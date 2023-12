Sebastián Britos reveló detalles de las negociaciones con Universitario

Sebastián Britos es el principal candidato a ser el próximo portero de Universitario de Deportes.

Universitario de Deportes se encuentra en la intensa búsqueda de un portero que reemplace a José Carvallo y se una seguridad en el arco ‘crema’ el año del centenario. En este contexto, uno de los nombres que más interesan a la dirigencia ‘merengue’ es el de Sebastián Britos, quien fue protagonista del sorprendente título de Liverpool en la liga uruguaya.

El guardameta de 35 años confirmó el interés del elenco de Ate e incluso se animó a señalar que él también cuenta con la disposición de fichar por el campeón del fútbol peruano:

“Es cierto lo de Universitario, el interés de ambas partes es real”, declaró al medio partidario Radio U 1924.

Sebastián Britos cuenta con oferta para sumarse a Universitario en 2024 - Crédito: difusión

No obstante, el tema no es tan fácil para la ‘U’, debido a que, la gesta del nacido en Minas, al sacar campeón a los ‘negriazules’ por primera vez en su historia, no ha pasado desapercibido en su natal Uruguay, pues Nacional, que todavía no encuentra un arquero de garantías desde la partida de Sergio Rochet, se ha mostrado interesado en contratarlo.

Ante este contexto, Britos Rodríguez señaló que también analiza la oferta del ‘bolso’, y reveló que su contacto con ellos inicio hace varios meses. “Los voy a escuchar, porque desde mitad de año venimos conversando”, añadió.

Por último, Sebastián Britos afirmó que su decisión se conocerá muy pronto, por lo que, de frustrarse su pase con Universitario de Deportes, el gerente deportivo, Manuel Barreto, tendrá margen para buscar otro cancerbero que pueda sumarse con tiempo a la pretemporada. Cabe indicar que, por ahora, los esfuerzos, tanto de la ‘Muñeca’ como del administrador Jean Ferrari, están centrados en fichar al técnico que reemplace a Jorge Fossati.

La partida de José Carvallo, ocasionó que Universitario busque un nuevo portero.

Los arqueros que tentó Universitario para reemplazar a José Carvallo

Desde que José Carvallo anunció su decisión de marcharse de Universitario, los ‘merengues’ comenzaron a buscar un portero para reemplazarlo y pelear el puesto con Diego Romero. En este lapso de tiempo, fueron varias las opciones que se tantearon, pero por diferentes motivos no llegaron a concretarse.

Las dos primeras opciones que se tantearon fueron las de Renato Solís y Alejandro Duarte, quienes compiten en Sporting Cristal y son bien considerados para la selección peruana. No obstante, según RPP el primero rechazó la oferta, mientras que con el segundo, las conversaciones se fueron dilatando.

Alejandro Duarte fue uno de los primeros porteros en los que se fijó Universitario para la próxima temporada. (Club Sporting Cristal)

Posteriormente, se mostraron interesados en el argentino Óscar Ustari, que acaba de quedar libre tras finalizar su contrato con Pachuca. Su propio agente confirmó el interés en diálogo con Infobae Perú, pero la negociación no avanzó:

Otro nombre que surgió fue el de Diego ‘El Ruso’ Rodríguez, quien venía de ser figura de Godoy Cruz. Sin embargo, medios argentinos informaron que la oferta presentada fue insuficiente.

El último futbolista que sonó en Ate antes de Sebastián Britos fue Guillermo Viscarra, portero titular de la selección de Bolivia, pero no contaban con los recursos para pagar la recesión de su contrato a The Strongest, club dueño de su pase.

Periodista argentino confirma oferta de Universitario por el 'Ruso' Rodríguez.

La carrera de Sebastián Britos

Sebastián Britos inició su carera el 2008 en Las Delicias, en el ascenso de Uruguay, su oportunidad de debutar en primera llegó el 2010, fichando por Bella Vista, donde se mantuvo hasta 2012, cuando llegó a Montevideo Wanderers.

Durante la mayor parte de su carrera alternó entre equipos de la primera y segunda división de su país. Estos fueron: Liverpool (2013-2015 y 2022-2023), Cerro (2015-2017), El Tanque Sisley (2017), Juventud de Las Piedras (2018-2019), Rocha (2020) y Central Español (2020-2021).

También tuvo tres experiencias en el fútbol del exterior, las cuales se dieron en Oriente Petrolero de Bolivia (2012-2013), Cortuluá de Colombia (2015) y Atlante de México (2019-2020).