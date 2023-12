Búnker de Pachacamac: Jueza que liberó a siete presuntos miembros de ‘Los Hijos de Dios’ se defiende

La jueza fue suspendida de su cargo en Lima Sur - crédito composición Infobae

Leny Zapata Andía, la jueza acusada de liberar a siete presuntos integrantes de la organización criminal ‘Los Hijos de Dios’, aseguró que nunca ha recibido un pago por esta acción. Como se recuerda, estos sujetos fueron detenidos, junto a otros 21, por la Policía Nacional del Perú (PNP) en un búnker ubicado en Pachacamac, el pasado 21 de noviembre.

Los involucrados, quienes fueron acusados de microcomercialización de drogas y tenencia ilegal de armas, son: Jhorden Enderson Molina Altuve, Yeikor Alejandro Vargas Oviedo, Romer Alberto Urbaez ramos, Daniel Alejandro Vargas Oviedo, mauricio José Pajarero Conoto, Andry Jesús Ortega García y Dayckor David Alfonso Ascanio.

La abogada tiene un doctorado en derecho penal y tiene 26 años de experiencia administrando justicia. A pesar de su larga trayectoria, igualmente fue cesada de sus funciones como jueza superaria en Lima Sur.

Más de 20 personas fueron detenidas el 21 de noviembre, en Pachacamac - crédito Suprema Fortuna/RPP

“Ellos dicen que posiblemente no haya habido una buena argumentación y por eso es indignante que me suspendan tres meses. ¿Cómo es posible que hagan esto conmigo, con una información que no es? Dicen actos de corrupción, vean la página del SBS, cada cosa que he comprado ha sido con mi esfuerzo”, sostuvo a América TV.

“No quiero que digan que yo soy una persona corrupta, no soy corrupta, ¿dónde están los indicios que me pagaron? Yo no puedo hacerle su trabajo al fiscal en desmedro del derecho de estas personas, por eso estoy aquí´, porque quiero desagraviarme”, añadió.

La polémica se desató luego de que uno de estos detenidos fuera capturado nuevamente luego de desatar una balacera un hotel. Durante este operativo, realizado en un hostal ubicado en la urbanización San Gabriel, en San juan de Lurigancho, José Antonio Ríos Gil disparó a un policía, quien resultó herido en la mano y en el torax.

Sin embargo, Ríos no aparece dentro de la lista de siete nombras que la Fiscalía solicitó prisión preventiva, ya que fue el Ministerio Público, la entidad que desestimó este pedido para los otros 21.

Dina Boluarte fue una de las autoridades que se quejó de la liberación de los presuntos delincuentes - crédito composición: Infobae Perú

“Es falso. Cuatro días he estado en todos los medios de comunicación como la persona corrupta que liberó a 28... Realmente, ha causado un perjuicio en mi honor, psicológico, a mi padre, a mis hijos y a mi familia entera. En la copia del requerimiento, si nosotros leemos, ¿dónde figura el nombre de este señor? No, es falso, yo nunca lo tuve a él dentro del requerimiento de prisión preventiva”, reafirmó al mismo medio.

“A través de concursos he sido jueza de paz por méritos y durante todos estos años he sido juez penal y he llegado a ser juez superior en ventanilla (...). He caminado paso a paso, peldaño a peldaño, no solamente en mi trabajo, sino que también me he desarrollado como profesional”, agregó.

¿Por qué fueron liberados?

De acuerdo a Leny Zapata, se tuvo que dar libertad a los siete detenidos porque “todos los análisis de droga han tenido como resultado muestra agotada”

“¿Cómo puede decirse que es un delito de microcomercialzición de drogas si no supera las cantidades que se señala?”, señaló.

Altos mandos de la Policía llegaron en helicóptero para detener a los presuntos miembros de 'Los Hijos de Dios'- crédito Mininter

Indica, además, que el Ministerio Público tampoco reportó el dictamen donde se establecía que había droga en las manos o prendas de los capturados. “(Esto es) un indicio importante que indicaría si estos sujetos están dedicados al comercio de drogas al menudeo”, afirmó a Cuarto Poder.

En el caso de la tenencia ilegal de armas, ella manifiesta que la Fiscalía cometió un error en relación con “la prognosis de la pena” y que por ello no pudo dictaminar prisión preventiva.

“El pedido dice que carecen de antecedentes penales, que son primarios, con la modificatoria del 268, la pena tiene que ser superior a cinco años de pena privativa de la libertad. No se cumplía”, detalló.