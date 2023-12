La reacción de Mario Vargas Llosa luego que Isabel Preysler afirmara que “no le dolió nada” su separación

Isabel Preysler afirma que "no le dolió nada" romper con Mario Vargas Llosa | El Hormiguero. Antena 3

El escritor peruano Mario Vargas Llosa y la socialité hispanofilipina Isabel Preysler pusieron fin a su romance en diciembre de 2022, después de ocho años juntos. La separación no se dio en buenos términos, ya que cada uno ofreció versiones diferentes sobre los motivos de su ruptura. Ahora, la relación se ha distanciado aún más debido a las recientes declaraciones de la madre de Tamara Falcó.

El pasado 14 de diciembre, Isabel Preysler concedió una reveladora entrevista al programa español ‘El Hormiguero’, en donde fue consultada sobre su vida sentimental, la cual suele exponerla al mundo. “¿Te duelen menos las rupturas a estas alturas de tu vida?”, le preguntó Pablo Motos, teniendo un “sí” como respuesta.

Mario Vargas Llosa e Isabel Preysler iniciaron un romance en el 2015. Ambos son figuras públicas destacadas; él es un laureado escritor y Premio Nobel de Literatura, mientras que ella es una socialité y figura mediática en España. Pablo Cuadra/Getty Images

“Claro que duelen menos, sí. Con los años todo duele menos. Hombre, la última no me dolió nada”, manifestó la socialité, en clara referencia a Mario Vargas Llosa, su última pareja.

Más tarde, Isabel Preysler, quien afirma sentirse atraída por hombres inteligentes, no paró de enviar indirectas cuando habló de los motivos que ponen fin a la relación.

“Cada pareja es un mundo, pero siempre un problema. Un problema con un hijo, un problema en el trabajo, un problema económico, una desgracia. Dicen que una desgracia une o desgasta. No sé, cualquier cosa puede desgastar, pero una de las cosas que más desgasta es no respetar su espacio”, sentenció la madre de Enrique Iglesias, quien no le cierra las puertas al amor a sus 72 años.

Según Isabel Preysler, su romance con Mario Vargas Llosa terminó por los "celos infudandos" del escritor peruano. El Hormiguero Oficial

¿Qué respondió Mario Vargas Llosa?

Tras el dardo de Isabel Preysler, el portal Vanitatis de El Confidencial se comunicó con el entorno cercano de Mario Vargas Llosa. Uno de sus hijos afirmó que el Premio Nobel no ha visto la entrevista que dio su expareja a Pablo Motos y que no tiene planeado hablar de ella nuevamente, pues no quiere exponer su vida privada al público.

Por otro lado, y según precisó el hijo de Mario Vergas Llosa, el escritor se encuentra tranquilo en Perú en compañía de Patricia Llosa, quien fue su esposa por más de 50 años y a la que dejó cuando empezó a salir con Isabel. Ahora se juntarán con toda la familia para disfrutar de las fiestas navideñas. “Pasarán juntos varios meses”, acotó el familiar de Mario.

“Al hablar con otra persona de su círculo, esta nos asegura que si Preysler dijo que no sufrió con la ruptura, Vargas Llosa mucho menos. Nos comentan que esta es la teoría que él siempre ha defendido delante de su familia y amigos”, detalla el artículo.

Tres mujeres han marcado la vida amorosa de Mario Vargas Llosa: su tía Julia, su prima Patricia e Isabel Preysler, mamá de Enrique Iglesias. Crédito EFE

El último libro de Mario Vargas Llosa

Mario Vargas Llosa, reconocido escritor peruano-español y ganador del Premio Nobel, ha anunciado su retiro de la literatura tras una destacada trayectoria de 60 años. La noticia fue confirmada por la agencia EFE, y su despedida viene marcada por la publicación de su última obra, “Le dedico mi silencio”.

“Le dedico mi silencio” cuenta la travesía de Toño Azpilcueta, un conocedor de la música criolla, quien halla en Lalo Molfino, un guitarrista excepcional, la validación de sus creencias más profundas. El arte de Molfino da sentido al intenso amor que Azpilcueta siente por géneros peruanos como valses, marineras, polkas y huaynos, situándolo en un contexto social más amplio. La acción transcurre en los años 90, cuando Perú sufría la acción terrorista de Sendero Luminoso y el protagonista buscaba “un país unido por la música”.