Marcelo Martins reconoció chance de jugar en Liga 1 2024: “Tengo sondeos de equipos de Perú”

Marcelo Martins reveló que hay equipos peruanos interesados en ficharlo.

El nombre de Marcelo Martins vuelve a la órbita del fútbol peruano. Esta vez fue el propio futbolista boliviano en relacionar su futuro con el de la Liga 1, pues reveló que hay equipos nacionales que se mostraron interesados con contratarlo de cara a la próxima temporada:

“Hay sondeos de equipos de Perú, es cierto, pero no he hablado directamente con ninguno de ellos”, declaró a Radio U, programa partidario de Universitario de Deportes.

Recordemos que, en el último tiempo, el delantero de 36 años estuvo en la agenda de clubes como Alianza Lima, Sporting Cristal o el propio Universitario. No obstante, por diferentes motivos su fichaje no se llegó a concretar. Así lo señaló él mismo en una nota dada a fines del año pasado:

“Creo que sí, en algún momento he tenido varios sondeos de algunos clubes de Perú. Nunca llegó a concretarse, porque no llegamos a un acuerdo. Nunca se dio por varios motivos como que el equipo no me dejó salir por la cláusula de contrato y varias cosas, nunca se pudo dar”, declaró.

Marcelo Martins juega en Independiente del Valle de Ecuador (AFP).

¿Universitario está interesado en Marcelo Martins?

Uno de los equipos peruanos interesados en Marcelo Martins sería Universitario de Deportes, debido a que los ‘cremas’ se encuentran buscando un nueve de jerarquía para su centenario, que pueda competir con Alex Valera y dar la talla en Copa Libertadores.

Además, Jean Ferrari reveló en sus redes sociales que tienen negociaciones avanzadas con un delantero extranjero, pero que no puede revelar su nombre porque se encuentra en competencia. Esta es la situación del ‘Matador’, quien en este momento disputa la final de la LigaPro de Ecuador, con su equipo, Independiente del Valle, frente a la Liga de Quito de Paolo Guerrero.

Además, los ‘merengues’ ya se vienen fijando en el mercado boliviano, pues estuvieron interesados en contratar al portero titular de ‘la verde’, Guillermo Viscarra, en reemplazo de José Carvallo.

Marcelo Moreno Martins se retiró de la selección de Bolivia, durante la última fecha doble de Eliminatorias Sudamericanas (EFE/ Luis Gandarillas)

La actualidad de Marcelo Martins

Este 2023 fue especial para Marcelo Martins, debido a que se retiró de la selección de Bolivia, de la cual es el goleador histórico. Sus últimos partidos fueron una victoria 2-0 sobre Perú, en la cual tuvo una sentida despedida del Hernando Siles de La Paz, y una derrota 3-0 ante Uruguay en Montevideo.

Si bien no marcó goles, estos duelos con la ‘verde’, demostraron que aún cuenta con el nivel como para competir en un torneo de la exigencia de las Eliminatorias Sudamericanas. De hecho, en el triunfo sobre la ‘bicolor’, le dio una gran asistencia Henry Vaca para el primer tanto.

Henry Vaca anotó el 1-0 en el Perú vs Bolivia en el estadio Hernando Siles por las Eliminatorias 2026. Video: Movistar Deportes

Su salida del combinado altiplánico es una buena noticia para el equipo que lo contrae, debido a que no deberá ausentarse durante las fechas FIFA ni la Copa América Estados Unidos 2024.

Respecto a clubes, este 2023 disputó 25 partidos con Independiente del Valle, seis por Copa Libertadores y 19 por el campeonato boliviano. En dichos encuentros aportó con cuatro goles, todos por el torneo local. Su papel fue como nueve suplente, por detrás del argentino Michael Hoyos, quien marcó 12 tantos.

Un dato negativo es que no convierte desde el pasado 24 de septiembre, en el que anotó en el empate 2-2 con Técnico Universitario. Desde ahí lleva una sequía de seis duelos. Además, se quedó en el banco durante la primera final, en el empate 0-0 con Liga de Quito.

Cabe indicar que, hasta marzo, Marcelo Martins defendió los colores de Cerro Porteño de Paraguay. En el ‘ciclón’ jugó dos partidos de la Segunda Ronda de la Copa Libertadores, y cinco del torneo ‘guaraní'. No pudo marcar ningún tanto. Su salida se debió a motivos familiares, que lo llevaron a rescindir contrato y marcharse al ‘rey de copas’.