Así es el menú que Isabel Preysler y su familia disfrutan en Navidad: con pavo, pasta y adaptado a todos los gustos

Isabel Preysler en El Hormiguero (El Hormiguero)

Pocos personajes públicos generan tanta curiosidad como lo hace Isabel Preysler. La socialité ha tenido un año convulso y lleno de exclusivas, algunas más desagradables que otras, aunque su vuelta a la televisión, a través de una docuserie de dos capítulos sobre su casa, su familia y su rutina, promete hacer que el clan Preysler acabe 2023 en una buena nota.

En estas últimas semanas, la socialité ha pasado por diversos programas presentando Isabel Preysler: Mi Navidad, un documental protagonizado por ella misma en la que desvela cómo pasa su familia estas fiestas tan señaladas. De la mano de Disney+ y con la Navidad como excusa perfecta, la matriarca del clan Preysler abrirá las puertas de su casa a todos los curiosos que estén suscritos a la plataforma.

Isabel Preysler presenta, acompañada por Carlos Latre, el programa especial de Navidad que estrena el 5 de diciembre en Disney+. EFE/Borja Sánchez Trillo

El pasado jueves, la ‘reina de corazons’ fue la invitada estrella de El Hormiguero, una entrevista en la que Preysler desveló detalles sobre sus rutinas y tradiciones familiares ante la atenta mirada de su hija Tamara. Durante la conversacion que la socialité disfrutó junto a Pablo Motos, el presentador del programa de Antena 3 le preguntó sobre las próximas fiestas, ya que, como ya se ha podido conocer, este año Isabel va a poder pasarlas con todos sus hijos en Miami.

“En estas épocas nos reunimos todos. Viajamos a Miami. Nos vamos Tamara, Íñigo, Ana, Fernando, los pequeños y yo”, declaraba con referencia a sus nietos, los hijos de Ana que se encuentra a la espera de su tercer hijo. Como no podía ser de otra forma, sobre todo teniendo en cuenta el amor por la cocina de su hija, el banquete que se sirve en su mesa de Navidad es digno de la nobleza.

La comida navideña en casa del ‘clan Preysler’

“Se cena un poquito de todo. Es un menú complicado, Pablo”, respondía a la pregunta del conductor sobre el tipo de cena. “Pavo, siempre. Normalmente, cuando lo hacemos en Madrid, lo hace el padre de Fernando, que le queda buenísimo”, manifestaba. “Pero el pavo se hace con todo, ¿eh? Con el puré de patatas, el puré de castaña... Y con todas las salsas. La de ‘cramberry’, que es la de arándanos rojos”, añadía la socialité, explicando uno de los platos más famosos del mundo en lo que a cenas navideñas se refiere. Sin embargo, no se trata de una tradición española, lo que tiene sentido si tenemos en cuenta los orígenes americanos de parte del clan de los Preysler.

Pero el festín no acaba ahí. Durante estas copiosas comidas, “también se sirve carne, como un solomillo o algo así”, explicaba la madre de Enrique Iglesias. Sin embargo, este tipo de alimentos no sirven para todos, ya que cada uno tiene sus preferencias. “Pero, por ejemplo, Julio, que no toma carne ni pavo... Entonces hay que hacer una pasta y también para los niños”, explicaba.