Alejandra Baigorria molesta con Onelia Molina por burlarse de su edad: “Tengo 35, soy vieja con orgullo”

Alejandra Baigorria molesta con Onelia Molina por burlas hacia su edad | TikTok/@peruanadas0ficial

Alejandra Baigorria se encontraba en plena transmisión en vivo de Instagram, cuando sus seguidores le informaron que Onelia Molina le dio ‘me gusta’ a comentarios en donde se refieren a ella como “vieja”. La rubia empresaria, de 35 años, no dudó en responder a todos sus detractores por las burlas hacia su edad.

Te puede interesar: Padre de Alejandra Baigorria recibe duras críticas por clausurar albergue para perros en Chaclacayo

“Estoy sin filtro, sin maquillaje. ¿Por qué no le piden a las personas que hacen sus live que lo hagan igual? Porque con mega maquillaje y filtro no vale, eso es doble”, expresó Alejandra Baigorria, para luego retar a sus compañeras de ‘Esto es Guerra’ a asistir al estudio de grabación sin una sola gota de maquillaje.

“Hagamos un reto a cara lavada, sin pestañas, sin nada. Salgamos en vivo para que nos vean en vivo y en directo, me encantaría. Pero sé que algunas personas no lo van a hacer…”, añadió la actual pareja de Said Palao, visiblemente molesta por las críticas en su contra.

Alejandra Baigorria nació en Lima el 8 de septiembre de 1988 en una familia de clase media. Su pareja Said Palao tiene 30 años. América TV

Alejandra Baigorria continuó defendiéndose, resaltando sus logros como empresaria textil.

“Tengo 35 años. Si por tener esa edad, logrando todo lo que he logrado gracias a mi esfuerzo, soy vieja, entonces soy vieja con orgullo. Hay chicas que después tendrán mi misma edad y por tanto maquillaje se van a arrugar, vamos a poner las fotos y vamos a comparar. La juventud no es para siempre, todos crecemos y cumplimos años. Al final, uno se muere y el cuerpo, maquillaje y las cejas tatuadas se las lleva la tierra”, mencionó.

Finalmente, la competidora de ‘Esto es Guerra’ llamó “ridículas” y “banales” a aquellas personas que le dan ‘me gusta’ a comentarios donde la tildan de “vieja”. “A mí no me afecta, tengo mi colágeno versión hombre, mi tremendo colágeno, la que puede, puede, y la que no que aplauda”, añadió Alejandra, besando a Said Palao frente a cámaras.

Alejandra Baigorria respondió a los usuarios que la califican de "vieja" en redes sociales. Captura/TikTok

Onelia Molina hace denuncia contra Alejandra Baigorria

Las competidoras Alejandra Baigorria y Onelia Molina volvieron a ser protagonistas de un tenso momento en ‘Esto es Guerra’. El martes 19 de diciembre, la ‘rubia de Gamarra’ le quitó la bandana que tenía su rival puesta en la cabeza, a fin de ensuciarle el cabello con crema chantilly.

Te puede interesar: Sergio George cuenta la reacción de Marc Anthony cuando lo vio trabajando en Perú: “Nadie ve a ese país con buenos ojos”

Detrás de cámaras, Onelia Molina se quejó de la actitud agresiva de la novia de Said Palao. “Creo que no se debe permitir ese tipo de acciones y sí se deberían sancionar, me parece pésimo, no puedes ofender, humillar ni lastimar a nadie de ninguna manera. Si bien yo pueda mancharla, ella también lo puede hacer conmigo, pero no de esa manera, para mí fue tosca”, expresó.

Tras ello, la modelo contó que Alejandra Baigorria le provocó una lesión en el dedo. “Nunca lo dije, ella fue la que fracturó el dedo porque me lanzó al piso, bueno, otro episodio que tuvo ella, nunca lo conté, nunca lo dije. Estuve aguantándome el dolor por mucho tiempo. Fui a la semifinal con un dedo roto”, manifestó Onelia, quien considera a la empresaria que “no es buena persona”.

Según Onelia Molina, Alejandra Baigorria le fracturó el dedo previo a la semifinal de 'Esto es Guerra'. Captura/América TV

Onelia Molina no competirá en la final de ‘Esto es Guerra’

Este jueves 21 de diciembre, se llevará a cabo la gran final de ‘Esto es Guerra’, en donde ‘Combatientes’ y ‘Guerreros’ se enfrentarán por la copa del programa. Lamentablemente, Onelia Molina no formará parte de la competencia, ya que tiene descanso médico por una dolencia en su dedo que no la deja tranquila.

Te puede interesar: Ethel Pozo se luce muy unida a Rodrigo Cuba y Ale Venturo en el cumpleaños de Yaco Eskenazi

“Presenté mi descanso médico al productor. Mi dedo está cada día peor y el doctor me prohibió que tenga cualquier contacto agresivo con mi dedo porque es una fractura total. Me advirtió que cualquier golpe o algo, tendría que operarme. Tengo descanso médico por 1 mes”, dijo la pareja de Mario Irivarren. Luego, añadió: “La situación de mi dedo ha empeorado. Mi mano se hinchó y por eso fui a tomarme una nueva radiografía y una resonancia”.