Juliana Oxenford anunció su salida de ATV: “El canal ha decidido no contar con nosotros”

Juliana Oxenford anuncia la salida de su programa por decisión del canal. ATV

Juliana Oxenford utilizó algunos minutos de su programa para contarle a su público que ya no será parte de ATV. De acuerdo a la periodista, el canal decidió no renovarle contrato, por lo que este será su último año con ‘Al Estilo Juliana’.

Te puede interesar: Tatiana Astengo recordó a ‘Reinas Pachas’ y opinó sobre el actual ‘AFHS’’: “Con las justas llegan a 20 puntos”

“Yo no miento, todo lo he aclarado, cuando a mí me han querido sacar tontería y media, siempre se han estampado, porque no hay nada ilícito en mi vida, en mi trabajo, que ya me queda poco tiempo aquí. Javier Ávila [el productor periodístico] y yo tenemos un contrato que está a puertas de vencerse. Es incómodo hablar de esos temas, pero ya lo sabe todo el mundo, la gente se va a enterar tarde o temprano”, comentó.

En ese sentido, la comunicadora explicó que el canal se reunió con ellos el día lunes, comunicándoles que ya no requerían de sus servicios, por lo que no formarían parte de la preventa de ATV, evento en el que se anuncia qué programas tendrán en el 2024.

“El lunes se nos comunicó a ambos que el canal había decidido ya no contar con nosotros (...) No he sido yo la que ha renunciado, para que quede claro, y tampoco Javier Ávila. Nos han dicho que la idea es que ya no estén el próximo año, pues se viene la preventa y varios eventos naturales en todos los medios de comunicación y bacán”, dijo.

Juliana Oxenford trabajó en ATV durante siete años.

Asimismo, Juliana Oxenford se despidió de su productor Javier Ávila, pues él tenía contrato hasta este viernes 24 de noviembre, mientras que ella solo se quedará hasta el 15 de diciembre, día en que vínculo laboral termina con ATV. La comunicadora también aprovechó el momento para agradecerle al canal por haberle dado la oportunidad de opinar libremente.

“Yo no me voy todavía, somos respetuosos de nuestros contratos. Javier (su productor) se va hoy y yo, según lo que me han informado, estaré hasta el 15 de diciembre. Me voy agradecida por la libertad que me han dado, quiero dejar en claro esto, porque durante todo este tiempo ATV se la ha jugado teniendo una voz que no ha coincidido con un 99 % con las otras voces de señal abierta”, precisó.

Pese a que la noticia la tomó por sorpresa, la periodista evitó dar detalles de los motivos que le dio el canal para ya no contar con su presencia. Ella solo atinó a decir que este medio de comunicación, al ser una empresa privada, podía desvincularse de su trabajo en cualquier momento, pero siempre respetando el contrato laboral que tenían de por medio.

Juliana Oxenford es considera una de las periodistas con mayor credibilidad en el Perú.

“Hoy se va Javier. Es un grande, no saldrá frente a cámaras, pero es un ser humano extraordinario. Él se va y yo me quedo unos días más. Las razones que nos han dado ya no importa comentarlas, lo que está claro es que el canal considera, y está en todo su derecho, de tener aquí a un equipo, una persona, que se alinee a lo que el canal quiera, al final es una empresa privada, puede ponerte un día y sacarte cuando quiere, siempre y cuando respeten los contratos”, sostuvo.

Te puede interesar: Nicola Porcella, Luciana Fuster y Martín Vizcarra son nominados a los Premios Inspira: ¿cómo votar por ellos?

“Entiendo que mis formas no les gusta, ni tampoco les conviene, la decisión es de ellos. Sin embargo, se los digo ahora, porque Javier se va hoy y yo me quedo hasta el 15 de diciembre. Yo cumpliré por ustedes, porque soy una persona de palabra y respetuosa de los convenios”, sentenció.