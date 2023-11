Joel Raffo descartó salida de Yoshimar Yotún de Sporting Cristal “pongan lo que pongan sobre la mesa”

El presidente de Sporting Cristal se refirió a las últimas declaraciones de Jean Ferraro, quien señaló que le habrán una propuesta para ir a Universitario. (Video: ESPN)

En los últimos días, las oficinas de Sporting Cristal se han visto removidas ante las recientes declaraciones del administrador de Universitario, Jean Ferrari, y su intención de contratar a Yoshimar Yotún de cara a la temporada 2024. Y es que luego del título nacional obtenido, cuenta con un gran respaldo económico para afrontar un fichaje de esta categoría. Sin embargo, el presidente del club ‘celeste’, Joel Raffo, descartó por completo esta posibilidad, haciendo hincapié que el factor económico no es un problema para que se quede.

“Definitivamente, por lo que representa ‘Yoshi’, tanto dentro como fuera del campo va a generar interés de clubes nacionales e internacionales. Eso lo sabemos y es natural. Sin embargo, no tenemos la mínima intención de que pueda ser transferido”, fueron sus primeras palabras en entrevista para ESPN Perú.

Ahí fue cuando el mandatario enfatizó en que por más que otras instituciones realicen ofertas atractivas, no dejarán ir a su capitán. “No es un tema económico, por lo que pongan lo que pongan no está a la venta. Él está bajo contrato. No solo eso, la intención y el proyecto del club con él, y creo que lo ha demostrado este año, el primero como capitán, el compromiso y la confianza es plena. No tenemos apertura, ni siquiera, para conversar sobre esa posibilidad”, dijo.

Como se mencionó líneas arriba, Yoshimar Yotún fue confirmado como un objetivo para Universitario por el propio dirigente de la ‘U’. Evidentemente, el haber sido campeón nacional y con el centenario del club en la mira (2024), la idea es armar un plantel que apunte al bicampeonato y que trascienda en la Copa Libertadores. No obstante, el volante fue formado en la entidad ‘bajopontina’ y se convirtió en un referente de la selección peruana, donde es uno de los inamovibles desde hace varios años.

Yoshimar Yotún fue el eje de Sporting Cristal en el 2023 y apunta al título nacional el 2024. - créditos: Sporting Cristal

‘Yoshi’ volvió a Sporting Cristal luego de ocho años en el extranjero el 2022 y, con la salida de Horacio Calcaterra, tomó el brazalete de capitán. En esa línea, Joel Raffo admitió que la intención del jugador en su retorno fue mantenerse afuera, pero que por diversas cuestiones se terminó quedando.

“Él siempre nos manifestó desde el minuto 1 su interés de continuar, antes de que llegue a Perú. Como compromiso inicial, de crecimiento personal, profesional, eso lo vamos a respetar. Es una situación con la que hemos convivido estos dos años que tenemos con él y que seguimos brindándole toda la plataforma para ese crecimiento y liderazgo. Es nuestro capitán y lo seguirá siendo”, acotó.

¿Ignácio da Silva sigue en Sporting Cristal?

A pesar de que Ignácio da Silva renovó su contrato con Sporting Cristal hasta 2025, la gran campaña que tuvo el vigente año haría que sea de interés de clubes extranjeros. Justamente, el mandatario habló al respecto y aseguró que el brasileño está incluido en la planificación para el 2024.

“Ignácio, al igual que ‘Yoshi’, tiene contrato, está bien asegurado. Son pilares de nuestro grupo y no hay ninguna posibilidad que salga, salvo que en el transcurso de la temporada después de hacer una buena Copa Libertadores, venga una propuesta de talla internacional y que sea conveniente para el club en todo sentido, ahí se evaluará”, declaró.

Ignácio da Silva fue un pilar en la defensa de Sporting Cristal, que obtuvo un empate ante el actual campeón de la Copa Libertadores, Fluminense, en el estadio Maracaná durante la fase de grupos. - créditos: Sporting Cristal

