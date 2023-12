Magistrada del TC pide dejar de cuestionar el indulto a Fujimori: “Las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta no son las únicas”

Magistrada Luz Pacheco pide que se deje de cuestionar el indulto a Alberto Fujimori. Video: Latina Noticias.

La vicepresidenta del Tribunal Constitucional, Luz Pacheco Zerga, pidió que cese la ola de cuestionamientos públicos contra la polémica excarcelación del expresidente Alberto Fujimori, quien cumplía una condena de 25 años de prisión por crímenes de lesa humanidad en los casos Barrios Altos y La Cantuta en el penal de Barbadillo, que se realizó la semana pasada.

“Si nosotros hemos decidido que lo que prima es la decisión nuestra es porque lo que tomó el Tribunal Constitucional el año pasado es cosa juzgada y era más protectora al derecho humano que en la que propone la Corte Interamericana. Entonces, en este caso [de Alberto Fujimori] a través de una supervisión de una sentencia que no es de un indulto, la corte no era competente y el Perú no está obligado a responder”, señaló a Latina Noticias.

Pacheco agregó que los crímenes y los actos de corrupción que se registraron durante la dictadura de Fujimori en la década de los noventa debería dejarse de lado porque ya han pasado más de 30 años. Esto, en clara referencia a las organizaciones de la sociedad civil que realizan actos de memoria de lo que el fujimorismo dejó cuando estuvo en el poder.

“Todo lo que pasó hace 30 años, para mí hay que mirar para adelante y construir el Perú. Hay que dejar de odiar. Yo no sé por qué hay un grupo de personas que quieren que eso [la dictadura de Fujimori] viva para siempre. Así como hace 10 o 15 años, [Alejandro] Toledo liberó o indulto [ a terroristas] nadie dijo ‘que se queden hasta el final y tienen que pagar todo’. No, ya los indultaron y me parece que esa debe ser la reacción de un país como el nuestro”, señaló la magistrada del TC.

El expresidente de Perú Alberto Fujimori, de 85 años (centro), sale de la cárcel en coche con uno de sus abogados y acompañado por sus hijos Kenji (izquierda) y Keiko, tras su liberación, en Callao, Perú, el 6 de diciembre de 2023. La Corte Constitucional del país ordenó la puesta en libertad inmediata, por motivos humanitarios, del exmandatario, que cumplía una condena de 25 años de prisión por abusos de los derechos humanos. (AP Foto/Martín Mejía)

“Estamos ante una persona que tiene 86 años y creo que es suficiente. No puede ser que entra, sale, entra y sale. Eso es inhumano, me parece”, agregó.

Cuestionó a los deudos de Barrios Altos y La Cantuta

Durante la entrevista, la magistrada Luz Pacheco también tuvo la ocasión de minimizar a las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta. Incluso, se atrevió a decir que más relevancia tienen las personas que fueron asesinadas por la organización terrorista Sendero Luminoso durante el periodo del conflicto interno armado.

“Yo he oído hablar mucho de las víctimas de Barrios Altos y La Cantuta. Efectivamente, mis condolencias para ellos, pero fueron decenas de miles de familiares [...] Pedir perdón o no es un tema jurídico. En todo caso, es un tema moral. Te digo, no son las únicas víctimas de Barrios Altos y La Cantuta. Decenas de miles de peruanos fueron asesinados de la manera más cruel”, refirió.

La vicepresidenta del TC pidió a los deudos de Barrios Altos y La Cantuta que “miren para adelante” y “no estar exigiendo que todo el mundo pida perdón porque así no se logrará pasar la página dolorosa de esta historia en el Perú”.

Plantón frente a Palacio de Justicia. Familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos están presentes. (Paula Díaz/ Infobae)

Denunciada en el Congreso

La posición de Pacheco se debe porque junto a Francisco Morales Saravia, presidente del TC, y Gustavo Gutiérrez Ticse firmaron la resolución que ordenó la excarcelación de Fujimori y terminó ejecutada por el gobierno de Dina Boluarte.

A raíz de esta decisión, la congresista Ruth Luque (Cambio Democrático) presentó una denuncia constitucional contra Pacheco, Morales y Gutiérrez porque habrían incurrido de forma flagrante en la infracción de los artículos 39, 55, 205 y la cuarta disposición final de la Constitución Política del Perú.

En rigor, Luque anota que Morales, Pacheco y Gutiérrez desconocieron la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) que le ordenó al Estado peruano que se abstenga liberar a Fujimori porque no ha admitido sus crímenes ni tampoco ha pagado la reparación civil a los deudos de los asesinados en los casos Barrios Altos y La Cantuta.

Además, la legisladora izquierdista sostiene que los tres integrantes del TC cometieron los presuntos delitos de instigación al prevaricato y prevaricato que están estipulados en los artículos 41 y 418 del Código Procesal Penal.