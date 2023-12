Dina Boluarte incómoda pide a la prensa no hacer preguntas negativas: “El ‘plan Boluarte’ no existe”

Dina Boluarte niega que exista 'Plan Boluarte'|RPP Noticias

Esta mañana, la presidenta Dina Boluarte fue consultada por las acciones que se trabajan en su gestión en torno a la alta tasa de delincuencia. Esto debido a que el premier Alberto Otárola señaló que se implementará el ‘plan Boluarte’ cuando era conocido el ‘plan Bukele’. Sin embargo, la jefa de Estado ha desmentido que exista estas intenciones.

“El ‘plan Boluarte’ no existe, si en algún momento emotivo lo dijo el premier, creo que el premier ya se rectificó”, señaló al participar de la inauguración de la Línea 2 del Metro de Lima.

En tanto, pidió a los y las periodistas a realizar preguntas “positivas” de los proyectos que impulsa su gestión. No obstante, en agenda se encuentra casos preocupantes como el desacato de Perú en las resoluciones internacionales contra Alberto Fujimori.

Dina Boluarte pide a la prensa no hacer preguntas negativas: “El ‘plan Boluarte’ no existe”|Composición Infobae (Andina)

“A la prensa le voy a agradecer que no insista en algo que ya rectificamos. Lo que existe y estamos mirando es el ‘Perú Seguro’. Sabemos que la inseguridad ciudadana no es de ahorita, ahí también los medios que nos ayuden a dar noticias en positivo y no siempre en negativo”, afirmó.

Te puede interesar: Dina Boluarte responsabiliza al MP y PJ por inseguridad ciudadana: “Liberan a delincuentes capturados”

En tanto, otro hombre de prensa le hace la consulta sobre el préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) al Estado peruano a favor del proyecto de agua potable y alcantarillado para Juliaca. Ante ello, la mandataria manifestó que “esa sí era una pregunta positiva”.

Boluarte también indicó que se van a entregar un total de 500 unidades para la Policía Nacional del Perú hasta el cierre de este año en Lima y Callao. Además, aseguró que se implementará motos lineales para los efectivos para el patrullaje.

Dina Boluarte brinda su balance de gestión al año de Gobierno. Presidencia del Perú.

¿Quién dijo del ‘plan Boluarte’?

El primero que tituló las acciones del Ejecutivo frente a la delincuencia fue el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, quien desde el Congreso dio algunos planes ante la alta tasa de inseguridad.

Te puede interesar: Congresistas presentan nueva moción de vacancia contra Dina Boluarte por viajes al exterior

“Aquí no habrá un plan Bukele, aquí habrá un plan Boluarte y consiste en hacer aquello que mejor hayan hecho otros gobiernos. ¿El señor Bukele que de bueno ha hecho? Ha puesto a los policías a cuidar los paraderos y a que se suban a los buses y microbuses para proteger a la ciudadanía”, enfatizó en ese entonces.