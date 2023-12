Laura Bozzo explota y lanza insultos al ser eliminada de ‘Gran Hermano VIP 8′: “sueños estúpidos, soy reina de mi país”

Laura Bozzo enfurece luego de ser eliminada de 'Gran Hermano VIP 8'. | Telecinco - Mediaset

La conocida presentadora peruana Laura Bozzo ha sido eliminada de la competencia televisiva ‘Gran Hermano VIP 8′ justo horas antes de la gran final del reality, que tiene lugar el 21 de diciembre en España. Tras la sorpresiva partida, Bozzo quedó posicionada como la cuarta finalista, dejando el premio final de más de 70 mil euros fuera de su alcance.

Su eliminación ha causado revuelo, ya que contaba con fuerte respaldo en las redes sociales y se había perfilado como una de las participantes favoritas a lo largo del programa.

Durante su estancia en ‘Gran Hermano VIP’, Laura Bozzo se enfrentó a diferentes polémicas y generó un papel central en la narrativa del programa. Pese a sus esfuerzos y estrategias, la popularidad adquirida no fue suficiente para asegurarle la victoria.

Laura Bozzo lanzó insultos frente a todos y agregó que necesita del concurso para vivir.| Capturas Telecinco

¿Cómo reaccionó Laura Bozzo con la eliminación?

Tras ser nombrada cuarta finalista, la conductora de televisión mostró una visible frustración y descontento con la organización del show, declarando: “Que me abran, por favor, quiero coger mis cosas. Nadie va a tocar mi ropa”. “Gente de mierda, ahora voy a hacer una conferencias de esas”, agregó.

Reflexionando en voz alta sobre sus expectativas, admitió sentirse reina en su país, pero no entre extranjeros. Al abandonar la casa del reality show, no ocultó su decepción al no poder cumplir el sueño de ganar un concurso en el extranjero. “Soy reina de mi país, pero no de los extranjeros”, comentó.

Las reacciones de la recordada ‘abogada de los pobres’ en los momentos posteriores a su eliminación fueron de claro malestar. Solo permitió el acercamiento de Álex Caniggia y Albert, que si han entrado en la terna de finalistas junto a Luitingo y Naomi.

Laura Bozzo explotó al ser eliminada antes de la gran final de 'Gran Hermano VIP 8'.| Capturas Telecinco

Mientras recogía sus pertenencias, manifestó su arrepentimiento por haber albergado “sueños estúpidos” y al mismo tiempo mostró su fortaleza al afirmar que no depende de este programa para seguir adelante, señalando: “A veces perdiendo se gana”.

La presentadora Marta Flich intentó mediar sin éxito, al reconocer el mérito de Bozzo en su paso por el concurso. La peruana finalizó con una nota de reconocimiento a su éxito en su país natal, distanciándose del resultado en el programa.

“¡Váyanse al carajo! No te preocupes, que yo tengo dónde ir. No dependo de este concurso para comer. Yo vine a vivir una aventura, con un sueño, y me equivoqué. Uno no puede volver a empezar a los 70, en un país extraño, donde te van a ver como una loca. Es un sueño estúpido. Olvídense de todo lo que he dicho acá (...) Ustedes ya tienen a sus ganadores. Yo soy ganadora en mi tierra”, sentenció, antes de retirarse.

Laura Bozzo se fue furiosa del reality 'Gran Hermano VIP 8'. | Capturas Telecinco

¿Cuál es la situación actual de Laura Bozzo?

En el pasado, Laura Bozzo fue señalada por acusaciones de corrupción luego de que se afirmara que aceptó dinero durante la administración del expresidente Alberto Fujimori en Perú. La icónica figura televisiva se ha defendido enérgicamente negando las acusaciones en su contra, aunque admitió haber tenido una relación sentimental con Vladimiro Montesinos, ex asesor presidencial. La relación duró desde 1998 hasta 2000, pero - según Laura Bozzo - el romance terminó por los celos de Jacqueline Beltrán o Matilde Pinchi Pinchi.

En el contexto de estas acusaciones, Laura Bozzo, quien originalmente se formó en Derecho, alcanzó la notoriedad transformando el formato de los talk shows latinoamericanos. Su vida personal también ha estado bajo el reflector público, con un matrimonio de más de veinte años con el abogado Mario de la Fuente Valarezzo y la posterior relación con Cristian Zuárez, la cual terminó en una disputa legal. La presentadora es madre de dos hijas, Alejandra y Victoria.

Laura Bozzo reside en México desde hace muchos años, aunque anunció que tiene nuevos proyectos televisivos en España para este 2024.