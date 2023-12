Navidad 2023: recomendaciones para realizar tus compras de manera segura en estas fiestas

Seguir un conjunto de prácticas recomendadas puede resultar en un proceso de compra tranquilo y seguro. (Andina)

Con las festividades navideñas a la vuelta de la esquina, la emoción crece entre los consumidores, marcando un período en el que las compras se vuelven una actividad central. Este escenario, aprovechado por diversas empresas que lanzan ofertas y promociones para atraer la atención del público, también puede llevar consigo ciertos riesgos.

Ante este panorama, Infobae Perú conversó con Ximena Samamé del estudio legal Miguel Mur & Abogado y dio valiosas recomendaciones para que los consumidores realicen sus compras de manera segura y eviten posibles inconvenientes.

Elige bien dónde vas a comprar

La elección de comercios con regulaciones claras resulta clave para la protección contra fraudes y la defensa de los derechos del consumidor. (Freepik)

De acuerdo con la abogada, lo primero que hay que tomar en cuenta es el lugar en donde vamos a realizar nuestras compras. Lo ideal es que realizarlo establecimientos formales. Ocurre que estos negocios, al estar sujetos a regulaciones y normativas específicas, implementan medidas de seguridad como protocolos de pago seguros.

Al elegir lugares formales, se reduce significativamente el riesgo de enfrentar fraudes financieros. Samamé enfatiza que, además, la emisión de facturas y comprobantes de compra en este tipo de transacciones proporciona documentación crucial en caso de disputas, facilitando la resolución de problemas y respaldando los derechos legales del consumidor.

¿Y con las compras en línea?

Utilizar redes personales y páginas oficiales de marcas son medidas esenciales para prevenir la exposición a amenazas cibernéticas. (Andina)

En el ámbito de las compras en línea, la experta en derecho aconseja realizarlas a través de una red confiable, evitando el uso de redes públicas o cabinas de Internet.

Este consejo es crucial, ya que el uso de redes inseguras puede exponer la información de la tarjeta de crédito y su titular a posibles amenazas cibernéticas. La seguridad de la red utilizada se vuelve así un factor determinante para la integridad de los datos financieros del consumidor.

De igual manera, la especialista sugiere verificar que las compras en línea se realicen exclusivamente en las páginas oficiales de las marcas.

Una lectura detallada de los términos y condiciones en ofertas asegura el cumplimiento de lo anunciado y protege frente a posibles malentendidos. (Freepik)

Para identificar sitios seguros, es esencial observar la presencia de un ícono de candado en la sección de identificación del sitio web. Esta simple verificación puede marcar la diferencia entre una transacción segura y la exposición a posibles estafas o fraudes.

“Tanto para compras presenciales como virtuales, es esencial revisar con atención la información proporcionada en las ofertas o promociones. En estos detalles se encuentran los términos, condiciones y restricciones que regulan el acceso a dichas ofertas. Al prestar especial atención a estos aspectos, los consumidores pueden evitar malentendidos y asegurarse de cumplir con los requisitos necesarios para beneficiarse de las promociones ofrecidas”, dijo Samamé.

Mira los precios

Verificar el precio total anunciado previene cargos adicionales no esperados al realizar las compras navideñas. (Freepik)

Un consejo adicional de suma importancia es verificar que el precio total a pagar sea el anunciado y no incluya costos adicionales que no hayan sido informados previamente. En muchas ocasiones, se pueden presentar situaciones en las que se agregan cargos no especificados, por lo que esta verificación evita sorpresas desagradables al momento de realizar el pago.

Finalmente, y destacando la relevancia de conservar documentación importante, se aconseja guardar el comprobante de pago y la publicidad del producto adquirido. Estos documentos pueden convertirse en medios probatorios esenciales en caso de un posible reclamo o denuncia.

Samamé subraya que, en situaciones en las que el proveedor no cumple con lo prometido o publicitado, los consumidores pueden solicitar el Libro de Reclamaciones o acudir a Indecopi para presentar un reclamo o denuncia formal.

Estas recomendaciones buscan brindar a los consumidores las herramientas necesarias para realizar compras seguras durante la temporada navideña. La alegría y la emoción de estas festividades no deben verse empañadas por inconvenientes evitables. Al seguir estos consejos clave, los consumidores pueden disfrutar de una experiencia de compra tranquila y satisfactoria, sabiendo que están tomando medidas para proteger sus derechos y salvaguardar su seguridad financiera.