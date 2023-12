Búnker de Pachacámac: Destituyen a jueza que liberó a ciudadanos extranjeros detenidos con armas y granada de guerra

Poder Judicial destituye a jueza que a ciudadanos extranjeros detenidos en el ‘Búnker de Pachacámac|Suprema Fortuna/RPP

En noviembre, la Policía Nacional del Perú (PNP) detuvo a 29 sujetos, quienes serían parte de una organización criminal. La intervención se realizó en una vivienda ubicada en la avenida Prolongación Parca, o también conocido como el ‘Búnker en Pachacámac’. Los capturados fueron ciudadanos colombianos y venezolanos, de los cuales el Poder Judicial procedió a liberarlos.

La jueza Leny Zapata Andia del Juzgado de Investigación Preparatoria Permanente fue la que dispuso la liberación de todos los ciudadanos extranjeros, por lo que se le abrió una investigación en su contra. No obstante, también se ha dispuesto la separación de sus funciones de la institución por este caso.

“DEJAR SIN EFECTO, la designación de la abogada LENY ZAPATA ANDÍA, como Jueza Supernumeraria del Juzgado de Investigación Preparatoria de Pachacamac con sede en Manchay de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur”, se lee en el documento.

Búnker de Pachacámac: Poder Judicial separa a jueza

Asimismo, se hace mención que la magistrada deberá entregar su cargo, inventario y credenciales que se le otorgaron para que asuma sus funciones. De esta manera, se da la destitución de la Zapata Andía.

La liberación de los ciudadanos extranjeros se da cuando fueron capturados por la PNP en un operativo sorpresa, donde se les halló posesión de marihuana, armas de fuego y una granada de guerra, estos artículos serían para cometer su fechoría. Todos pertenecerían a la presunta banda criminal ‘Los Penecos del sur’.

La liberación

Luego de conocerse que los sujetos quedaron en libertad, uno de los primeros en mostrarse fue el coronel PNP Víctor Revoredo, quien calificó como una “traición” la decisión de la jueza. Esta intervención sería un golpe a la ola de delincuencia y crímenes que han ido ganando terreno en el país.

No obstante, la decisión de la jueza le ha costado su destitución a los cargos en el Poder Judicial. “Todos nos estamos poniendo ‘la roja y blanca’ y no creo, no creo, sería una traición en estos momentos que estamos pasando, de haberse dado esa premisa”, manifestó el coronel que ante la pregunta desconocía la liberación.

En la captura, el comandante general PNP Jorge Luis Angulo Tejada pidió que no sean absueltos y sean liberados, debido a que ante los antecedentes se podrían ir a otros países y sería más complicado una extradición o expulsión.

“Esperemos que no sea como la vez pasada, que hubo una fuerte cantidad de ciudadanos extranjeros [capturado] y que después salieron en libertad”, fueron en ese entonces sus palabras.

Investigación abierta

La decisión de la jueza la llevará también a tener una investigación en su contra tras el pedido del presidente de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur, Marco Ángulo. De esta manera, pidió a la Autoridad Nacional de Control del Poder Judicial que se inicie las diligencias para que se conozca el grado de responsabilidad al dejar sin efecto la detención de los ciudadanos extranjeros, quienes estarían detrás de una banda criminal.

A pesar de la resolución por la jueza, la Fiscalía de la Nación decidió apelar, por lo que se tendrá que ver en la Sala Penal de Apelaciones, que está conformada por tres magistrados, quienes su decisión será tomada en segunda instancia.

Por su parte, la presidenta Dina Boluarte señaló que esta decisión solo debilita al trabajo policial.

Alquilaban armas

Tras su liberación, la PNP volvió a capturar a un detenido del Búnker de Pachacámac, pero esta vez en San Juan de Lurigancho. Se trata de José Antonio Ríos, de 28 años, quien al ser acorralado por las autoridades se les enfrentó con su arma de fuego.

A pesar de que intentó escapar, no tuvo la suerte de sus cómplices. Es así como buscó borrar todas la evidencias. De acuerdo con la información de la PNP, este sujeto se encargaba de alquilar sus armas a las bandas criminales.