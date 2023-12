Jorge Fossati respondió sin filtro a sus detractores, opinó de Perú y reveló una tarea pendiente con Universitario

El entrenador uruguayo, Jorge Fossati, llegó a Lima para finiquitar su contrato con la selección peruana

Este sábado 16 de diciembre, el entrenador uruguayo Jorge Fossati llegó a Lima en medios de las negociaciones que sostiene su entorno para que asuma las riendas de la selección peruana para las 12 fechas restantes de las Eliminatorias 2026 y la próxima Copa América 2024. El director técnico confirmó que las tratativas para llegar a un acuerdo con la Federación Peruana de Fútbol están cerca de completarse.

En primera instancia, el vigente DT campeón de la Liga 1 2023 mencionó que su llegada a la capital incaica es para despedirse de sus ex dirigidos y trabajadores de Universitario, institución de la que se desligó el último miércoles 13 de diciembre. “Vengo a despedirme de Universitario como corresponde, de todos los funcionarios y de todo el plantel”, declaró a la prensa presente en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez.

De igual manera, el veterano profesional de 71 años confirmó que su firma con la Federación Peruana de Fútbol es inminente. Además, mencionó que solicitó su salida de la ‘U’ debido al gran interés que le genera hacerse cargo de la ‘bicolor’ en los próximos dos años. “Lo de la selección peruana está casi para resolverse, pero no está resuelto. Si no me interesara (dirigir a Perú), no le hubiese dejado las manos libres a Universitario”.

En la misma línea, Fossati Lurrachi fue claro al mencionar que se encuentra convencido de poder conseguir meter a la selección peruana entre los siete primeros puestos de las Clasificatorias Sudamericanas para el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México 2026, pese a que la ‘blanquirroja’ se encuentra último con solo dos puntos de 18 posibles, pero a dos de zona de repechaje. “Si yo no estuviera convencido que se puede... loco no soy. Este yo o este quien sea, ¿cómo vas a descartar? Falta mucho”.

Respondió a cuestionamientos

El ‘Flaco’ Fossati es la persona elegida por la entidad presidida por Agustín Lozano para revertir el mal inicio en la competición Conmebol, pero su decisión de dejar Universitario a cinco días del inicio de la pretemporada y a puertas de su centenario, generó algunas críticas. El natal de Montevideo fue claro al señalar que no existe una escuadra a nivel mundial que sea más importante que comandar un combinado patrio.

“Recuerden que ir a la selección es un privilegio y no hay ningún club, en ningún país, que sea más importante que la selección, eso es lo que puedo contestar, porque esa es mi forma de toda la vida”.

Juan Carlos Oblitas fundamental en negociaciones

Otro de los puntos que el exarquero tocó durante su arribo a Lima fue la importancia que tiene el director general de fútbol de la FPF, Juan Carlos Oblitas, a su casi segura llegada a la selección. Valoró su experiencia, comunicación con él y la confianza que le brindó con sus declaraciones, en las que lo calificó como “idóneo” para reemplazar a Juan Reynoso.

“El diálogo con Juan Carlos Oblitas fue fundamental. En primer lugar, porque es un colega con tanta o más experiencia que yo y para mí es un halago que un técnico de su trayectoria piense que soy el idóneo para conducir en este momento a la selección”.

El director general de fútbol de la FPF se pronunció por cómo va la negociación con el entrenador uruguayo y su perfil. (Video: Radio Ovación)

Saludó posible traspaso de Piero Quispe

Finalmente, Jorge Fossati fue consultado sobre la posible transferencia del volante de Universitario, Piero Quispe, a los Pumas UNAM de México. El DT tuvo nobles palabras para su expupilo y desea que tenga muchas oportunidades de jugar.

“Me enteré lo de Piero ayer por las noticias que leo, no tengo redes y las noticias me dicen que aparentemente hay un club mexicano y que ya estaría todo hecho. Lo único que te puedo decir es que Piero se merece lo mejor, que tenga todas las oportunidades...”