Jonathan Maicelo reconoce agresión y pide disculpas a Samantha Batallanos: “No estoy victimizándome”

Jonathan Maicelo, el reconocido boxeador peruano, se vio envuelto en un escándalo mediático luego de que su expareja, la modelo Samantha Batallanos, lo denunciara por agresión física y psicológica. La joven mostró en televisión las marcas que le habría dejado el deportista en el rostro y el cuerpo, así como el parte policial que presentó.

Por su parte, el deportista negó haberla golpeado y hasta la acusó de ofenderlo con palabras racistas y discriminatorias. Todas estas revelaciones lo dio en ‘Dilo Fuerte’, programa que conduce Lady Guillén.

Durante la entrevista con la presentadora, emitida este 19 de diciembre, reconoció que sí hubo hechos de violencia, pero que solamente fue verbal. En esa línea, pidió disculpas a la ex Miss Perú por el daño causado y dijo estar dispuesto a someterse a las investigaciones correspondientes.

Jonathan Maicelo se pronuncia sobre Samantha Batallanos y reconoce que la trató mal. | Captura/Panamericana TV

¿Qué le dijo Jonathan Maicelo a Samantha Batallanos?

El boxeador se dirigió a las cámaras de televisión para mostrarse arrepentido por su comportamiento hacia Samantha Batallanos. “Debo pedir disculpas a ella porque en algunos momentos, donde hemos discutido, he sido bastante grosero con ella”, dijo.

“Pero a la par, ella conmigo. No vengo a victimizarme. Cometí el error al responderle al nivel que ella me respondía, pero física nunca. Si doy a alguien un golpe, créeme que las lesiones que dejaría son bastante contundentes. Si el juez ve esto, reconozco que sí lo hice. Por ese lado hubo maltrato”, agregó.

Por otro lado, Maicelo presentó las pruebas del médico legista que lo examinó, en el que busca comprobar que sufrió arañazos de la mujer. Reiteró que él no devolvió el golpe a su expareja.

Jonathan Maicelo afirma que Samantha Batallanos lo agredía.

La versión de Samantha Batallanos

Samantha Batallanos presentó una denuncia contra su expareja, el boxeador Jonathan Maicelo, por supuestas agresiones físicas y psicológicas. El equipo de ‘Magaly TV La Firme’ la siguió desde que acudió a la comisaría de San Isidro, el pasado 8 de diciembre, hasta la evaluación de sus contusiones por parte de un médico legista.

Tras el examen, reveló a Magaly Medina los ataques del pugilista peruano. En detalles, explicó que el incidente ocurrió en un taxi, donde él se mostró agresivo, llegando a lastimarle el brazo y a jalarse los cabellos.

La modelo logró escapar del vehículo en un semáforo, describiendo posteriormente un estado de shock y una profunda indignación por la forma en que fue tratada por quien fue su pareja.

Samantha Batallanos demostrará con pruebas que Maicelo sí la agredió. Captura/ATV

“Si me tocan acá (agarrándose la cabeza), siento que tengo un tipo de contusión. Y me hizo esta herida también en el ojo. Y no me soltaba y el taxista como si nada estuviera pasando (...) Sentía con que odio me trataba. Ni siquiera siento que es una razón por la cual me debió tratar así, ¿no?”, manifestó.

Jonathan Maicelo asegura que Samantha Batallanos miente

Jonathan Maicelo se defendió diciendo que él era objeto de provocaciones y manipulaciones por parte de Batallanos, exponiendo que la relación entre ambos era tóxica. La presentadora Lady Guillén expuso las pruebas presentadas por la modelo, cuestionando al deportista sobre la falta de reacción del taxista durante el incidente.

“Ella asegura que le metí un puñete en el ojo, pero vimos las pruebas físicas y solo tiene un pequeño arañón que posiblemente haya sido al evitar ser golpeado y arañado”, dijo el pugilista.

Jonathan Maicelo asegura que Samantha Batallanos lo agredió y él se defendió: “Jamás la golpeé y no lo haría” | Panamericana

En consecuencia, aseguró que ella habría inventado una agresión física, declaración que sorprendió a la conductora del programa. “Tú sabes muy bien lo que es maquillaje. Eso es maquillaje. Ahí se ve un pequeño raspón, pero que se habría hecho al evitar ser golpeado (...) Estamos hablando de 10 a 15 minutos de evitar que ella me golpeara”, agregó.