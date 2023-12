Madre perdió su trabajo tras denunciar acoso laboral y sexual dentro del Hospital Arzobispo Loayza

Tiktoker denuncia acoso sexual y hostigamiento laboral| Alejandra Farias

A través de TikTok, Alejandra Farias —más conocida por sus seguidores como ‘Socorrito’— denunció que fue víctima de hostigamiento laboral y acoso dentro del Hospital Nacional Arzobispo Loayza, donde se desempeñaba como personal de salud. La creadora de contenido expresó su indignación, debido a que las autoridades de su trabajo no atendieron su caso en un principio, a pesar de que informó lo sucedido.

Te puede interesar: Comentario sexista de Juan Carlos Lizarzaburu revela una “cultura que naturaliza la violencia contra las mujeres”

Farias fue contratada como locadora de servicios, donde laboraba en el área de pie diabético por un periodo de un año y dos meses. Sin embargo, luego de ser víctima de este hostigamiento, no se le renovó el contrato, pero la persona que la acosó continúa laborando sin ninguna sanción, según afirma.

A la par con su carrera en el rubro de la salud, esta madre comparte en redes sociales momentos con sus hijos y su nieto, por lo que su contenido es familiar. De esta manera, se ganó el cariño de las personas en TikTok, donde ya cuenta con más de 129 mil seguidores, quienes la respaldaron ante esta denuncia.

Creadora de contenido de TikTok denuncia hostigamiento laboral en el interior del Hospital Arzobispo Loayza| Alejandra Farias/ Andina

Recientemente, grabó un video donde contó lo ocurrido. Manifestó que fue víctima de hostigamiento laboral cuando hizo ingresar a un paciente discapacitado para que el médico lo atienda. La licenciada a cargo le increpó y le reclamó que no eran sus funciones. “‘No me refutes que ahorita hago que te pongan un memorándum y te boten’, y yo me puse a llorar”, señaló Farias.

Te puede interesar: Susel Paredes denuncia a Juan Carlos Lizarzaburu en Ética por acoso sexual a su congresista Patricia Juárez

En otro momento, relató que tuvo que realizar un examen de glucosa, pero tuvo un accidente en el cual era necesario ir a otra área para le hicieran cualquier descarte de una posible infección. No obstante, el proceso fue tormentoso, porque no podía hacerle seguimiento a sus análisis.

“Ella [la licenciada] lo minimizó, me dijo que también había pasado lo mismo, me mandó a infectología y de ahí me llamó la atención porque me había demorado”, expresó.

Creadora de contenido en TikTok denuncia hostigamiento laboral y sexual en el Hospital Arzobispo Loayza

Denuncia por tocamientos indebidos

La creadora de contenido no solo denuncia hostigamiento laboral, sino también tocamientos indebidos dentro del centro de salud por parte de su otra compañera. Farías contó que su superior la tomó de la cintura y luego le tocó sus glúteos sin su consentimiento. Pese a reclamarle, lo volvió a realizar.

“Asustada le voy a contar a mi otra compañera y me dice: ‘a mí también me hace lo mismo’. Dije no puede ser lo que está pasando y que todas nos callemos”, manifestó.

Asimismo, compartió audios de lo que revela otra de las víctimas de tocamientos, pero que muchas decidieron callar por temor a ser despedidas. Además, le informaron a la jefa de área, quien convocó a una reunión donde les habría pedido “voltear la página”.

Te puede interesar: Hija de Christian Domínguez impacta con su belleza y usuarios la comparan con Melanie Martínez: “Igualita a su mamá”

Esta denuncia no solo quedó en manos de esta autoridad, sino también ante el jefe, quien en una reunión le aseguró que iba a averiguar lo ocurrido. “La más preocupada era la licenciada a cargo porque habíamos denunciado [ante] nuestros superiores para pedir apoyo”, agregó.

Creadora de contenido pide a las autoridades a ver su caso| Alejandra Farias

“Es muy probable que la roten. De aquí en adelante, ustedes van a ser su propia imagen. [...] Con la licenciada [agresora], ella es CAS, pero eso no significa que nadie la puede tocar”, se escucha decir a la encargada en esta reunión, donde solo hace mención de un cambio y no de una protección ante su grave denuncia.

Desde ese momento, los episodios que vivió se volvieron más tormentosos, debido a que afirma que la jefa de área les pidió que se retiren del consultorio. Fue un mes y medio que tuvieron que soportar el hostigamiento de las autoridades.

“Pido justicia, nosotras no podemos trabajar así. Se supone que confiamos en una mujer y que una mujer me haga esto. Mi compañera tiene miedo que no la acepten en otro trabajo [por su edad]”, agregó.

Acoso sexual laboral: una de cada cinco persona pasa por estos casos y Perú sin cifras| ELSA/Andina

Audios que reconocen acoso

La jefa de esta área le recomendó guardar silencio ante las dos denuncias en contra de la trabajadora CAS, quien reconoció que tomó de la cintura a su compañera, pero no existió un consentimiento. A pesar de ello, le indicó que pida perdón, debido a que el caso llegaría a entes judiciales.

“Tú no puedes venir a mí o a la licenciada y tocarle el trasero”, señala la jefa. Ante ello, la acusada niega haber cometido este hecho, pero afirma “que sí le tocó la cintura”.

“Mejor calladita, porque el asunto es legal. [...] Es mi recomendación, déjanos con la duda”, se escucha al personal.

La creadora de contenido buscó denunciar en el centro de salud, pero le informaron que no puede hacer nada por tener un contrato tercerizado. Alejandra menciona que su caso ahora se encuentra en la vía penal.

“Estoy muy mal psicológicamente. [...] Ya no renovó mi contrato, porque la licenciada Angela ya no me quería a su cargo y el doctor me dijo que por mi salud mental es mejor que me retirara. Me pregunto por qué prefieren a que la agresora siga trabajando”, sostuvo entre lágrimas.

Comunicado del Hospital Arzobispo Loayza

Infobae Perú se comunicó con representantes de este centro de salud —administrado por el Minsa— para conocer su descargo, quienes nos enviaron una misiva. A través de este documento, informaron que la denuncia procedió a ser tramitado de acuerdo a lo establecido en la Ley 27942 de Prevención y Sanción del Hostigamiento Sexual.

Comunicado del Hospital Arzobispo Loayza ante esta denuncia

Además, se derivó toda la documentación a la Secretaria Técnica de los Órganos Instructores del Procedimiento Administrativo Disciplinario para que se realicen a los lineamientos correspondientes.