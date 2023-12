La Tigresa del Oriente recuerda que Eva Ayllón la ofendió: “no veía la forma de cómo maltratarme”

Tigresa del Oriente se pronuncia contra Eva Ayllón. | Youtube Hablemos de Belleza

Judith Bustos, conocida artísticamente como la Tigresa del Oriente, ha revelado que está escribiendo un libro autobiográfico en el cual abordará su trayectoria como caracterizadora y su éxito en YouTube. Adicionalmente, la cantante peruana se defendió de las críticas de Eva Ayllón, asegurando haber logrado mayor reconocimiento internacional.

En una reciente aparición en el programa de Youtube ‘Hablemos de Belleza’, Bustos comentó sobre sus desencuentros con la intérprete de ‘Nuestro Secreto’, quien la tildó de “ridícula” en el año 2011. La ‘Tigresa’ asegura que Ayllón no acepta que una artista de su edad haya logrado mayor trascendencia.

“Pese a que ella era tan conocida... lo que pasa es que ella de ver a una persona como yo ser una artista que no es jovencita, le sacaba pica a Eva Ayllón, no veía la forma de cómo ofenderme, de cómo maltratarme, ella como cantante debería luchar por ser más conocida, por salir del Perú, ir al extranjero como yo, ella no llegó a donde yo llegué, nadie ha llegado a los países a donde yo he llegado como artista”, comentó en su entrevista con Deisy Córdova.

La Tigresa del Oriente recordó que Eva Ayllón fue una de sus detractoras. | @evaayllonoficial

Presume su éxito en Youtube

La ‘Tigresa’ - de 78 años de edad - admite no ser una cantante profesional; sin embargo, destacó su propia capacidad para alcanzar audiencias internacionales y superar en reproducciones de Youtube a figuras como Madona, Shakira y Luis Miguel “pique a quien le pique, duela a quien le duela”.

“Yo no me creo cantante, pero así le gané en visitas a las divas del mundo como Madona, Shakira, Luis miguel, etc. Y eso lo que le sacaba pica a Eva Ayllón, ¿ella que hizo? Nada, su nombre no llegó a más, ¿Qué hizo? Hablar mal, con eso no ganó nada, la cosa es ver en la cancha. Tú, Eva Ayllón, a dónde has salido, yo he salido a muchos países de mundo (…) si alguien puede pisar mis talones en buena ahora, hasta ahora no hay nadie, porque no llegaron a donde yo llegué como artista”.

Lanzará canción criolla y libro autobiográfico

La artista aprovechó la oportunidad para destacar su amplia experiencia musical, incluyendo su manejo de diversos géneros, y anunció la preparación de un nuevo tema de música criolla dedicado a sus hijas. A pesar de las controversias, la Tigresa del Oriente se mostró reticente a discutir asuntos relacionados con su vida amorosa, particularmente respecto a Elmer Molocho, quien la dejó plantada en el altar. Su enfoque se mantiene en su carrera artística y proyectos futuros.

En cuanto a su próxima publicación, Judith Bustos, quien también tuvo una carrera destacada como caracterizadora, relata que su libro estará lleno de experiencias personales, abarcando desde sus momentos de pobreza extrema, vivencias familiares con sus dieciséis hermanos, hasta su ascenso al estrellato en el mundo digital. Con estas memorias, la cantante espera dar a conocer más profundamente su historia de vida y las luchas que enfrentó para llegar a donde está hoy.

La Tigresa tuvo un romance con Elmer Molocho, quien la dejó plantada en el altar. (Foto: Facebook)

“Voy a contar la historia de mi vida, los fracasos, las tristezas, los logros como profesional en mi carrera como caracterizadora y como yo era solicitada por todos los programas. En el libro que estoy escribiendo voy a contar la extrema pobreza de mi familia, hemos sido dieciséis hermanos, algunos y no están, yo todavía estoy y hay tigresa para rato”, sostuvo.