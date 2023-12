Cynthia Martínez admite que se enojó con Pedro Suárez Vértiz por publicar su foto íntima: “Fue una bronca”

Cynthia Martínez admite que se enojó con Pedro Suárez Vértiz por publicar su foto íntima | Beto a Saber. Willax TV

Alejado de la música, el cantante peruano Pedro Suárez Vértiz se mantiene conectado con sus seguidores a través de las columnas que publica diariamente en redes sociales. En la gran mayoría de ellas, el artista se refiere a su vida con Cynthia Martínez, su esposa desde hace 29 años y madre de sus tres hijos.

Te puede interesar: Luciana Fuster y la curiosa razón por la que no usa el lujoso anillo que le entregó Patricio Parodi

En más de una oportunidad, el exvocalista de Arena Hash ha sido criticado por revelar datos innecesarios sobre su vida sexual con Cynthia Martínez.

“Mi mujer me excita desde la primera vez que la vi. Recuerdo que fuimos al ascensor panorámico de un amigo en el golf de San Isidro, a hacer cositas. Y dije ‘wow, a esta chibola no la suelto’. Obviamente Magaly no existía. Y hasta hoy es así. Sus piernas y trasero me vuelven loco. Si hemos discutido, igual hacemos el amor. A ella le ha caído bien mi enfermedad porque he perdido rudeza y ya no me demoro tanto en orgasmar”, escribió Pedro Suárez Vértiz, el 1 de junio.

Pedro Suárez-Vértiz y Cynthia Martínez se casaron en 1994 por civil y en 2000 por religioso. Facebook/Pedro Suárez Vértiz

Cynthia Martínez y la vez que se enojó con Pedro Suárez Vértiz

Aunque Cynthia Martínez ha mencionado que está acostumbrada a que Pedro Suárez Vértiz comparta datos privados sobre su vida en pareja, la empresaria admitió en ‘Beto a Saber’ que sí llegó a enojarse con el cantante nacional por publicar una foto íntima suya.

“Yo le mandé unas fotos de mis piernas y la publicó. Me metí una bronca… Le dije: ‘¡Sácalo!’. Pero los fans ya le habían tomado pantallazo”, recordó Cynthia Martínez, quien permitió que su fotografía permanezca en la red social de Pedro después de todo.

Pedro Suárez Vértiz compartió foto privada de Cynthia Martínez. Instagram/@pedrosuarezvertiz

Esposa de Pedro Suárez Vértiz respalda sus columnas

En entrevista con Infobae Perú, Cynthia Martínez señaló que Pedro Suárez Vértiz suele compartir sus controversiales columnas durante la madrugada, por lo que siempre se sorprende a la mañana siguiente con lo que escribe. Ella ha dejado en claro que apoya las publicaciones de su esposo, pues le parece correcto que tenga un lugar donde expresarse.

Te puede interesar: Milett Figueroa se reencuentra con su hermana Maia y la presenta a Marcelo Tinelli: “Las amo”

“Pedro ama sus redes sociales, se dedica a ellas, postea desde la A hasta la Z, bueno o malo, bonito y feo. Cuando habla sobre el amor o la mujer, es lo que la gente más le encanta, y bueno, postea de todo. Yo lo felicito, porque estamos en una democracia y él, como líder de opinión, me parece totalmente válido que opine lo que siente o lo que cree. No tiene que esconderse. Que opine lo que quiera, así esté equivocado”, comentó.

La empresaria se mostró de acuerdo con las publicaciones que realiza el músico, quien en más de una ocasión ha generado polémica. Video: Paula Elizalde / Infobae.

Cynthia Martínez también señaló que tanto las opiniones positivas como negativas de los usuarios son bienvenidas, ya que forman parte del proceso interactivo que vive el músico con su comunidad virtual. “El 99 % es puro amor, la gente lo quiere y lo respeta. Así como Pedro opina, la gente también puede opinar, bienvenido sea, él se vacila”, añadió a este medio.

¿Qué opina Patricio Suárez Vértiz?

Sobre las publicaciones de Pedro Suárez Vértiz, Patricio resaltó que su hermano está en todo su derecho de escribir lo que quiera en su cuenta personal.

Te puede interesar: La denuncia de agresión de Samantha Batallanos contra Jonathan Maicelo en Magaly TV La Firme

“Pedro está muy lúcido, está bien. Está al tanto de todo, sigue las redes. Está muy despierto con todo, sigue todo. Siempre opina en las redes, leo sus columnas siempre, porque lo sigo, generan mucha polémica. Cuando hablas de deporte, de política y religión, siempre generas polémica, porque no le vas a caer a todo el mundo, es parte del de. ¿Habla abiertamente del sexo? Sí, demasiado jajaja. Él puede poner lo que quiera, es su columna. No tengo por qué decirle nada, uno para eso lo pone en su Facebook, él puede poner lo que quiera, al que no le guste, que lo deje de seguir”, señaló el artista a Infobae Perú.