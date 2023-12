Fabianne Hayashida confiesa profunda tristeza y pérdida de apetito tras divorcio: “He bajado mucho de peso, y no puedo dormir”

Fabianne Hayashida destrozada tras divorcio. (@fabiannehayashida)

Fabianne Hayashida recurrió a sus redes sociales después de firmar su divorcio de Mario Rangel, culminando casi dos años de matrimonio. Recientemente, la modelo se mostró emocionada en dichas plataformas al compartir que había descubierto cierta información sobre su ex pareja antes de proceder con la firma de los documentos de divorcio.

Ante ello, la popular “China” mencionó que, aunque hace una semana, elogiaba a su aún esposo; sin embargo, ahora su perspectiva cambió radicalmente. Además, expresó que a pesar de su falta de motivación para trabajar, encuentra la fortaleza necesaria para seguir adelante con su vida.

“La verdad no tenía ganas de ir, mi mamá me pidió (rogó) que haga este show por mi abuelito. Me siento muy mal, aún no logro entender cómo en solo tres semanas mi vida cambió un 200%”, dijo en un inicio la exintegrante del desaparecido reality “Combate” para sus fieles seguidores en Instagram.

Fabianne Hayashida confiesa profunda tristeza y pérdida de apetito tras divorcio

En una reciente emisión del programa “Amor y Fuego”, con Rodrigo González y Gigi Mitre, la modelo y bailarina Fabianne Hayashida compartió que ha experimentado una notable pérdida de peso por disminución del apetito, así como episodios de insomnio, situaciones que han surgido tras su divorcio de Mario Rangel.

“Estoy bastante mal, triste, he bajado muchísimo de peso, me está costando mucho subir, no tengo hambre, no tengo apetito, no puedo dormir, duermo una o dos horas, estoy triste. Si bien hace unas semanas estaba feliz tranquila... todo bien, vi algo que me derrumbó y ayer antes de ir a conciliación, vi algo que también me derrumbó, ya no voy a hablar por acá, solo lo básico porque se lo merecen. Me paré porque no puedo dormir y qué voy a hacer en mi casa llorando, me paro a entrenar, tengo un show ahorita y la vida continua, hay que ser fuertes”, sostuvo la exchica reality.

Fabianne Hayashida afirma que se ha dividido los bienes con su esposo

Hace poco, Fabianne Hayashida declaró recientemente que aún conserva una relación amistosa con Mario Rangel, su exesposo, y señaló que la división de bienes luego de su divorcio se realizó de manera eficiente. “Hemos reaccionado bien al mancomunado, cada quien su parte, 50/50, nos hablamos muy bien, con mucho respeto, es increíble, es más, ahora me cae mejor”, sostuvo.

“Cómo sabrán, tengo 29 años, soy una chica joven que a veces algunas personas me dicen que se me pasa el tren (...) Quiero mostrarles cómo es el proceso de un divorcio sano, todo ha sido muy sano, les voy a mostrar, la mudanza, el hogar, volver un tiempo con tus papás, reconstruirte, eso quiero mostrar”, agregó la influencer.

“Todo esto está listo, se va en mi mudanza en enero, tengo que sacar todo esto y eso que ya he acomodado ropas, zapatos en mis cajones y ahorita, tengo que devolver al depa anterior a sacar todo lo que queda porque obviamente ya tengo que irme. (...) El cuarto de mi hermana va a estar invadido”, finalizó.