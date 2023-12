Joel Raffo dijo tener pruebas que Universitario y Jean Ferrari quiso a Yoshimar Yotún y otros jugadores de Sporting Cristal

El presidente del club 'celeste' le contestó al administrador de la 'U' por Yoshimar Yotún y otros futbolistas que estuvieron en el 'bolo'. (Video: ESPN)

Estas semanas los clubes peruanos vienen planificando lo que será la temporada 2024. Universitario de Deportes, como vigente campeón nacional, es consciente de que el centenario es el foco principal, por lo que busca armar el mejor plantel posible. Justamente, la novela protagonizada por Yoshimar Yotún llamó la atención, aunque finalmente terminó renovando con Sporting Cristal. Esto generó que exista entredichos interpretados por Joel Raffo y Jean Ferrari. En ese sentido, el presidente del club ‘cervecero’ le respondió al mandatario de la ‘U’ y dijo que tiene pruebas para confirmar que ‘Yoshi’ y otros sí fueron pretendidos.

Te puede interesar: Jean Ferrari aseguró que nunca quiso a Yoshimar Yotún en Universitario y lo utilizó para golpear a Sporting Cristal

Este miércoles 13 de diciembre se llevó a cabo un evento de celebración en las instalaciones de La Florida por el aniversario de la entidad ‘rimense’, por lo que asistieron periodistas para presenciar, entre otros sucesos, la presentación de la nueva camiseta. Evidentemente, no podían faltar las declaraciones del principal dirigente, quien fue consultado por las palabras de su homólogo ‘crema’.

“No quiero alargar más el tema de lo que corresponde. Creo que estos temas extradeportivos, finalmente, no le hacen bien al fútbol peruano. Hay una competencia sana dentro del campo, tiene que existir. Nosotros nos estamos preparando para ser los mejores, para campeonar. Me imagino que ellos también. Y nosotros no utilizamos otras herramientas más allá de las que corresponden para prevalecer nuestra posición. Nuestra gestión y área legal tienen muy bien concebido los vínculos con los jugadores. Entonces, por más de que puedan decir mucho, desde fuera, de otros equipos, hay pactos preestablecidos que son muy complicados de modificar”, comentó.

Te puede interesar: Yoshimar Yotún se pronunció sobre su renovación con Sporting Cristal y las ofertas de Universitario y Alianza Lima

De la misma manera, aseguró que tiene evidencias para certificar que los ‘estudiantiles’ sí trataron de llevar a algunos futbolistas ‘bajopontinos’. “Lo que puede estar diciendo ahora, porque creo que ha cambiado radicalmente su versión, no va a tener ningún tipo de impacto y no lo tuvo en los compromisos que hemos asumido, no solo con ‘Yoshi’, sino con varios jugadores. Lo de ‘Yoshi’ se hizo mediático, pero tenemos las pruebas de que hubieron intenciones por varios jugadores nuestros, formado en casa, y la verdad es que, más que incomodar, es un orgullo porque justamente se fijan en jugadores que han sido formados en el club y que tienen valor, no solo en el mercado peruano, sino a nivel internacional”, acotó.

El nombre de Yoshimar Yotún sonó para fichar por Universitario y Alianza Lima, aunque se quedó y renovó con Sporting Cristal - créditos: Sporting Cristal

¿Qué había dicho Jean Ferrari sobre el interés en jugadores de Sporting Cristal?

Esta controversia empezó cuando Jean Ferrari admitió que estuvieron interesados y presentaron una oferta a Yoshimar Yotún, pero Joel Raffo respondió mencionando que el mediocampista tenía contrato por un año más y que la única manera que se fuera era por una propuesta al extranjero. La réplica no tardó en llegar y el administrador ‘merengue’ aseguró que el único que decidía su futuro era el seleccionado peruano, hasta que este terminó extendiendo su vínculo hasta el 2026.

Te puede interesar: El tenso enfrentamiento entre Jean Ferrari y Leao Butrón: fuertes acusiones y advertencia de denuncia

De pronto, el que fuera capitán de la ‘U’ puntualizó en que todo este tema fue creado y que nunca hubo un interés concreto en algún futbolista de Sporting Cristal.

“De verdad que yo la paso bien. ‘Yoshi’ es un muy buen jugador. Lo demás, qué te puedo decir, compraron la historia (risas). Tengo mucho de los noventas, entre rivales se hablaban, normalmente, para golpear temas presupuestales. No puede mencionar nombres, es mentira, nosotros no hemos ido por ninguno de sus jugadores. No tiene mucha lógica que diga ‘no pudo con tal y con tal’, no es que no pudimos, es que no quisimos, que es diferente”, precisó el exjugador en entrevista para Óscar Del Portal en El Comercio.

Jean Ferrari habló de la no llegada de Yoshimar Yotún a Universitario. (El Comercio)

Además de Yoshimar Yotún, otros jugadores de Sporting Cristal que sonaron para llegar a Universitario fueron Renato Solís, Ignácio da Silva e incluso Martín Távara. Sin embargo, los tres llegaron a renovar sus respectivos contratos. Por ahora, los ‘celestes’ no han anunciado ninguna contratación, aunque se prevé que en las próximas horas o días anuncian al brasileño Gustavo Cazonatti.