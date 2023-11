Michelle Soifer explota contra Leslie Shaw por aconsejarle “coserse la banda gástrica”: “Ridícula, no me busques”

Michelle Soifer explota contra Leslie Shaw por aconsejarle “coserse la banda gástrica” | América Espectáculos. América TV

Michelle Soifer, cantante y actual competidora de ‘Esto es Guerra’, respondió con todo a Leslie Shaw, luego que esta le recomendara “coserse bien la banda gástrica” para que no explotara de la envidia. Entre risas, la popular ‘Solcito’ se burló de la forma de cantar de la expareja de Mario Hart y le pidió, a modo de advertencia, que no hablara más de ella.

“La ridícula esa. Yo me he limitado mucho en responder porque me parece una tontería, incluso yo quise hablar con ella para preguntarle qué le pasa. Pero hay personas que no están preparadas para esa conversación, solo tengo que resaltar que cada uno tiene un público y una forma”, señaló para las cámaras de ‘América Espectáculos’.

“No me busques porque estoy en otro momento”, fue el pedido de Michelle Soifer, quien luego añadió: “Estoy tranquila, déjame a mí así, porque si no… No te va gustar”.

Michelle Soifer está enfrentada con Leslie Shaw por salir en defensa de los artistas que criticó. Captura/América TV

Por otro lado, la cantante de género urbano aseguró que Leslie Shaw no podía sacar su propia versión de ‘Bombóm asesino’ porque “no llega ni a ser caramelo”. “Pero creo que ella necesita un empujoncito, ¿no? Graba ‘Bombón’, de repente te va mejor”, dijo.

Finalmente, Michelle Soifer, quien negó usar playback cuando estaba en Alma Bella, le recomendó que no cantara en vivo porque, luego de ver algunas de sus presentaciones, se percató que no tenía el mejor rango vocal.

“No cantes en vivo porque estás pasando vergüenza. Exacto (le noté desafinaciones), entonces perfil bajo, hija, para que no metas la pata y no quedes mal. Cuando quieras, te doy unas clasesitas. Es más, en mis redes están las coreos (de Bombón Asesino), para que estés estudiada cuando te toque grabar”, sentenció, visiblemente fastidiada.

Michelle Soifer respondió a Leslie Shaw por recordarle su operación de banda gástrica. Captura/América TV

El inusual consejo de Leslie Shaw

En el programa de Magaly Medina, Leslie Shaw reveló que Michelle Soifer se comunicó con su equipo porque deseaba hacer una colaboración juntas. Sin embargo, la intérprete de la ‘Faldita’ la rechazó de inmediato y hasta le envió un consejo: “Yo estoy en el top y todavía me falta escalar más, así que cósanse bien la banda gástrica porque se les va a reventar de la envidia”.

Michelle Soifer responde furiosa a Leslie Shaw y le aclara por qué decidió escribirle a su número personal.

¿Por qué se pelearon Michelle Soifer y Leslie Shaw?

La pelea empezó porque Michelle Soifer salió en defensa de Mario Hart, Flavia Laos, Handa y Mayra Goñi, artistas que fueron criticados y minimizados por Leslie Shaw. “Es una ridícula, aparte me da mucha pena, ya no estamos en tiempo para hacer esto. Mamita, ubícate, bájate, más bien ve apurándote que ya está pasando tu tiempo”, expresó indignada .

No pasó mucho tiempo para que Leslie Shaw se defendiera, recordándole a la intérprete de ‘Bombón asesino’ que su carrera jamás despegó internacionalmente y que sigue en ‘EEG’. “Me dicen en televisión nacional ‘ridícula’, qué quiere, que le celebre, yo no soy la que estoy armando vasitos, vestida de educación física después de mis 30″, dijo en el espacio de Magaly.

Michelle Soifer llama “ridícula” a Leslie Shaw por no querer hacer dúos con cantantes nacionales. América TV.

En otro momento, Leslie Shaw la acusó de hipócrita porque, luego de llamarla ridícula, se comunicó con ella para trabajar juntas.

“Se comunicaron con alguien de mi equipo, que hay un evento y que quieren que cante con ella, encima gratis. Mi jefe de prensa le dijo: ‘pero si le acabas de decir ridícula en televisión nacional’, y ella dijo: ‘no… se ha malinterpretado’”, sostuvo.

En su defensa, Michelle Soifer admitió que le escribió, pero dijo que fue con la única intención de arreglar sus problemas. “Vamos a decir las cosas como son, por mi parte, yo no quiero ser como tú, no me interesa pelearme contigo, respeto tu carrera, tu trayectoria, tú también respeta la mía. Yo te escribí para saber cuál era tu problema, tu molestia, qué es lo que tanto te arde”.