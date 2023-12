Matrícula escolar 2024: Link oficial del Minedu, cronograma y todo lo que debes saber

En este 2023, los alumnos sí podrán repetir el año, aunque deben cumplir con ciertas condiciones - crédito Minedu

A menos de una semana para que termine el año escolar 2023, las familias peruanas ya están buscando información sobre la matrícula del 2024. Por ello, el Ministerio de Educación (Minedu) ha dispuesto que se pueda realizar la solicitud de vacantes desde el lunes 18 hasta el viernes 29 de diciembre

Existen dos criterios prioritarios para asignar una plaza, según la cartera: si el solicitante tiene hermanos o hermanas en la misma escuela y si son estudiantes con discapacidad leve o moderada.

Sin embargo, las escuelas también tienen la potestad de poner sus propias normas siempre y cuando no contradigan lo que establece la norma y se comunique con tiempo a las familias. Los representantes legales son los encargados de presentar toda la documentación necesaria para el registro de los menores en los plazos establecidos.

El próximo año se realizará un acompañamiento a los estudiantes con bajo rendimiento - crédito Andina

¿Cómo realizar a la matrícula digital?

La matrícula digital se viene realizando en siete UGEL (Unidades de Gestión Educativa Local) del país, desde el 11 de diciembre a través de este link: https://plataforma.matriculadigital.pe/

El proceso aplica para inicial (3, 4 y 5 años) y primer grado de primaria de los colegios nacionales de: Cañete (Lima), Tacna, Tambopata (Madre de Dios), Ilo (Moquegua), Arequipa Norte, Arequipa Sur y La Joya (Arequipa).

El año escolar del 2024 iniciaría en marzo, como en ediciones anteriores - crédito Andina

¿Cómo obtener información de colegios?

En general, los padres de familia pueden obtener información relevante sobre las instituciones educativas, tanto particulares como públicas, a través de esta plataforma: http://identicole.minedu.gob.pe/

De esta manera, podrán ser su ubicación, los niveles educativos que ofrecen, el tipo de alumnado, infraestructura, número de contacto, entre otros datos.

De acuerdo al Minedu, se debe dar facilidades a las familias que tengan problemas con el proceso, como la acreditación de identidad para ciudadanos extranjeros o una condición de discapacidad.

Las vacaciones de verano comienzan oficialmente el 23 de diciembre, de acuerdo a los cronogramas oficiales - crédito Andina

¿Cuál es la edad de ingreso?

La Resolución Ministerial N.° 447-2020-MINEDU precisa que, para determinar el grado al que un menor será matriculado, se debe tomar en cuenta su edad cronológica al 31 de marzo. Por otro lado, la matrícula será por continuidad en el caso de los alumnos que, sin interrumpir sus estudios, ascienden de un grado a otro.

El Ministerio de Educación asevera que esto está fundamentado en razonamientos psicopedagógicos. Incluso, esta política está respaldad por estudios especializados que toman en cuenta el nivel de experiencia que deben tener para cumplir con los objetivos educativos.

. La elección de una fecha corte concreta se presenta como un método que favorece el ajuste a los ciclos escolares y redunda en beneficios formativos para el alumnado. En Inicial, es de 3 a 5 años, mientras que Primaria, es de 6 a 11 años.

Este año sí habrá repetición en los colegios nacionales, de acuerdo al Minedu - crédito Andina

¿Quiénes repiten de año 2023?

La evaluación de los alumnos se da de forma progresiva. Esta se informa de tres maneras: bimestral, trimestral y semestralmente. De esta manera, el estudiante y la familia pueden ver qué barreras se han construido, qué necesidades de mejora hay, y el avance en general. Estos son los niveles de logro:

Nivel AD: significa que se ha demostrado un aprendizaje más allá de lo esperado para su grado o edad.

Nivel A: Ha habido un manejo satisfactorio de todas las tareas propuestas en el tiempo programado.

Nivel B: El estudiante está cerca al desempeño esperado.

Nivel C: El progreso es mínimo, por lo que se requiere un mayor tiempo de acompañamiento e intervención del maestro. Si esto llega a suceder, podrán elegir si recibir clases en verano o prepararse para los exámenes por su ceutna.

Los colegiales tendrán que repetir el año si obtienen C en la mitad de talleres o cursos, y B en los demás. No obstante, esto no aplica si se encuentran en inicial o en primer grado de primaria, precisó el Ministerio de Educación a la ciudadanía.