con sus objetivos.

“Hoy se va Javier. Es un grande, no saldrá frente a cámaras, pero es un ser humano extraordinario”. La decisión del canal ha sido respetar los términos contractuales, según lo expresado por la periodista. Oxenford finalizó su comunicado reafirmando su compromiso de permanecer en el programa hasta la fecha acordada por respeto a su audiencia y a su palabra.