Marcapomacocha: Pueblo dota de agua potable a Lima y Callao, pero sus pobladores no cuentan con servicio de saneamiento

Marcapomacocha, el pueblo que dota de agua potable a Lima y Callao, pero sus pobladores no cuentan con el servicio hídrico. VÍDEO: Exitosa Noticias

Marcapomacocha, un distrito de Junín ubicado a más de 4.300 m.s.n.m, dota de agua a un gran porcentaje de ciudadanos que habitan Lima y Callao, sin embargo, sus pueblos no cuentan con un sistema de saneamiento básico, es decir, agua y desagüe.

Esta denuncia la realizó el propio alcalde de Marcapomacocha, Marco Antonio Garay, quien no comprende por qué el líquido elemento sirve para beneficiar a la tercera parte del país, así como para mover centrales hidroeléctricas, pero no favorece a ninguno de los seis anexos de la comuna.

“Desde este lugar, mediante un túnel trasandino de 16 kilómetros, abastecemos del líquido elemento a Lima y Callao. Antes de llegar a las grandes fuentes de Sedapal, estas aguas mueven las centrales hidroeléctricas de todo el valle de Santa Eulalia, varios pueblos reciben un canon energético con nuestras aguas”, declaró en una entrevista para Exitosa.

“Sedapal, luego, lo distribuye a nivel de Lima y Callao, en un 70% a todos los limeños, incluidos mis paisanos que están instalados en Lima. Lo que nos llama la atención es que nosotros, a pesar que movemos centrales hidroeléctricas, dotamos del líquido elemento a la capital, no tenemos el saneamiento básico, es decir, agua y desagüe, en nuestros seis pueblos que tenemos dentro del distrito de Marcapomacocha”, agregó.

Marcapomacocha: Pueblo dota de agua potable a Lima y Callao, pero sus pobladores no cuentan con el servicio hídrico. (Foto: Captura Exitosa TV)

Asimismo, aprovechó la oportunidad para recordarle a Sedapal que “ya tienen un convenio para que se realice un estudio del expediente técnico de los seis pueblos”. “Todos los distritos están instalados al costado de la laguna. Como no tenemos saneamiento básico, tenemos que estar sopesando letrinas para no contaminar las aguas que vertimos para Lima”, dijo Marco Antonio Garay.

En total, Marcapomacocha provee de recurso hídrico a la tercera parte del país y cuenta con una central hidroeléctrica perteneciente a Enel y que fue instalada en la década de los 60. No obstante el alcalde de dicho distrito también confirmó que solo tres de las localidades cuentan con energía eléctrica, los demás pueblos están obligados a utilizar mecheros y velas para moverse o laborar en las penumbras.

“(El servicio de energía eléctrica funciona mal), uno quiere planchar su ropa y explota el plomo. (...) Esa es la triste realidad”, precisó el burgomaestre. “Con qué criterio habrán realizado esta construcción (la entral hidroeléctrica)”, continuó.

Alcalde de Marcapomacocha, Marco Antonio Garay.

“Población desesperada”

El alcalde también afirmó que todos los pobladores de Marcapomachoca han sido muy pacientes durante años, sin embargo, ante las propuestas no materializadas, se tomó la decisión de adoptar una postura más proactiva.

“Desde que tengo uso de razón, no hemos contado con saneamiento básico. A todos los que tenemos conocimiento, por medio de nuestro municipio, el saneamiento siempre se ha hecho con letrina. Gracias a la capacidad económica de nuestra comunidad, se ha podido trasladar el líquido elemento desde los manantiales. Ahora estamos haciendo un esfuerzo para clorar y tener un agua de calidad, todo a poco”, señaló Garay.

En esa línea, confirmó que otros de sus esfuerzos para poder concretar el tan ansiado saneamiento básico ha sido asignar un presupuesto para estudios técnicos que luego serán presentados ante el Ministerio de Vivienda. “La población está completamente desesperada, está con deseos de que nuestro gobierno nos atienda de estas obras de gran envergadura”, manifestó.

“Sedapal se sacude desde enero que empezamos nuestra gestión, le hemos tocado la puerta pero no quiere hacer valer el convenio que se firmó con la gestión pasada. El presidente del directorio, Fernando Piscoya, junto a sus ejecutivos, nos han dicho hasta en 8 oportunidades nos ha dicho prácticamente que ‘ustedes están fuera de Lima, no les podemos atender y no les vamos a atender”, aseveró.