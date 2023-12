Secuestro de niña en Comas mantiene en vilo al Perú: ‘Monstruo’ cortó comunicación con la familia y PNP está en silencio

Secuestro de menor de 12 años| Exitosa

Valeria Angélica Vásquez Barrientos lleva cuatro días sin estar en su casa, rodeada y protegida por sus seres amados. Su secuestro que se llevó a cabo el pasado lunes, minutos antes de las 14:00 horas, ha causado una conmoción a nivel nacional por tratarse de una víctima de tan solo 12 años de edad y además por la modalidad criminal, no vista desde hace algunas décadas.

A medida que pasan los días y las horas, la angustia prevalece. Familias, compañeros de colegio, padres de familia, vecinos y otros, continúan en oración para que Valeria retorne a casa con bien. Nadie quiere que le pase algo malo, por ello, sus padres han decidido acceder a las intimidaciones de los secuestradores quienes además de pedir S/3,000,000, quieren su silencio.

Según el general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Óscar Arriola, la familia de Valeria ha optado por no compartir con la institución la información proporcionada por los criminales en relación con el secuestro de la menor de Comas, y la razón de esta decisión le resulta clara y evidente.

“Las razones son obvias porque pueden haber sido atemorizados por parte de los delincuentes y nosotros comprendemos eso. Es así que no hemos tomado mayor contacto con la familia desde el primer día o segundo día que tuvimos conocimiento de la noticia”, señaló en conversación con RPP Noticias.

El jefe policial señaló que tanto para la familia como para la propia Policía Nacional, la seguridad de la pequeña es lo más importante, por lo que respetan las decisiones de los padres de la víctima, no obstante, aclaró que la institución labora de oficio.

“El primer día se acercó el personal especializado (a conversar con los padres), pero ahí nomás quedó, y eso se respeta porque debemos hacer prevalecer, respetar primero, y dar la importancia suma a la vida y a la libertad de la niña pero como es una noticia, nosotros actuamos de oficio y hacemos un despliegue”, indicó.

Secuestro de niña en Comas ha conmocionado a la ciudadanía. (Foto: Composición)

En esa línea, confesó que la falta de colaboración por parte de los parientes de la niña dificulta las indagaciones sobre su desaparición y la determinación de su ubicación actual.

“Lo que no podemos, y es un derecho de la familia y se comprende porque se pone en peligro la vida de la niña, es conversar fluidamente con la familia para poder ver algunos aspectos. No lo permiten simplemente. No es la primera vez que pasa; yo he trabajado en otros casos de secuestros millonarios y había algunos en los que la familia decidía ni siquiera ver a la Policía”, agregó.

Por último, el general PNP Arriola añadió que la Policía ha decidido reservar mayores detalles del caso para no estropear las investigaciones.

‘Mounstruo’ ya no se comunica

El peligroso criminal Erick Moreno Hernández, alias el ‘Monstruo’, es el principal sospechoso del secuestro de la menor de 12 años en Comas. (Foto: Composición Infobae)

La Policía Nacional del Perú sospecha que Erick Moreno Hernández, alias el ‘Monstruo’, conocido por secuestrar empresarios en el cono norte y exigir sumas millonarias, está involucrado en el reciente rapto de la niña de 12 años. El criminal tiene un amplio historial de delitos graves, entre ellos, el asesinato a un policía.

De acuerdo a la información de Latina Noticias, Moreno Hernández ha vuelto al foco de la PNP tras el secuestro de la hija de un empresario de frigoríficos, caso en el que habría participado. La Policía indica que tras la detención de sus cómplices, se habría asociado con criminales extranjeros, principalmente de nacionalidad venezolana.

Se ha revelado que la noche del lunes 11, poco después de que el caso comenzara a retumbar en los medios de comunicación nacionales, los secuestradores cesaron toda comunicación con la familia de Valeria. Se supo que entre sus exigencias estaba la prohibición de informar del suceso a la Policía Nacional del Perú y a la prensa.

Piden 3 millones de soles por liberación de niña de 12 años que fue secuetrada el 11 de diciembre en Comas. (Foto: Composición Infobae)

En los escasos mensajes recibidos vía WhatsApp, sobresalen la elevada suma de dinero exigida para el rescate y las imágenes de su hija atada, usando aún su uniforme escolar.