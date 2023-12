Sport Boys fichó a jugador que silenció la Bombonera con agónico gol a Boca Juniors: brilló y goleó a Melgar en Copa Libertadores 2023

Damián Arce fue anunciado como nuevo refuerzo de Sport Boys - Crédito: difusión

Sport Boys quiere ser protagonista en la Liga 1 2024 y olvidarse de la pelea por el descenso, situación con la que se ha visto familiarizado en las últimas temporadas. Por ello, además de la continuidad de su director técnico, Fernando Gamboa, se viene reforzando para competir de una mejor manera en la primera división del fútbol peruano.

Este viernes 15 de diciembre, la escuadra ‘rosada’ anunció la incorporación del mediapunta argentino Damián Arce, que llega procedente de Patronato de Argentina, que si bien milita en la segunda división del balompié ‘gaucho’, tuvo roce internacional jugando la reciente edición de la Copa Libertadores.

El volante ofensivo de 32 años firmó contrato con la ‘misilera’ por todo el 2024 y fue presentado con los ya característicos videos en los que se hace referencia a diversas películas taquilleras, en este caso ‘La Profecía’.

Con un video alusivo a la película 'La Profecía', el conjunto 'chalaco' anunció la llegada del argentino para la Liga 1 2024. (Sport Boys)

Arce ya enfrentó a un equipo peruano

El natal de Ezeiza ya sabe lo que es medirse ante una de las escuadras más importantes del país como lo es FBC Melgar. Esto fue en la tercera fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023, cuando los argentinos derrotaron 4-1 a los arequipeños en su estadio Presbítero Bartolomé Grella. En aquella ocasión fue titular y mantuvo en cancha hasta el minuto 60. En el juego de vuelta, por la fecha 5, se quedó en el banco de suplentes en la derrota por 5-0 en el Monumental de la UNSA.

Llega con mucha continuidad

Damián Arce acumuló un total de 31 encuentros repartidos en cuatro competiciones diferentes durante el 2023, sumando 1735 minutos sobre el terreno de juego.

En la Primera Nacional (división de plata del fútbol argentino) disputó 25 encuentros, anotando tres goles y brindando tres asistencias. Su último gol fue en agosto, en el triunfo por 3-2 sobre Deportivo Morón.

Si bien la fase de grupos de la ‘gloria eterna’ no vio puerta, en la Copa Sudamericana si lo hizo. Los de Paraná quedaron terceros en el Grupo H de Libertadores, accediendo a los play off del otro certamen, en el que enfrentó a Botafogo de Brasil. En el cotejo de vuelta, empate 1-1, marcó el gol de su equipo. Finalmente, no consiguieron pasar de ronda, ya que cayeron por un global de 3-1.

Goles y resumen del Botafogo vs Patronato por Copa Sudamericana 2023

Silenció La Bombonera

Uno de los estadios más respetados del continente es La Bombonera de Boca Juniors y Damián Arce supo extinguir la euforia de la barra ‘xeneize’ con un gol que evitó la derrota de su equipo.

Esto ocurrió en 2017, también con la camiseta de Patronato, en un partido válido por la fecha 20 de la Liga Argentina. Darío Benedetto había adelantado a los ‘azul y oro’ sobre el cierre del primer tiempo, y a los 90+1′ del choque, Arce aprovechó un pivoteo de Alejandro Gagliardi y con una volea de zurda superó al guardameta Agustín Rossi, decretando el 1-1 final.

En 2017, durante los descuentos del compromiso, el volante empató el partido a favor de Patronato. (Youtube)

Segunda experiencia internacional de Arce

Sport Boys no será la primera salida de Damián Arce al extranjero, pues entre 2021 y 2022 militó en Santiago Wanderers de Chile. Durante su paso por el país de la ‘estrella solitaria’ consiguió marcar dos goles en la máxima categoría. Estos fueron contra Ñublense y Universidad Católica.

En el fútbol de su país ya vistió, además de Patronato, las camisetas de Instituto de Córdoba, Almagro, San Martín de Tucumán, Quilmes y Unión de Santa Fe.