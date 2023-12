Leslie Shaw y Michelle Soifer cantarían juntas en la final de ‘Esto es Guerra’ según Johanna San Miguel. Instagram.

Michelle Soifer y Leslie Shaw están enfrentadas públicamente debido a sus diferencias, ya que ambas se han criticado por su forma de cantar y han sido despectivas entre ellas. Sin embargo, ambas cantantes harían un show especial y juntas en la última edición de ‘Esto Guerra’ el próximo viernes 22 de diciembre.

Resulta que, la conductora Johanna San Miguel sorprendió en la edición del viernes 15 de diciembre y comentó que la popular ‘Solcito’ podría cantar junto a la polémica ‘Colorada’ en la ante sala de la gran final del programa de competencia.

La actriz de comedia aseguró que así como la producción logró juntar a Daniela Darcourt y a Yahaira Plasencia, el plato se podría repetir pero con otras artistas.

“A Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia que no se llevaban bien, se odiaban en esa época. Este año dos que no se hablan mucho, estarán en el mismo escenario estrenando la final de ‘Esto es Guerra’. Solamente voy a decir algo, yo voy a venir en faldita”, indicó la exPataclaun.

La compañera de Renzo Schuller hizo referencia a la prenda de vestir que lucirá en esa importante, fecha en clara alusión al hit musical ‘La Faldita’ que Leslie Shaw lanzó con los hermanos Mau y Ricky Montaner.

Crece una gran expectativa de este increíble encuentro, ya que jamás se la ha visto en un mismo escenario a las dos intérpretes de la música peruana en los géneros pop, reggaetón y rock.

Michelle Soifer llama “ridícula” a Leslie Shaw por no querer hacer dúos con cantantes nacionales. Instagram.

¿Por qué Michelle Soifer y Leslie Shaw están enfrentadas?

Leslie Shaw entró en constantes conflictos con varios exponentes de la música urbana peruana, tales como; Handa, Mario Hart, Flavia Laos, Mayra Goñi, Emilio Jaime, a quienes comentó que no llegaban a su nivel y no tenían talento.

Ante ello, Michelle Soifer salió en la defensa de su excompañero de ‘Esto es Guerra’, Flavia Laos, Handa y Mayra Goñi, artistas que fueron criticados y minimizados por la intérprete de ‘Tal para cual’.

“Es una ridícula, aparte me da mucha pena, ya no estamos en tiempo para hacer esto. Mamita, ubícate, bájate, más bien ve apurándote que ya está pasando tu tiempo”, expresó indignada.

No pasó mucho tiempo para que Leslie Shaw se defendiera, recordándole a la intérprete de ‘Bombón asesino’ que su carrera jamás despegó internacionalmente y que sigue en trabajando como chica reality en ‘Esto es Guerra’.

“Me dicen en televisión nacional ‘ridícula’, qué quiere, que le celebre, yo no soy la que estoy armando vasitos, vestida de educación física después de mis 30″, dijo en el programa de Magaly Medina.

En otro momento, Leslie Shaw la acusó de hipócrita porque, luego de llamarla ridícula, se comunicó con ella para trabajar juntas.

“Se comunicaron con alguien de mi equipo, que hay un evento y que quieren que cante con ella, encima gratis. Mi jefe de prensa le dijo: ‘pero si le acabas de decir ridícula en televisión nacional’, y ella dijo: ‘no… se ha malinterpretado’”, sostuvo.

En su defensa, Michelle Soifer admitió que le escribió, pero dijo que fue con la única intención de arreglar sus problemas y solucionarlo de forma directa o mediante una comunicación interno, pero no tuvo éxito.

“Vamos a decir las cosas como son, por mi parte, yo no quiero ser como tú, no me interesa pelearme contigo, respeto tu carrera, tu trayectoria, tú también respeta la mía. Yo te escribí para saber cuál era tu problema, tu molestia, qué es lo que tanto te arde”, indicó.