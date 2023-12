¿Hernán Barcos puede ser convocado a la selección peruana tras su nacionalización?

Atacante de Alianza Lima, Hernán Barcos, se nacionalizó peruano en ceremonia realizada en Migraciones.

Hernán Barcos recibió su nacionalización en una ceremonia especial organizada por la Superintendencia Nacional de Migraciones. El ‘Pirata’ podrá ser inscrito en la Liga 1 2024 como peruano y no ocupará plaza de extranjero en Alianza Lima. El delantero recibió sus papeles que lo acreditan como ciudadano y se mencionó como alternativa para ser convocado a la selección peruana.

Te puede interesar: Reimond Manco habló del conflicto en la interna de Alianza Lima: “Hay dos bandos y un problema que distorsiona al equipo”

“Obviamente que sí (aceptaría), pero prefiero no hablar de fútbol hoy”, dijo el experimentado goleador al ser consultado si le gustaría estar en la ‘bicolor’. Además, del mal momento luego de no conseguir triunfos en ningún partido en las Eliminatorias Sudamericanas 2026 y ubicarse en el último lugar de la tabla de posiciones.

Sin embargo, esa posibilidad no se podrá dar. El atacante ‘íntimo’ está lejos legalmente del ‘equipo de todos’. ¿Por qué no es elegible? Barcos jugó ante Uruguay y Chile, dos partidos oficiales con Argentina, ambos fueron en las Eliminatorias rumbo a Brasil 2014. Incluso compartió tiempo de juego con Lionel Messi en los dos cotejos internacionales.

Te puede interesar: Jorge Fossati le hizo pícara broma a Hernán Barcos durante ceremonia de premiación de Liga 1 2023

Otra razón es debido a que el reglamento de la FIFA exige que el futbolista haya vivido en territorio de la federación por cinco años ininterrumpidos. El atacante ‘blanquiazul’ solo lleva tres temporadas en el ciudad, y estará una más este 2024. El tiempo no será suficiente.

Hernán Barcos en un partido con Argentina junto a Lionel Messi. (Agencias)

Hernán Barcos y la conmovedora anécdota con su hijo

La emoción del delantero de Alianza Lima al recibir la nacionalidad peruana fue evidente, incluso contó una tierna anécdota que tuvo con su hijo cuando tuvo que aprenderse el himno nacional. Fueron varias horas de aprendizaje intenso ya que sabía que tenía que entonarlo en la ceremonia organizada por Migraciones.

Te puede interesar: Hernán Barcos, Leandro Sosa y Martín Pérez Guedes recibieron nacionalidad peruana

“Lo he practicado bastante, mi hijo me ha enseñado bastante, en el colegio lo cantan. Mari (la nana de sus hijos) también, ayer veníamos en el auto cantando. No como postres, tengo que cuidarme porque sino no podría jugar a esta edad, así que ceviche es uno de los mejores platos que he comido”, declaró el goleador ‘íntimo’.

El ‘Pirata’ confesó que su esposa también convertirse en compatriota y fue ella quién lo convenció de llegar al país, cuando decidió convertirse en refuerzo de los ‘blanquiazules’ en 2021 para jugar Segunda División, pero la resolución del TAS hizo que se el cuadro victoriano se quede en la Liga 1.

“Ella está convencida que quiere ser peruana, falta el proceso nomás y poder extender nuestra vida aquí. En Argentina felices porque saben que estamos felices aquí, estamos haciendo nuestra vida, el primer país que estamos tanto tiempo, nos hemos encariñado y felices de poder continuar”, añadió.

Hernán Barcos reveló quién le enseñó el himno de Perú. (Infobae Perú / Miguel Solis)

El tercer goleador de la Liga 1 2023

Fue una buena temporada para Hernán Barcos. Empezó el año 2023 como suplente, pero su calidad y experiencia como jugador hizo que terminara como titular y pieza importante dentro de Alianza Lima a pesar no haber ganado la final contra Universitario de Deportes. En lo personal, el ‘Pirata’ logró quedar dentro de la tabla de máximos artilleros del campeonato peruano, se posicionó en el tercer lugar con 17 tantos, a cinco anotaciones del goleador Santiago Giordana.

Tabla de goleadores Liga 1 2023