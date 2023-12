Dina Boluarte anuncia préstamo del BID: “Ningún peruano se merece que lo consideremos persona de segunda clase”

Dina Boluarte brinda discurso en el marco de firma de convenio con el BID. TV Perú

Esta tarde, la presidenta Dina Boluarte firmó el contrato entre el Estado Peruano y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para megaproyecto de agua y potable y alcantarillado para Juliaca, Puno —uno de los departamentos golpeados más golpeados en las protestas—. La jefa de Estado habló de la paralización de obras y de lo que llevará este proyecto.

“No importa cuánto nos endeudemos como país, pero tenemos que resolver los problemas tangenciales de nuestras hermanas y hermanos de todo el Perú. [...] Así como Juliaca está casi todo el Perú, no tienen agua ni desagüe”, dijo.

Boluarte agradeció al alcalde de Juliaca por la “confianza” y aseguró que la “desidia” de los gobiernos anteriores no podría ser el mismo al de su gestión. Además, culpó a los presidentes anteriores de paralizar las obras. “En el medio se mete el diablo que se llama corrupción y no dejan avanzar las obras hasta que no hayan llevado su cuota de corrupción”, agregó.

Dina Boluarte firma préstamo para proyecto de agua y desagüe para Juliaca| Presidencia

“En este gobierno no estamos permitiendo actos de corrupción y es esa línea de tiempo que tenemos que cuidar ministra”, precisó.

La jefa de Estado también se pronunció por la contaminación de agua potable en diversos departamentos y los casos de anemia en el país. De esta manera, explicó la importancia de este servicio en cada sector.

Comparó situación con la Tierra Prometida de Ica

Por otro lado, comparó la situación de Ica del sector de la Tierra Prometida. Esto debido a que luego de varios años, continúan sin la llegada de las autoridades para atender sus necesidades.“Están en un desierto, más de 20 años, sobre la arena. Todavía algunas viviendo en esteras. ¿Dónde están sus exautoridades? Sus expresidentes”, cuestionó.

Dina Boluarte habla sobre el caso de los muertos en protestas en contra de su gobierno. (Presidencia)

“Parece que fuera de la época de Moisés que nunca encontraron la tierra prometida y siguen viviendo en ese desierto como si fueran personas de segunda clase y ningún peruano se merece que los consideremos persona de segunda clase. Todos tenemos los mismos derechos y deberes”, continúo.

Es así como enfatizó que Juliaca será el ejemplo de “fe y esperanza” para que otras regiones tengan la oportunidad de contar con este servicio. “De cada sol que se lleva la corrupción es menos dinero y menos esperanza para el Pueblo. [...] No tenemos carpeta de investigación por temas de corrupción”, mencionó.